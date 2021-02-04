Земельный налог в 2021-м: идём на снижение

Податей существует великое множество, и земельный налог в этом списке занимает далеко не первое место. Особенно в сравнении с такими корифеями, как налог на прибыль или НДС. Однако в эпоху тотальных ограничений, санкций и прочих безрадостных для бизнеса «затягиваний поясов» приходится искать всё новые и новые варианты минимизации затрат.

Как снизить налог на землю? Опыт показывает: есть несколько реальных механизмов, позволяющих сделать это вполне легально.

Способ первый: «Разделяй и ... экономь!»

Здесь всё зависит от того, какой вид разрешённого использования (ВРИ) имеет ваш участок. Если основой для расчёта налогооблагаемой базы является кадастровая стоимость земли, значит, именно ВРИ становится главным ценообразующим фактором.

Казалось бы, всё очевидно: стоимость земли порой вырастает в разы, если участок в обозримом будущем может принести собственнику ощутимую прибыль. И, конечно, участок с ВРИ «для размещения объектов торговли» выглядит гораздо вкуснее с точки зрения экономической привлекательности, нежели тот, который предназначен «для размещения объекта благоустройства». Это означает, что данные участки одинакового размера будут иметь разную кадастровую стоимость. И размер земельного налога у них может существенно отличаться.

Казалось бы, элементарный экономический механизм — однако понимания самой его сути здесь недостаточно. Важно:

чётко представлять экономическую целесообразность всех пертурбаций с ВРИ;

досконально разбираться в действующих нормах отечественного законодательства — как минимум земельного, налогового, градостроительного.

Вообще тема целевого назначения и видов разрешённого использования находящихся в собственности земельных участков не так проста, как это могло показаться на первый взгляд. Существует великое множество нюансов.

Наиболее широкое распространение в практике получили примеры, когда под объекты недвижимости отведена не вся площадь.

Допустим, часть земли отведена под заводские помещения — цеха, склады, административные корпуса, — а на оставшейся территории находятся другие сооружения (автостоянки, благоустроенные озеленённые зоны отдыха, и т.п.). Между тем, ВРИ устанавливается для всего участка. В соответствии с «Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке» (они регламентированы Приказом Министерства экономического развития РФ от 12.05.2017 № 226), специалисты кадастровых служб прежде всего смотрят на юридически закреплённый ВРИ, часто упуская из виду его фактическое использование. Соответственно, в этом случае начисление налога на землю будет производиться по ВРИ, установленному в ЕГРН.

Минимизировать налог не получится даже в том случае, если вы, как собственник, внесёте в ЕГРН дополнительные виды разрешённого использования вашей земли. Ведь если за участком закреплены одновременно несколько ВРИ, при установлении кадастровой стоимости земельного участка используется показатель стоимости той категории земель и ВРИ, для которых установлено наибольшее значение. То есть чем больше кадастровая стоимость, тем тяжелее налоговое бремя.

Остаётся одно: внимательно изучить действующие в регионах нормативные акты, где наверняка найдутся интересные для вас нюансы. А дальше уверенно следуйте постулату «Разделяй и ... экономь». Чтобы провести кадастровую переоценку функционально различных частей участка, его понадобится разделить. И только потом земельным участкам, сегментированным согласно их реальному функциональному назначению, будут присвоены соответствующие ВРИ. В результате произойдёт автоматический перерасчёт кадастровой стоимости.

Кстати, в подавляющем большинстве российских регионов действует гораздо более адекватная система расчёта платы за землю. К примеру, в Санкт-Петербурге в декабре 2007 года был принят Закон № 608-119 ″ О методике определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Санкт-Петербурга«. В соответствии с этим документом, городские земельные участки, которые сдаются в аренду, не нужно делить по функциональному использованию. Каждый участок, подготовленный для сдачи в аренду, проходит специальную инвентаризацию. В итоге в зависимости от реального функционального использования территорий, расчёт арендной платы производится по соответствующим тарифам. Просто, как всё гениальное.

Прежде чем использовать предложенную нами схему, оцените предполагаемый экономический эффект от манипуляций по делению участка и изменению ВРИ. Насколько целесообразно это будет именно в вашем случае? Для более объективного анализа всегда можно обратиться к профессионалам.

Способ второй: различие в методиках расчёта

Второй вариант априори вытекает из предыдущего. Но! Это путь для сильных духом. Он полон тайн и приключений, ведь придётся набраться смелости и вскрыть «ящик Пандоры», порой полный казусов и просчётов, допущенных в процессе определения кадастровой стоимости земельного участка.

Для начала уточните, какой ВРИ учитывался при проведении оценки. Здесь, помимо закреплённого в ЕГРН ВРИ, придётся принимать во внимание фактическое использование земельного участка. Сопоставьте его с ВРИ, принятым государством за основу определения кадастровой стоимости вашей земли.

Если опираться на Приказ Министерства экономического развития РФ от 12 мая 2017 г. N 226 «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке», сотрудники государственных бюджетных учреждений (ГБУ), занимающиеся государственной кадастровой оценкой (ГКО) вправе использовать и юридически закреплённый вид разрешённого использования участка, и фактический, которые, как уже говорилось выше, часто отличаются.

