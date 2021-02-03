Кто оплачивает больничный лист: работодатель или ФСС

С января наступившего года на прямые выплаты соцпособия из соцстраха перешли оставшиеся субъекты РФ, в частности, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край (Федеральный закон от 29.12.2020 № 478-ФЗ). После перехода на новый порядок работодатели будут оплачивать первые три дня больничного пособия, допвыходные для ухода за ребенком-инвалидом, а также пособие на погребение. Подробности вы узнаете из нашей статьи.

Должен ли работодатель оплачивать больничный лист

С 01.01.2021 все субъекты нашей страны перешли на прямые выплаты из ФСС (Федеральный закон от 29.12.2020 № 478-ФЗ). В связи с данными нововведениями компании теперь оплачивают только соцпособия на погребение, допвыходные по уходу за ребенком-инвалидом, первые три дня больничного.

Остальные пособия фонд сам перечисляет работнику. Таким образом, работодателям больше не нужно рассчитывать и перечислять персоналу следующие пособия:

декретные;

по уходу за ребенком до полутора лет;

пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности;

единовременную выплату при рождении.

Все названные пособия назначит и перечислит ФСС.

Больничный, как и прежде, работодатель оплачивает за первые три дня заболевания. Остальной период нетрудоспособности оплатит ФСС напрямую работнику.

Правительство определило процедуру назначения и выплаты пособий по листкам нетрудоспособности напрямую из ФСС (Постановление от 30.12.2020 № 2375). Положения вступили в силу с 01.01.2021.

Итак, сотрудник должен представить в бухгалтерию работодателя для подсчета пособия больничный лист, сведения о застрахованном лице. Этот документ предоставляется работником при трудоустройстве или уже во время работы.

Согласно проекту приказа ФСС, форма для подачи таких сведений содержит данные о страхователе и территориальном органе ФСС, Ф.И.О. заявителя, дату рождения, СНИЛС, ИНН, сведения о документе, удостоверяющем личность, справку о сумме заработка.

В течение 10 дней после получения от работника перечисленных документов работодатель должен рассчитать больничный за первые три дня недуга и выдать деньги в ближайший день выплаты зарплаты.

При заполнении больничного листа компании необходимо иметь в виду, что в нем не нужно указывать размер пособия, выплачиваемого за счет фонда, а также общую величину выплаты.

Обратите внимание, что новые правила касаются и больничных, закрытых, но не оплаченных в минувшем году.

Чтобы фонд перечислил оставшуюся часть сотруднику, организация должна в течение 5 дней со дня получения больничного отправить в соцстрах электронный реестр.

Больничные по уходу за больным ребенком в 2021 году работодатель не оплачивает. Ему следует заполнить листок нетрудоспособности без суммы пособия и направить в ФСС реестр. То же касается и декретного пособия.

Оплата больничного листа через ФСС

Работодатель обязан в течение 5 дней отправить предоставленные трудящимся документы в фонд, а также сведения о нем и опись направляемых документов. Если среднесписочная численность персонала предприятия менее 25 сотрудников, документы можно подать на бумаге. Если количество трудящихся больше, сведения подаются в цифровой форме в виде реестра по форматам, установленным фондом (Приказ ФСС РФ от 24.11.2017 № 579).

Реестр нужно заполнять на основании сведений о работнике, которые он предоставил, а также тех данных, которые есть в распоряжении работодателя. Реестр можно заполнять в отношении нескольких работников, если они предоставили документы на оплату страхового случая в течение последних 5 календарных дней. Информацию по каждому работнику необходимо указывать в отдельной строке реестра. Если данные для заполнения каких-либо граф отсутствуют, в них проставляются прочерки.

После получения документов ФСС в течение 10 дней должен принять решение о выплате денег.

Если работодатель представит не все документы, необходимые для назначения и выплаты пособия, ФСС РФ направит соответствующее извещение. В течение 5 рабочих дней со дня его получения следует направить в фонд недостающие документы.

В случае выявления фактов сокрытия сведений или подачи искаженной информации, повлиявшей на исчисление пособий в излишних размерах, ФСС принимает решение о возмещении страхователем излишне понесенных фондом расходов, направляет страхователю требование о возмещении излишне понесенных расходов на выплату пособий.

Требование подлежит исполнению в течение 10 дней с момента его получения. В противном случае соцстрах в течение полугода вправе обратиться за взысканием в суд.

Порядок обжалования страхователем действий либо бездействия страховщика аналогичен порядку обжалования актов органов ФСС, установленному Законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ.

Если выплата зарплаты или пособия прекращена, долг взыскивается по суду.

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Кроме того, должностному лицу организации могут начислить штраф в размере от 300 до 500 рублей (ч. 4 ст. 15.33 КоАП РФ).