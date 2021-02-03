Что в вашем партнере не понравится налоговикам и приведет к отказу в возмещении НДС

Организация заключила несколько договоров поставок товара и заявила по ним НДС к вычету. Инспекция посчитала договора фиктивными и отказала в возмещении НДС. Но суд рассмотрел все обстоятельства сделки и встал на сторону компании.

Ошибка в нумерации договоров

Налоговики выяснили, что в течение недели организация заключила несколько договоров поставки:

от 11 января № 00810;

от 14 января № 00823;

от 15 января № 00815.

Они обратили внимание, что при этом была нарушена хронология: договору от 14 января присвоили номер больший, чем договору от 15 января. Кроме того, договора были оформлены по типовым формам.

Нарушение нумерации договоров и использование типовых форм договоров налоговики расценили как признак фиктивности сделок и отказали в вычете по НДС.

Однако суд установил, что нарушение хронологии произошло из-за позднего согласования условий по договору № 00815. В начале проекту договора присвоили номер, а дата заключения договора была связана с моментом его подписания.

Указанное обстоятельство, по мнению суда, не опровергло реальность поставок товаров в адрес организации, а само по себе нарушение хронологии не могло быть основанием для отказа в вычете НДС по указанным поставкам.

Суд обратил внимание также на аргумент ИФНС об отсутствии идентификации товаров в типовых договорах. Однако и его он посчитал неубедительным. Поскольку по условиям договоров стороны подписывали спецификации, которые были их неотъемлемой частью. В них стороны согласовывали наименование товаров, ассортимент, качество, количество, цена и сроки поставок.

Какие еще обстоятельства могут говорить о фиктивности поставок

Отсутствие производственных, складских площадей и персонала

Нередко инспекции обращают внимание на наличие производственных мощностей, складских помещений, автотранспорта и сотрудников у компании, которую вы выбрали себе в партнеры по договору. Отсутствие указанного ИФНС относит к обстоятельствам, которые свидетельствуют о фиктивности сделки.

Однако суд пришел к выводу, что ИФНС следовало учитывать особенности оптовой торговли – основного вида деятельности партнера организации. По его мнению, оптовая торговля предусматривает транзитную форму движения товаров. Это означает, что товар перемещается от производителя непосредственно в места продажи или потребления, минуя склады посредников.

Поэтому суд посчитал, что занятие оптовой торговой деятельностью не требует обязательного наличия персонала и складских помещений при осуществлении оптовых поставок.

Между тем, партнер компании арендовал склад, что было подтверждено документально. Так что и этот довод налоговиков о ненадежности выбранного контрагента суд отклонил.

Партнер не сдал отчетность по НДС или уплатил налог в минимальном размере

Налоговики указали, что партнер компании уплачивал НДС в минимальных размерах, поэтому организация не имела право на вычет.

Но суд обратил внимание, что компания не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение контрагентом обязанностей по исчислению и уплате налогов в бюджет. Кроме того, налоговики не могут возлагать на организацию дополнительных обязанностей, помимо установленных законом. Поэтому, она не была обязана проверить правильность отражения и исчисления налогов в налоговой отчетности контрагента.

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