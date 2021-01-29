Как удержать алименты с больничного, если он оплачен напрямую из ФСС?

Организация удерживает алименты, в том числе, с доходов в виде пособия по временной нетрудоспособности. Однако с 2021 года эти пособия выплачиваются непосредственного ФСС. Что в таком случае следует сделать и организации, и взыскателю, рассказал ФСС РФ в письме от 14.01.2021 г. № 02-08-01/15-03-15268л.

Каков порядок удержания алиментов из сумм пособия по временной нетрудоспособности?

Пособие по временной нетрудоспособности относится к тем доходам, из которых удерживаются алименты (пп. «в» п. 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утв. постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 841).

Для этого организации необходимы:

решение суда;

судебный приказ либо нотариально удостоверенное соглашение супругов об уплате алиментов на ребенка.

Перечислить алименты по исполнительному документу нужно в 3-х дневный срок со дня выплаты зарплаты или иного дохода сотруднику (ч. 3 ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Такие действия предпринимали работодатели до тех пор, пока не был введен механизм «прямых» выплат пособий, в том числе и по болезни.

Порядок прямых выплат заключается в том, что почти все пособия лицо будет получать непосредственно от ФСС, а не от работодателя. За последним сохранится обязанность выплатить только пособие за 3 дня нетрудоспособности из-за болезни или травмы.

В связи с этим актуальность приобретает вопрос о том, нужно ли организациям продолжать удерживать алименты с сумм больничных пособий.

Порядок удержания алиментов с доходов в виде больничного пособия: мнение ФСС

После того, как решение суда об уплате алиментов вступит в законную силу, взыскатель получает исполнительный лист.

Суд может его выдать как самому гражданину, так и направить, по его просьбе, для исполнения в отделение ФСС.

То есть у лица, которое взыскивает алименты, есть выбор: подать исполнительный лист либо работодателю должника, либо в Фонд. Сделать это взыскатель может либо самостоятельно, либо через суд.

При этом необходимо направлять именно оригинал исполнительного листа. Удерживать алименты, имея только его копию, ФСС не будет.

Исключением, может быть следующая ситуация.

С исполнительным листом взыскатель обращается к судебным приставам. В таком случае на его основании приставы выносят постановление об исполнительном производстве.

Фонд допускает, что при этом возможно удержание алиментов на основании копий исполнительных документов. Но только если их направит судебный пристав в составе пакета документов, в который входит оригинал постановления об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника.

Удерживать алименты по постановлению пристава, которое он вынесет в адрес работодателя должника и направит непосредственно ему, ФСС не будет. Такое право ему не предоставлено.

Однако у работодателя должника есть право проинформировать отделение ФСС о возбуждении исполнительного производства и представить ему заверенные копии исполнительных документов. В таком случае отделение Фонда обратится в Службу судебных приставов и получит постановление об обращении взыскания на пособие по временной нетрудоспособности работника организации.

И только после этого у ФСС появляется обязанность удержать в качестве алиментов денежные средства из сумм больничного пособия.

📌 Реклама

Такие выводы сделаны ФСС в письме от 14.01.2021 г. № 02-08-01/15-03-15268л.