Оплата времени простоя: что говорит закон

Простой — это фактическое бездействие всего предприятия, некоторых структурных подразделений или отдельных работников, вызванное объективными причинами. Следует различать фактический простой и простой, объявленный соответствующим локальным правовым актом.

К примеру, оборудование вышло из строя, поэтому рабочие не могут выполнять производственные задания. Это произошло в силу того, что не исполнялся график планово-производственного ремонта. В результате двух дней работы слесарей-ремонтников неисправность была устранена. Всё это время персонал, который использует оборудование для осуществления своей трудовой функции, фактически бездействовал, но работодатель решил не оформлять простой документально. В результате рабочие получили за эти дни свою среднюю зарплату.

В таком случае невозможно вести речь про простой в юридическом смысле. Он предполагал бы применение положений ст. 157 ТК РФ, направленных на регулирование начисления оплаты времени простоя.

Официальное выполнение мероприятий, связанных с простоем выглядит следующим образом:

работники сообщают администрации о том, что они не могут выполнять свои обязанности;

работодатель издаёт приказ, которым объявляет простой;

если возникает приостановка деятельности крупного предприятия, то о факте простоя ставится в известность служба занятости;

формируется и заполняется акт о простое.

Работодатель может сделать пребывание работников на рабочих местах не обязательным, но обязан оплачивать это время сообразно с положением законодательства. Он может заплатить больше, но не меньше того, что установлено.

Кроме этого нужно учитывать, что отдельные вопросы простоя регулируются официальными информационными письмами соответствующих ведомств.

Самые важные факты об оплате простоя

Большое значение имеет то, кто виновен в возникновении простоя. В РФ давным давно утвердилась традиция, при которой виновник простоя не получает ничего, с него может быть взыскан ещё и материальный ущерб, а все остальные получают оговоренный законодателем процент от зарплаты. Такую позицию подтвердил Роструд в своем письме № 1276-6-1 от 12 мая 2011 г.

Однако мы не можем исключить, что доверять достоверности выводов всех тех комиссий, которые собирает сам работодатель нельзя.

В целом же простой может возникнуть по вине работодателя, отдельного работника, группы работников или по обстоятельствам, не зависящим от работника, трудового коллектива в целом и работодателя.

Время простоя:

по вине работодателя — должно оплачиваться в размере не менее двух третей средней зарплаты работника ;

; по причинам, не зависящим от работодателя и работника — оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя ;

; по вине работника не оплачивается только виновному в простое работнику, но оплачивается всем остальным, которые стали невольными жертвами ситуации.

Оплата простоя работника не должна иметь чёткой и однозначной связи с его письменным предупреждением работодателя о начале простоя. Несмотря на то, что законодатель обязывает работников обращаться к работодателю с таким уведомлением — оно не имеет смысла, если какие-то события легли в основу того, что останавливается работа производственных линий, цехов или всего предприятия.

Эта обязанность является актуальной в случае, если произошла поломка оборудования, о которой руководство может и не знать, или продолжение работы оказалось невозможным в связи с проведением забастовки, в которой какой-то работник не участвует, но не имеет возможности выполнять свои трудовые обязанности из-за того, что бастуют другие работники (ст. 414 ТК РФ).

Немаловажно, что...

...при попытках найти официальные формулировки простоя чаще всего используются те, что присутствуют в ст. 72.2 ТК РФ, хотя она посвящена регулированию временного перевода на другую работу. В ней указывается, что простоем является временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера.

Ссылка на данную статью содержится в ч. 1 рассматриваемой статьи, что само по себе говорит о том, что работодатель может не оплачивать простой отдельным работникам, переведя их вместо этого на другую работу.

Что не считается простоем?

К простою не относится состояние подготовки к соревнованиям у спортсменов или поиска тем у творческих работников, научных изысканий у учёных и всё то, что связано с некоторой пассивностью отдельных категорий работников, которая чередуется с последующей активностью.

Обычно их работа связана с наличием оклада и различных дополнительных выплат.

К примеру, штатный журналист может иметь оклад размером около одного МРОТ. Подразумевается, что если не выйдет ни одного подготовленного им материала, то он всё равно получит какие-то деньги, которые будут считаться оплатой того, что он всё же пытался создать материал, которые не подошёл к публикации, может быть, и по причинам, что не связаны с его качеством.

Судебная практика в области оплаты простоя по вине работодателя

Чаще всего работодатели пытаются не оформлять простой по своей вине, чтобы сэкономить средства. Для этого они вынуждают работников уходить в отпуска без содержания, которые иногда называют вынужденными прогулами, хотя на самом деле, если работник не присутствует на рабочем месте во время простоя, то это правильнее называть прогулом по вине работодателя, что юридически не отличается от простоя по той же причине.

Характерный пример типичного для РФ в этой области представляет собой дело № 2-1578/2020, решение № 2-1578/2020~М-585/2020 по которому было принято 28 апреля 2020 г. Нижневартовским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа.

Суть в том, что некая гражданка работала с 2017 года в должности санитарки с небольшим окладом. С середины сентября 2019 года работодатель просил её ждать звонка и на работу не выходить, аргументируя такие просьбы то необходимостью составить график дежурств, то чем-то ещё.

Проанализировав обстоятельства спора, суд пришёл к выводу о том, что в данном случае имеет место не вынужденный прогул, а именно простой по вине работодателя.

Из искового заявления следует, что в течение нескольких месяцев истец не выходила на работу, не исполняла возложенные на нее обязанности, что в свою очередь не отрицалось представителем ответчика.

Указанное обстоятельство ответчик объяснил тем, что возникли судебные разбирательства, касающимися деятельности медицинского заведения, которое является работодателем, а также окончанием срока действия договора аренды занимаемого офиса и фактическим прекращением Обществом осуществления деятельности.

Суда же счёл, что названные причины не могут стать обстоятельствами, исключающие вину работодателя в простое. Довод ответчика о прекращении действия лицензии на осуществление медицинской деятельности суд так же счёл несостоятельным, поскольку обязанность по оформлению лицензии законом возложена на работодателя, невозможность работников выполнять работу по причине отсутствия указанного документа следует признать простоем по вине работодателя.

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Суд провёл собственные расчёты и существенно снизил сумму компенсации морального вреда, но всё же присудил взыскать с работодателя заработную плату и компенсацию морального вреда. Разумеется, это не говорит о том, что работница получит названные в судебном акте суммы, поскольку имеются все признаки банкротства, а на счетах обществ в таких случаях средств не остаётся.