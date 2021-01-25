Подводные камни налоговых спецрежимов для бьюти-бизнеса в 2021 году

«Обеленение» малого и среднего бизнеса в 2020 году не прошло мимо индустрии красоты. После отмены ЕНВД в 2021 году молодым предпринимателям нужно решить, какая система налогообложения будет более выгодна для них.

Последнее время многие пытаются вывести свой бизнес «из тени», и бьюти-сфера не является исключением. Легальное осуществление предпринимательской деятельности помогает повысить лояльность клиентов и обезопасить себя от штрафов, а также даёт возможность:

сделать экзит. Хорошо вести бизнес так, чтобы в любой момент его можно было продать;

контролировать ситуацию. Если вы мастер, который работает сам на себя, то ваша ситуация намного проще, но если у вас штат сотрудников, то контролировать их в случае теневого бизнеса становится сложнее;

масштабироваться.

Законная деятельность позволяет участвовать в программах по поддержке малого бизнеса или взять кредит в банке для развития.

После отмены ЕНВД предприниматели стоят перед выбором — какую систему налогообложения выбрать при регистрации своей деятельности или на какую перейти взамен «вменёнки». Для многих салонов наиболее выгодная система налогообложения — это ПСН (патентная система), но в ней есть и свои минусы. Рассмотрим, с чем можно столкнуться при выборе патентной системы, и выясним, кому больше подойдёт УСН.

Недостатки ПСН для салона красоты

Оформление патента на каждый вид предпринимательской деятельности

Например, если кроме оказания парикмахерских и косметических услуг, ИП одновременно занимается торговлей сопутствующих товаров, то ему нужно решить дополнительно ещё один вопрос. Патент распространяется только на один вид предпринимательской деятельности, то есть на торговлю сопутствующими товарами нужно приобретать патент отдельно, либо применять УСН.

В этой ситуации подводным камнем является тот факт, что патент по розничной торговле применялся только в том случае, если площадь торгового зала не превышала 50 квадратных метров. С 1 января 2021 года разрешённая площадь увеличилась до 150 квадратных метров, но тем не менее каждый регион РФ вправе ввести ограничения на физические показатели. Учтите этот факт при выборе системы налогообложения.

Фиксированные лимиты

Годовая прибыль ИП должна быть менее 60 млн рублей, если выйти за рамки этой суммы, то патент будет аннулирован. При регистрации предпринимательской деятельности стоит подстраховаться и оформить УСН, а затем перейти на ПСН. При отмене патента автоматически перейдёте на упрощённую систему налогообложения.

Число сотрудников салона красоты не должно быть более 15 человек. Если лимит превышен, то вы также будете платить налоги на общих условиях.

Расчёт стоимости патента от потенциальной прибыли

ПСН выгодна, когда реальный годовой доход салона красоты больше, чем потенциальный, установленный местными органами. В различных субъектах РФ эта сумма может варьироваться.

Примеры расчетов

Разберём наглядно на примере салона красоты, что более выгодно — ПСН или УСН.

Допустим, что это молодой индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Москве.

Количество сотрудников — 2 человека.

Сумма дохода в месяц — 120000 рублей.

Взносы за сотрудников ~ 20000 рублей.

Патент на парикмахерские и косметические услуги на 1 месяц — 4950 рублей.

Патент на розничную торговлю на 1 месяц — 28405 рублей.

Итого: патенты 4950 28405 = 33355 рублей

Налог на ПСН можно уменьшить на страховые взносы (но не более чем на 50 %)

33355/2 = 16678

Итого в месяц 20000 16678 = 36678 рублей

Посмотрим, сколько составит налоговая нагрузка в месяц при УСН. Базу для расчёта возьмём — «доходы», налоговая ставка при этом режиме — 6%.

Налог на УСН 120000*6% = 7200 рублей.

При УСН «Доходы» налог можно уменьшить на страховые взносы за сотрудников и себя на 50%.

7200/2 = 3600 рублей

Итого в месяц: 20000 3600 = 23600 рублей

Вывод: при данных обстоятельствах салону в Москве с месячным доходом в 120000 рублей более выгодна будет упрощенная система налогообложения.

Теперь сделаем те же расчеты, но же с учетом суммы дохода 700000 рублей в месяц.

При ПСН в бюджет придется отдать все ту же сумму — 36678 рублей.

При УСН налог составит 700000*6% = 42000 руб., а с учетом уменьшения на взносы — 22000 руб. (42000-20000).

Всего налоговая нагрузка при УСН 20000 22000 = 42000 рублей.

📌 Реклама