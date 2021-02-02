Как оформить амортизацию и какие проводки нужны

Проводки по начислению амортизации ОС — это бухгалтерские записи, в которых по дебету указаны счета учета затрат, а по кредиту — денежное выражение износа актива.

Что такое амортизация

Это выражение износа актива в ходе его использования в денежном эквиваленте. Вопросы начисления амортизации в бухгалтерском учете разобраны в ПБУ 6/01 (учет ОС) и в ПБУ 14/2007 (учет НМА).

В бухгалтерском учете подлежат износу:

основные средства компании (ОС);

нематериальные активы организации (НМА).

Амортизация не начисляется на следующие виды ОС и НМА:

характеристики которых не изменяются в процессе эксплуатации (земля, природные объекты);

являются законсервированными более трех месяцев; находятся на ремонте, модернизации или реконструкции;

числятся на балансе НКО;

срок эксплуатации которых не определен.

Отражение в бухгалтерском и налоговом учете

Приобретенный организацией актив ценой свыше 40 000 рублей принимается к бухгалтерскому учету с момента перехода права собственности и формирования первоначальной стоимости объекта. В налоговом учете ОС зафиксировано после его введения в эксплуатацию.

В коммерческой организации, согласно ПБУ 6/01, начислять амортизацию в бухгалтерском и налоговом учете начинают с месяца, который следует за месяцем введения основного средства в эксплуатацию. В качестве документа-основания организация вправе использовать акт введения в эксплуатацию в произвольной форме:

В бухгалтерском и налоговом учете применяются разные способы рассчитать износ основного средства и нематериального актива. В налоговом учете используют только линейный и нелинейный методы.

Допустимы следующие способы начисления амортизации в бухучете:

линейный способ;

метод уменьшаемого остатка;

с учетом по сумме чисел лет срока эксплуатации;

метод исчисления пропорционально объему реализованной продукции.

Применяемые в бухгалтерском и налоговом учете способы расчета амортизации ОС и НМА необходимо закрепить в учетной политике организации.

Начисление износа прекращается по истечении срока полезного использования актива или при выбытии по иным причинам (например, продажа). Накопленная сумма не отражается в статьях бухгалтерского баланса, но используется при формировании остаточной стоимости ОС или НМА. Остаточная стоимость объекта равна разности его первоначальной стоимости и суммы накопленного износа.

Используемые в учете бухгалтерские проводки

В БУ приняты проводки по начислению амортизации основных средств, где в дебете указаны затратные счета, а в кредите — счет 02. Для учета износа нематериальных активов используется счет 05. Дебет проводки зависит от производственного назначения амортизируемого объекта. Учет следует вести отдельно по каждому ОС и НМА.

Резюмируем, как отразить начисление износа, проводки собраны в таблице:

Используя данные таблицы, легко сделать проводки по отображению накопленного износа ОС И НМА в учете организации.

Допустим, начислена амортизация производственного оборудования, проводка в этом случае выглядит так: дебет 20, кредит 02. В записи использован дебет счета 20 для отражения износа основного средства, эксплуатируемого для производства выпускаемой продукции.

Проводка дебет 26, кредит 05 отражает начисление износа для нематериального актива, который использует непроизводственный персонал. Такой записью отражается, например, программное обеспечение для финансового отдела и бухгалтерии. Нередко сумма накопленной амортизации программного обеспечения и иных нематериальных активов отражается на счете 97.

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Еще пример: организация использует легковой автомобиль для доставки реализуемой продукции. Затраты на транспортировку относятся к категории расходов на продажу, которые накапливаются в дебете счета 44. Применимо к автомобилю начислена амортизация основных средств, проводка следующая: дебет 44, кредит 02.

По истечении срока полезного использования либо раньше этого времени наступает момент выбытия основных средств. ОС списывают с баланса организации. В этот же момент необходимо списать и накопленный износ. В учете списание амортизации основных средств выполняется проводкой дебет 02, кредит 01.

Выполняется по каждому списываемому основному средству отдельно. Данная операция закрывает счет 02 (или 05 для НМА) и корректирует остаточную стоимость актива.

Рассмотрим на примере:

Д01, К60 — 6 000 000 — ОС производственного назначения приобретено у поставщика.

Д19, К60 — 1 200 000 — выделен НДС.

В учетной политике закреплен линейный метод расчета амортизации. Для основного средства установлен СПИ 10 лет.

Д20, К02 — 50 000 — ежемесячное начисление износа.

Через 3 года руководство приняло решение основное средство реализовать.