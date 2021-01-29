Причины увольнения с работы по ТК в 2021 году

Увольнение — это окончание трудовых отношений между субъектами договорных отношений: работодателем и сотрудником предприятия (организации), ИП. Основания и гарантии, возникающие в процессе увольнения с работы, определены трудовыми нормами, в частности, ТК РФ.

Причины увольнения с работы признаются соответствующими закону, если они отвечают критериям:

человек увольняется по законным основаниям, с обстоятельствами фактического плана;

соблюдение механизма увольнения сотрудника;

прекращение трудовых отношений по сроку.

При выполнении этих условий причины увольнения гражданина соответствуют нормам права.

Когда трудовые отношения прекращаются

Возможные причины увольнения с работы закреплены законом. В частности, ими выступают такие основания:

Договоренность (соглашение) между субъектами правоотношений. Истечение срока соглашения. Расторжение соглашения по инициативе, идущей от работодателя. Перевод сотрудника по его согласию к другому работодателю. Отказ сотрудника от работы из-за смены владельца имущества, в связи с реорганизационными процедурами в компании. Отказ работника от работы из-за изменений, которые не определены положениями контракта. Отказ работника от перевода на иной тип работы из-за его состояния здоровья, подтвержденного заключением специалистов. Отказ работника от перевода в другой регион. Обстоятельства, которые произошли вследствие форс-мажора. Нарушение положений ТК, если они исключают возможность продолжения трудовой деятельности.

Когда работодатель вправе расстаться работниками

Заметим, что причины увольнения с работы по инициативе работодателя разнообразны, к примеру:

ликвидационные мероприятия на предприятии или закрытие работы ИП;

сокращение численности штатов.

Но какие гарантии предоставляются населению в этих случаях? Приведем примеры.

Часть 1 статьи 180 ТК РФ гарантирует, что работодатель при ликвидации, сокращении штатов или численности обязан предложить сотруднику вакантную должность. При сокращении штатов работнику нужно выплатить выходное пособие в сумме среднего заработка, заработную плату и денежное выражение неиспользованного отпуска. Одновременно с этим полагается к выплате заработок по среднему показателю на весь период трудоустройства. Это время, когда человек ищет работу, состоит на учете на бирже труда, но, в общем случае, не больше двух месяцев.

Инициатива работодателя

Приведем наиболее распространенные причины для увольнения сотрудника по инициативе работодателя:

несоответствие работника занимаемой должности;

неисполнение трудовых обязанностей работника без причин уважительного характера;

жесткое нарушение работником трудовых обязанностей (непоявление на работе свыше 3 часов, хищение, приход в нетрезвом виде, несоблюдение положений охраны труда, совершение умышленных действий работником, совершение воспитателем поступка аморального содержания и т.д.);

предоставление работодателю поддельных документов при устройстве на работу;

иные случаи.

Инициатива работника

Самым мирным путем окончания трудовых правоотношений выступает инициатива сотрудника уйти с работы. Причины увольнения по собственному желанию могут быть связаны с профессиональной деятельностью гражданина, личными мотивами. В качестве основания к увольнению работодатель указывает статью 77, 1, п. 3 — по собственному желанию. Но причины увольнения с работы по собственному желанию могут быть связаны и с иными обстоятельствами в жизни сотрудника.

Обычно работодатель вправе не отпускать работника без отработки в 2 недели. Существуют ли причины увольнения без отработки ТК РФ? Да, работник может быть уволен без отработки, если на это существуют уважительные причины. В остальных ситуациях, он обязан 2 недели отработать на предприятии, чтобы работодатель нашел ему замену. Таким образом, причины увольнения по собственному желанию без отработки во всех случаях могут быть только уважительными.

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Неправомерные увольнения

Уволили с работы без причины? Что делать? Действительно, не все работодатели соблюдают закон, фактов неправомерных увольнений много. Для таких случаев существует четкий алгоритм действий для гражданина.

Могут ли уволить без причины? Нет, Трудовой кодекс РФ запрещает увольнение без причин. В ТК РФ есть четкий список оснований для увольнения — статья 77 ТК РФ.

При увольнении без причины необходимо защищать трудовые права. Для защиты прав создана трудовая инспекция, прокуратура и суд. Все эти органы правомочны рассматривать вопросы незаконного увольнения граждан с работы. В целях обращения в трудовую инспекцию необходимо составить жалобу. Ее структура указана на сайте: нужно заполнить поля жалобы и отправить ее онлайн в трудовую инспекцию.