Сервисы получения зарплаты в любой день: в чем подвох?

В России активно развиваются сервисы pay on demand, позволяющие получать заработанные средства досрочно. Как они устроены и станут ли достойной заменой займам «до зарплаты»?

Зарплата по требованию

Во время пандемии коронавируса микрофинансовые, как и другие кредитные организации, вынуждены были пересмотреть скоринговые настройки и ужесточить требования к потенциальным клиентам. Неопределенность в отношении будущих доходов заемщиков привела к снижению доли сегмента PDL (займов «до зарплаты») в портфеле МФО. По данным ЦБ, в III квартале 2020 года она достигла минимальных 37% — против 43% во II квартале.

В то же время в России начали активно развиваться сервисы pay on demand, которые позволяют сотрудникам компаний получать заработанные средства до официального дня зарплаты. За границей проекты с выплатой «зарплаты по требованию» начали появляться больше пяти лет назад. В России к этой идее присматриваются с 2019 года. Тогда «Рокетбанк» запустил для своих клиентов сервис «Чекпоинт», который позже был преобразован в «Рокет Аванс». Однако он, по сути, являлся кредитным продуктом, а если точнее — овердрафтом. Помимо комиссии за использование сервиса (190–290 рублей) банк начислял проценты на всю сумму долга, если клиент просрочил обязательный платеж на три дня.

Немного погодя в России появились настоящие сервисы pay on demand: в конце 2019 года — проект «Деньги Вперед», а летом 2020-го — продукт PayDay от Mail.ru Group. Оба сейчас активно развиваются. Так, на конец 2020 года к сервису «Деньги Вперед» подключились более 30 тыс. сотрудников из 100 компаний-клиентов, среди которых ГК «Эксцельсиор», российский «Бургер Кинг» и другие. PayDay работает с крупными 1С франчайзи, кол-центрами и логистическими операторами. По последним данным компании, сервисом воспользовались более 10 тыс. человек.

Как это работает?

Чтобы сотрудник мог воспользоваться услугой, его работодатель должен заключить партнерское соглашение и интегрировать свои системы с сервисом. У самого работника появится мобильное приложение, где он сможет отслеживать, сколько он заработал на данный момент и сколько средств может вывести досрочно.

Процесс досрочного перевода зарплаты у «Деньги Вперед» и PayDay различается. В первом случае работодатель выплачивает зарплату сотрудникам как обычно, например, 5-го и 20-го числа каждого месяца. Однако деньги переводятся на реквизиты номинального счета в ООО «ДВ». Сервис «Деньги Вперед», в свою очередь, может перечислить деньги сотруднику на его банковскую карту раньше, если он того пожелает, например, 10-го числа. Сервис сделает это за счет собственных средств. В случае с PayDay сотрудник получит досрочные выплаты напрямую от работодателя, который возьмет их у сервиса в виде займа по 0,1% годовых.

Оба сервиса предполагают наличие фиксированных комиссий за досрочные выплаты. Платит их сам сотрудник. Для клиентов PayDay комиссия составит 150 рублей за срочное перечисление аванса (в течение одного часа), 50 рублей — в течение суток. Клиенты «Деньги Вперед» платят единую комиссию — 50 рублей, а зачисление средств происходит в соответствии со сроками банка — эмитента карты, максимум в течение двух часов.

Наряду с разработкой собственного сервиса и приложений PayDay и «Деньги Вперед» работают в партнерстве с крупными банками. Стратегический партнер «Деньги Вперед» — Альфа-Банк. С сентября 2020 года они совместно запустили услугу «зарплата каждый день» для зарплатных клиентов банка. PayDay в декабре объявил о запуске пилота с Райффайзенбанком, в рамках которого сервис будет интегрирован в мобильное приложение последнего.

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Плюсы и минусы

Перечислим основные преимущества и недостатки таких сервисов. Итак, плюсы:

1. Основное отличие сервисов «Деньги Вперед» и PayDay от других кредитных продуктов «до зарплаты» состоит в том, что сотрудник не платит процентов, только фиксированную комиссию (50–150 рублей за вывод средств).

2. Факт получения заработанных денег досрочно никак не отражается на кредитной истории сотрудника.

3. Деньги можно получить моментально. Сотруднику не приходится тратить время на заполнение анкеты или предоставление документов, как при заявке на кредит.

Минусы:

1. Сумма, которую можно снять досрочно, ограниченна. Клиент «Деньги Вперед» может снять 50–80% от общей суммы заработной платы, клиент PayDay — до 70%. Если нужна сумма больше, придется по старинке обращаться за кредитом или микрозаймом.

2. Сервис доступен только тем сотрудникам, чей работодатель его подключил. Пока таких компаний немного, а людям с неофициальным трудоустройством и зарплатами в конверте услуга сервисов pay on demand недоступна даже в теории.