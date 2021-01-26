Квартиру должника вернули в дело о банкротстве

Верховный суд отменил решение окружного суда об исключении из конкурсной массы единственного жилья должника — недвижимости в 700 кв. м, состоящей из двух объединенных квартир. Как пояснили ДОЛГ.РФ в пресс-службе ВС, дело отправлено на новое рассмотрение: арбитражному суду придется еще раз подумать, что делать с шикарной «резиденцией» должника.

Спор вокруг объединенных квартир возник в деле о банкротстве жителя Пермского края. В июле 2018 году мужчину признали банкротом, общая сумма требований кредиторов к нему составляет почти 830 млн руб.

В рамках банкротного дела финансовый управляющий должника обратился в Арбитражный суд Пермского края с ходатайством об утверждении положения о порядке продажи квартиры в 700 кв. м, которая является единственным его жильем.

Согласно действующему законодательству, должника не могут лишить единственной пригодной для проживания квартиры, вне зависимости от ее площади. В 2012 году Конституционным судом была предпринята попытка определить критерии «роскошности» жилья должника и регламентировать те случаи, когда переселение в более скромные апартаменты имеет место быть. Из-под иммунитета предлагалось вывести помещения, размеры которых превышают средние показатели, а их стоимость достаточна для удовлетворения требований кредитора, чтобы соблюсти баланс интересов должников и кредиторов. Однако дальше обсуждений эта инициатива не продвинулась.

«До настоящего времени такое регулирование федеральным законодателем не установлено, правила обмена роскошного жилья на необходимое не выработаны, критерии определения того и другого не закреплены. Судебная практика по этому поводу в 2020 стремительно развивалась, суды сначала разрешали предоставлять заменяющее жилье должнику, потом запретили. Применение исполнительского иммунитета считалось злоупотреблением правом, потом суды указали, что указанная позиция ошибочна», — прокомментировала дело юрист правового бюро «Олевинский, Букоян и партнеры» Агина Копейкина.

Таким образом, согласно сложившейся судебной практике, должник имел полное право сохранить за собой жилье. Однако в его деле был один нюанс. Квартира в 700 квадратов не была единым целым, изначально она представляла собой две отдельные жилплощади площадью 229 и 459 кв. м, расположенные в одном доме, но на разных этажах. Их объединение владелец оформил документально уже после инициирования банкротного дела. Этот факт позволил управляющему должника ходатайствовать о продаже хотя бы одной из квартир.

Одновременно с ходатайством управляющего в суд поступил иск от должника, который просил исключить жилье из конкурсной массы и не реализовывать его в счет долга. Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении обоих заявлений, как и апелляционная инстанция. В документах дела отмечалось: Александр Поздеев вместе с супругой и несовершеннолетними детьми фактически не проживает в квартире. На жилой площади отсутствовали личные вещи, и проходят ремонтные работы.

Должник обратился в окружной суд, чтобы исключить из конкурсной массы свое жилье и уберечь его от продажи. Кассация встала на сторону должника, пояснив, что на дату рассмотрения спора объединение двух квартир было уже задокументировано. Кроме этой жилплощади у мужчины и его семьи не нашли другой пригодной для проживания недвижимости, а значит, продавать «резиденцию» нельзя, несмотря на то, что она значительно превышает установленные нормативы по минимальной площади на одного члена семьи.

Не согласившись с этим вердиктом, кредитор должника — АО «Российский экспортно импортный банк», которому тот задолжал почти 300 млн руб., обжаловал решение в Верховном суде, который отменил решение окружного суда об исключении квартиры из конкурсной массы и отправил дело на новое рассмотрение.

📌 Реклама