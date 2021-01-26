Убытки по году: как их не допустить?

Сами по себе убытки еще не свидетельствуют о недобросовестности фирмы. Но если фирма показывает их регулярно, у инспекторов складывается именно такое впечатление, и они начинают подозревать ее или в завышении расходов, или в сокрытии части выручки, или вообще в создании схемы для искусственного снижения налога на прибыль. Поэтому многие стараются свои убытки не показывать. А сделать это можно, «поиграв» некоторыми доходами или расходами.

Получить безвозмездные блага

Стоимость безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и имущественных прав на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 271 НК РФ включается во внереализационные доходы.

Для оформления безвозмездного получения имущества оформляют договор дарения. При передаче имущественных прав заключают договор безвозмездного пользования (ссуды).

Сделки дарения на сумму более 3 000 рублей между коммерческими организациями запрещены (ст. 575 ГК РФ). Получается, что безвозмездно получить имущество ваша фирма может только от физических лиц, некоммерческих организаций, а также государственных и муниципальных органов.

Хорошо, если у вас несколько собственников — физических лиц, и среди них есть те, кто владеет долей менее 50% уставного капитала. Стоимость подарка от них (в виде имущества или имущественных прав) будет облагаемым доходом.

Если же у вас один собственник со стопроцентной долей или двое собственников с равными долями участия, чтобы их подарок можно было учесть в доходах, можно воспользоваться правилом, указанном в подпункте 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ.

А именно, если фирма безвозмездно получила имущество в собственность от участника с долей в УК более 50% и в течение года передала его третьим лицам, то фирма получает «прибыльный» доход. С 2020 года аналогичным образом учитываются и безвозмездно переданные имущественные права.

При получении имущества (работ, услуг), прав безвозмездно полученный доход оценивают по рыночным ценам, если сторонами сделки являются взаимозависимые лица (ст. 105.3 НК РФ). Это как раз тот случай, когда в сделке участвует фирма и ее учредитель.

Что можно получить в безвозмездное пользование? Любую оргтехнику, транспортные средства. Сумма внереализационного дохода будет определяться исходя из рыночных цен на аренду такого имущества, и их нужно подтвердить документально или заказать независимую оценку.

Вместе с тем лица, которые не признаются взаимозависимыми, при исчислении налоговой базы учитывают цену, определенную договором. Такой вариант (привлечение к сделке любого стороннего «физика») даст возможность «получить» внереализационный доход в том размере, который вас может устроить в лучшей мере.

Придержать расходы

Чтобы по результатам деятельности за год избежать убытка, можно в налоговом учете не принимать часть расходов.

Помните, признание затрат — это не обязанность, а право налогоплательщика. Вы скроете свой убыток и завысите прибыль по году (это как раз и является в нашем случае главной задачей).

А что делать с неучтенными расходами? Их можно будет отразить в дальнейшем, в течение 3 лет. Прием сдача уточненной декларации по налогу на прибыль в этом случае не потребуется — ведь у вас будет завышение налоговой базы. Но только если по периода вы получите прибыль (см. например, письмо Минфина от 11 ноября 2019 г. № 03-03-06/2/86738) и выполните еще ряд условий.

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