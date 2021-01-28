Странные собеседования: чем грешат подборщики персонала

Моё самое долгое собеседование в жизни длилось 8,5 часов. В конце того дня я понял, что до крови стёр об стол локоть правой руки, даже и представить такого не мог.

Мы говорили с собственником бизнеса, который хотел посвятить себя другому проекту. Он сомневался, может ли доверить своё детище, которое он создавал много лет, хотел полностью понять человека.

Мы обсуждали бизнес, рисовали диаграммы, таблицы, перешли к общим представлениям об экономике. А далее религия, политика, образование, фондовые рынки, мировые заговоры и мистика. Дошли до историй из детства, сначала моих, а потом его. Узнал, что в глубоко религиозной семье за столом есть запретные темы, потому что когда-то люди просто орали друг на друга. Ох, как это казалось знакомо — все люди разные в моменте и почти одинаковые на долгой дистанции.

После первых полутора часов стало понятно, что мы совсем свои люди. Несмотря на разногласия, получилось поговорить достаточно откровенно.

Не на каждом собеседовании в жизни получалось заявить «ты, конечно же, в корне не прав». Было важно не только выступить самому, но и понять нанимателя.

Вопреки расхожему предубеждению, я тоже выбирал и не собирался идти к кому попало. После пяти часов стало понятно, что оба скоро помрём с голода, а вопросов ещё гора. Собеседование продолжалось в обед, а потом ещё два перекуса, пяток километров прогулки и ещё несколько часов опять в офисе. В итоге, я понял его больше, чем друзей, которых знаю по двадцать лет.

Прощаясь, он сказал, что определился с кандидатурой, но, как я и просил, решит, сможет ли не выступать за старшего брата. Конечно же, нет. Условились, что о его решении мне сообщит подборщица.

Прошло четыре года, а она так и не позвонила. Всё потраченное мною время не заслуживает правдивого ответа. Через пару недель я позвонил собственнику и прояснил. Он так и не решился, и это естественно. Мы редко видимся, остались в хороших отношениях, да и без меня он нормально справляется.

Самый долгий этап подбора был три года назад, тогда мы внутри компании с ещё одним кандидатом прошли по двенадцать(!) собеседований каждый. Ещё на середине закралось подозрение, что критериев просто нет. Думаю, было бы справедливо после первых семи интервью провести взвешивание, определить долю жира в организме и отправить как космонавтов на испытание в центрифугу.

Раз уж мы не знаем, кого брать, давайте выберем того, кто не сдохнет под конец этих мучений. Признаюсь, что меня бы отсеяли после взвешивания моих жирков.

Мое самое короткое собеседование длилось 10 минут. На входе после пары разминочных вопросов меня спросили «это правда Ваши ожидания по зарплате, или на всякий случай». Поверьте, там были не такие уж страшные цифры, но сразу пахнуло филиалом цирка на колёсиках. Я попросил больше не тратить моё время на дежурные вопросы перед сливом и ушёл.

Если говорить о самом тупом собеседовании... Хм... Право, тут сложно назвать победителя, нам нужны коллективные награды. С десяток лет назад мне отказали в приёме в банк, когда после пяти собеседований заявили, что у меня нет опыта работы в банке. Тупее отговорку придумать сложно, ведь откуда-то люди в банках берутся. Здесь на помощь может прийти правило «дети, зачатые на корпоративе, автоматически становятся сотрудниками компании», но тогда выходит очень долгий цикл подготовки кадров.

На ином собеседовании после всех прелюдий с кадровиками и будущим руководителем мне предложили пройти тест с тройкой сотен заданий, в числе которых было определение наибольших объёмов рельефных изображений или выбор наиболее верно составленных синтаксических конструкций по десяток строк каждая. К слову, это был не журнал «Литературная жизнь маркшейдера», а самый настоящий кипрский оффшор с амбициями розничной сети. На третьем часу тестирования я решил, что только слепой случай может сподвигнуть меня перейти в эту шарагу и начал жать ответы наугад.

Меня всегда умиляют заметки подборщиков о странных и тупых соискателях, о тётках в головных уборах и шалях на собеседованиях на финансового директора, о тимлидах, идущих пьяными на собеседование в десять килобаксов. Любой рекрутер может не хуже тамады травить анекдоты из жизни, у него их полно.

Но давайте будем честны, хороших подборщиков не много больше, чем хороших кандидатов. И замечательно, что это очень легко проверить, стоит только спросить о достоинствах не принятого на работу кандидата. Вот тогда мы услышим что-то вроде описания огурцов с пупырышками: «так-то не очень, зато 40 рублей за кило».

Этим огурцам с пупырышками не позвонят и не дадут правдивых ответов, даже когда они объявятся сами снова. Режим «а можно всех посмотреть» не подразумевает правдивых ответов. Чтобы его выключить, нужен другой, а не у всех он есть. Я всегда испытывал стыд, отправляя в ожидание безработных, трудоустроенным мне отказывать проще. В сложный период жизни не хватало им ещё глупых надежд, замешанных с враньём, гораздо лучше сказать правду. Не все готовы её услышать, но она всё равно станет известна. Давно ли вы слышали о сильных сторонах соискателя в момент, когда ему отказывают?

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Взмахом волшебной палочки я призываю в комментарии рекрутеров — давайте устроим побоище на этом тонком хрупком льду!