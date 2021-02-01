Как рассчитать транспортный налог при смене юридического адреса

Рассмотрим ситуацию на практическом примере.

Исходные данные

По какой ставке (какого города) рассчитывать транспортный налог, если головная организация изменила юридический адрес (с 25.11.2020 состоит на учете в Екатеринбурге, до этого состояла на учете в Ижевске)? Причем в Ижевске с 26.11.2020 открыто обособленное подразделение. У организации имеются в собственности автомобили, зарегистрированные в 2019 году и начале 2020 года, а также автомобили, поставленные на учет в декабре 2020 года. Все эти автомобили поставлены на учет в ГИБДД по Удмуртской Республике, только по тем, что поставлены на учет после смены головной организацией юридического адреса (в декабре), получены номерные знаки с регионом 196 (Свердловская область).

Решение

Плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых по законодательству РФ зарегистрированы транспортные средства (ТС), признаваемые объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 НК РФ, если иное не предусмотрено ст. 357 НК РФ.

На основании абз. 1 п. 1 ст. 363 НК РФ транспортный налог и авансовые платежи по нему уплачиваются налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств.

В силу п. 5 ст. 83 НК РФ местом нахождения имущества признается:

для водных ТС (за исключением маломерных судов) — место государственной регистрации ТС;

для воздушных ТС — место нахождения организации или место жительства (место пребывания) физического лица — собственника ТС, а при отсутствии таковых — место государственной регистрации ТС;

для транспортных средств, не указанных выше, — место нахождения организации (ее обособленного подразделения) или место жительства (место пребывания) физического лица, за которыми в соответствии с законодательством РФ зарегистрировано ТС.

Правила регистрации ТС

С 01.01.2020 действуют Правила государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД МВД РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 21.12.2019 № 1764 (далее — Правила).

Пунктом 4 этих правил предусмотрено, что регистрация транспортного средства производится любым регистрационным подразделением по месту обращения владельца ТС вне зависимости от места регистрации физического лица, ИП или места нахождения юридического лица, являющихся владельцами ТС.

Регистрация ТС, принадлежащих юридическим лицам, производится с внесением в банки данных адреса места нахождения юридических лиц, определяемого местом их государственной регистрации, либо адреса места нахождения их обособленных подразделений (п. 8 Правил).

Государственный регистрационный номер ТС присваивается в соответствии с цифровым кодом региона места регистрации владельца ТС (п. 39 Правил).

Аналогичные правила действовали и в 2019 году (см. Приказ МВД РФ от 26.06.2018 № 399, утративший силу с 01.01.2020).

При изменении содержания или состава регистрационных данных ТС, содержащихся в соответствующей записи государственного реестра ТС, в регистрационные данные ТС нужно внести изменения (п. 51 Правил). Срок — 10 суток после возникновения обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных (п. 3 Постановления Правительства РФ от 12.08.1994 № 938[1] (утратило силу с 01.01.2021)). На основании п. 5 Правил государственной регистрации самоходных машин и других видов техники, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 № 1507, вступившим в силу 01.01.2021, — 10 календарных дней.

Постановка на учет по месту нахождения ТС

В соответствии с п. 5 ст. 83 НК РФ постановка на учет, снятие с учета организации в налоговом органе по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств осуществляются на основании сведений, сообщаемых органами, указанными в ст. 85 НК РФ.

Согласно п. 4 ст. 85, органы (организации, должностные лица), осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств, обязаны:

сообщать сведения о ТС, зарегистрированных в этих органах, и об их владельцах в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня соответствующей регистрации;

ежегодно до 15 февраля представлять указанные сведения по состоянию на 1 января текущего года и (или) за иные периоды, определенные взаимодействующими органами (организациями, должностными лицами).

Ключевой вывод

Транспортный налог уплачивается по месту нахождения организации при условии, что ТС зарегистрировано по этому месту.

Расчет транспортного налога

Если организация в связи со сменой места нахождения головной организации не внесла изменения в регистрационные данные ТС, которые поставлены на учет в ГИБДД по Удмуртской Республике, то транспортный налог по этим ТС необходимо рассчитать с использованием ставок, определенных Законом Удмуртской Республики от 27.11.2002 № 63‑РЗ «О транспортном налоге в Удмуртской Республике». Соответственно, уплата налога производится по месту нахождения ТС, где теперь зарегистрировано ОП.

По автомобилям, поставленным на учет в декабре 2020 года по новому месту нахождения головной организации (Екатеринбург), транспортный налог после регистрации ТС рассчитывается по ставкам, определенным Законом Свердловской области от 29.11.2002 № 43‑ОЗ «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области». Исчисление налога производится с учетом особенностей, установленных п. 3 ст. 362 НК РФ. Уплата налога производится по месту нахождения ТС, которое совпадает с новым юридическим адресом головной организации.

О том, что налоговый орган будет исчислять транспортный налог в описанном порядке, свидетельствует Письмо ФНС РФ от 19.03.2020 № БС-4‑21 / 4732@, которым направлено для учета в работе Письмо Минфина РФ от 11.03.2020 № 03‑02‑07 / 2 / 18031. В нем рассмотрен вопрос определения для целей налогообложения места нахождения наземных транспортных средств и маломерных судов в случае закрытия обособленного подразделения организации, на которое они были зарегистрированы.

По мнению финансистов, при отсутствии сведений, сообщаемых органами, указанными в ст. 85 НК РФ, об изменении места государственной регистрации ТС (в том числе в связи с закрытием организацией ОП) отсутствуют основания для снятия с учета организации в налоговом органе по месту нахождения ТС, по которому оно зарегистрировано.

Налоговым кодексом не предусмотрено признание местом нахождения транспортного средства места нахождения организации при отсутствии по этому месту государственной регистрации такого ТС, в том числе в случае закрытия указанной организацией ОП, по месту нахождения которого транспортное средство зарегистрировано.

ФНС полагает возможным использовать данные разъяснения в целях применения абз. 1 п. 1 ст. 363 НК РФ.

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По автомобилям, зарегистрированным в 2019 году и начале 2020 года по старому месту нахождения организации (Ижевск), транспортный налог надо исчислять с применением ставок, установленных на территории Удмуртской Республики. Уплату налога нужно произвести по месту нахождения ТС, которым следует считать Ижевск, где теперь открыто ОП.

В отношении автомобилей, поставленных на учет в декабре 2020 года по новому месту нахождения головной организации (Екатеринбург), транспортный налог после регистрации ТС исчисляется с применением ставок, действующих на территории Свердловской области.