В случае, когда фактический вид использования дешевле юридического, — и с позиции налогообложения, и с точки зрения кадастровой стоимости, — нужно обязательно предоставить фактическое подтверждение этому. И не исключено, что де-юре понадобится в итоге превратить в де-факто, то есть сделать юридический вид фактическим, внеся изменения в ЕГРН в части ВРИ.

Как профессиональному консультанту, мне и моим коллегам нередко приходится сталкиваться с ситуациями, когда в поиске максимально выгодных для казны вариантов специалисты ГБУ в своих исчислениях основываются на документации по планировке и межеванию территорий, считая, что эти документы могут быть использованы для подтверждения фактического вида разрешённого использования земельных участков.

Я не уверен, что такая методика верна с точки зрения закона. И проект планировки, и проект межевания — лишь гипотетические проекты, у которых часто даже нет установленного срока их осуществления. В соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса РФ, они не должны рассматриваться в качестве правоустанавливающих и/или правоподтверждающих документов. Но при такой методике вычислений собственнику земли придётся платить завышенный налог.

Способ третий: ещё один «сын ошибок» ГКО

Этот лайфхак тоже является следствием ошибок, допущенных в ходе проведения государственной кадастровой оценки стоимости земельного участка. И здесь хотелось бы напомнить о том, что земля — это имущество, которое может находиться под различными видами обременений. Имеются ввиду обременения и ограничения, связанные с наличием различных инженерных коммуникаций, либо относящиеся к зонам с особыми условиями использования территории, и т.д. В соответствии с п. 1.11 Методических указаний, эти данные нужно учитывать в процессе исчисления кадастровой стоимости земли и уменьшать её финальные значения.

Почему процесс определения кадастровой стоимости ЗУ часто даёт сбои? Казалось бы, существуют системы информационного обеспечения градостроительной деятельности (ст. 56 Градостроительного кодекса РФ), а также ЕГРН, где совершенно недвусмысленно, в доступной для понимания форме должны быть прописаны любые нюансы, имеющие отношение к объектам недвижимости и земельным участкам. Я полагаю, ошибки случаются из-за того, что эти механизмы банально не функционируют. Получить необходимую информацию о существовании в каждом конкретном случае каких-либо ограничений/обременений порой просто негде.

Облегчить налоговое бремя для собственников станет возможно тогда, когда эти данные будут внесены в соответствующие информационные системы. Это заметно облегчит процедуру ГКО, сделает её прозрачной, понятной.

Если вы, как собственник, хотите получить максимально полные сведения о существовании каких-либо обременений/ограничений, запросите соответствующие акты в муниципальных органах градостроительства и архитектуры. Предоставив копии полученных документов, требуйте произвести перерасчёт кадастровой стоимости земельного участка, принадлежащего вам. Конечно, при наличии таких оснований.

Способ четвёртый: как объять необъятное

И снова — работа над ошибками. Одно дело — местный налог на земельный участок, другое — региональный налог на имущество организаций. Соответственно, ставки, используемые при расчёте данного налога, зависят от нормативов, принятых в конкретном регионе. Но регионов в нашей стране — 85, а муниципалитетов — тысячи. Так что изучение особенностей земельного налогообложения на местах процесс явно более кропотливый.

К чему это я? К тому, что крупные землевладельцы нередко владеют участками, которые разбросаны территориально, то есть относящимся к разным муниципальным образованиям. Не зная льгот, которыми можно совершенно легально воспользоваться, собственник платит по максимуму, который определён в ст. 394 Налогового кодекса РФ.

Так, например, в городе Гатчина Ленинградской области земельные участки, используемые для размещения объектов торговли, облагаются земельным налогом по ставке 0,75%, а не 1,5%, как это предписывает Налоговый кодекс РФ. В нашей практике был случай, когда финансовая служба крупного землевладельца не знала о льготной ставке, установленной муниципалитетом.

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Способ пятый: только для смелых

Абсолютно законный метод, но пользоваться им рискуют не все. Согласно действующему Налоговому кодексу, предназначенные для жилищного строительства участки земли облагаются по ставке в 0,3%, в то время как базовая ставка составляет 1,5%. На периферии размер ставки может быть ещё ниже.

Если вы не собираетесь в самое ближайшее время использовать свою земельную собственность, чаще всего есть отличная возможность оформить ВРИ «под размещение объектов жилой недвижимости». Только обязательно имейте ввиду: это должно быть оформлено согласно градостроительному регламенту (правилам землепользования и застройки той территории, на которой расположен земельный участок). Кроме того, изменённый ВРИ понадобится вносить в ЕГРН. Как вы понимаете, на данном участке не обязательно возводить жильё, вплоть до момента фактического освоения.

Но законом предусмотрена норма, которая побуждает владельца земли начать строительство. Я имею ввиду ч. 15 ст. 396 НК РФ, где определены сроки, в течение которых предоставляется льготная ставка по налогам. Так, в течение первых трёх лет с момента внесения сведений о земельном участке в ЕГРН при расчётах используется повышающая ставка 2 (0,3×2 = 0,6%). В любом случае, 0,6% меньше, чем 1,5%. Впоследствии по отношению к участку, имеющему ВРИ «под размещение объектов жилой недвижимости», но при условии отсутствия жилых строений, будет применяться коэффициент 4 (0,3×4 = 1,2%).

Знание этих способов, их компетентное использование помогут вам заметно минимизировать затраты на земельный налог. И это тоже один из значимых аспектов, свидетельствующих о внимательном отношении владельцев к своей собственности.