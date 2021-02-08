Авансовые платежи по налогу на прибыль: кто платит и как рассчитать

Авансовые платежи по налогу на прибыль в течение всего налогового периода (года) уплачиваются по-разному в зависимости от того, к какой категории налогоплательщиков вы относитесь. О периодичности перечисления авансовых платежей по налогу на прибыль (ежеквартально или ежемесячно) и о том, как рассчитываются такие платежи, читайте в материале.

Кто и с какой периодичностью уплачивает авансовые платежи по налогу на прибыль

Авансовые платежи по налогу на прибыль уплачиваются ежеквартально либо ежемесячно. Порядок уплаты зависит от того, кто платит авансовые платежи по налогу на прибыль, т. е. к какой категории относится налогоплательщик. Рассмотрим существующие варианты уплаты налога и категории налогоплательщиков.

Все организации, за исключением поименованных в абз. 7 п. 2, п. 3 ст. 286 НК РФ, должны исчислять авансовые платежи по итогам квартала и уплачивать их как по его завершении, так и ежемесячно в течение следующего квартала (абз. 2 п. 2 ст. 286 НК РФ).

Организации с выручкой менее лимитов, установленных п. 3 ст. 286 НК РФ (в размере 15 млн руб. в среднем за каждый квартал из 4 предыдущих), могут исчислять и уплачивать квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль ежеквартально без уплаты ежемесячных платежей.

В 2021 году чиновники вернули прежний лимит выручки в 15 млн руб. Напомним, для 2020 года этот лимит был повышен до 25 млн руб. в среднем за квартал (закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ).

Если организация самостоятельно изъявила желание по исчислению и уплате авансовых платежей по налогу на прибыль ежемесячно от фактически полученной прибыли, ей необходимо уведомить о своем решении налоговый орган не позднее 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду (абз. 7 п. 2 ст. 286 НК РФ).

Узнать, с какой периодичностью должна уплачивать авансы по прибыли ваша организация, вам поможет блок-схема.

Налог на прибыль ежеквартально

Что касается периодичности оплаты авансовых платежей по прибыли, то они должны уплачиваться организациями ежеквартально, если отчетными периодами для них являются I квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года (абз. 1 п. 2 ст. 285, абз. 2 п. 2, п. 3 ст. 286 НК РФ).

Следующие организации обязаны делать ежеквартальный авансовый платеж по налогу на прибыль согласно п. 3 ст. 286 НК РФ (при этом они освобождены от ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль):

организации, чей доход, рассчитанный в соответствии со ст. 249 НК РФ за 4 предыдущих квартала, не превышает 15 млн руб. в среднем за каждый квартал;

бюджетные учреждения;

иностранные компании, работающие на территории РФ через постоянное представительство;

предприятия, участвующие в простых товариществах, в отношении доходов от участия;

инвесторы соглашений о разделе продукции в части доходов от реализации соглашений;

выгодоприобретатели по договорам доверительного управления.

Авансовые платежи уменьшают рассчитанную за год сумму налога на прибыль (абз. 5 п. 1 ст. 287 НК РФ).

Начисление авансовых платежей по налогу на прибыль ежеквартально

Рассмотрим порядок расчета авансового платежа по налогу на прибыль для организаций, выручка которых не превышает 15 млн руб. в среднем за квартал (абз. 2 п. 2 ст. 286 НК РФ).

Сначала рассчитывается сумма налога на прибыль, соответствующая отчетному периоду, по формуле:

АПКотч = НБотч × С,

где:

АПКотч — авансовый платеж за отчетный период;

НБотч — налоговая база отчетного периода, исчисленная нарастающим итогом;

С — ставка налога на прибыль.

Сумма аванса по налогу на прибыль к уплате по итогам отчетного периода определяется по формуле (абз. п. 1 ст. 287 НК РФ):

АПКдопл. = АПКотч. — АПКпред,

где:

АПКдопл. — квартальный авансовый платеж к доплате, подлежащий уплате по итогам отчетного периода (полугодия, 9 месяцев, года);

АПКотч. — сумма исчисленного нарастающим итогом за отчетный период авансового платежа;

АПКпред. — сумма платежа по итогам предыдущего отчетного периода (в рамках текущего налогового периода).

Размер доплаты по итогам налогового периода, то есть размер 4-го квартального платежа формируется исходя из суммы фактически полученной прибыли, исчисленной нарастающим итогом за год, за вычетом уплаченных в бюджет в течение этого года квартальных авансовых платежей. Сумма последних при этом будет равна величине исчисленного нарастающим итогом авансового платежа за 9 месяцев.

Таким образом, размер итогового платежа по налогу на прибыль уменьшается на сумму уплаченных ежеквартально авансовых платежей. Если по итогам года вместо прибыли получен убыток, то сумма 4-го квартального авансового платежа будет нулевой (п. 8 ст. 274, абз. 6 п. 2 ст. 286 НК РФ).

Как рассчитываются авансы по налогу на прибыль ежемесячно

Если организация не соответствует критериям, установленным в п. 3 ст. 286 НК РФ, и отчетным периодом для нее является квартал, то помимо ежеквартальных авансовых платежей по налогу на прибыль должны уплачиваться ежемесячные.

Ежемесячные авансовые платежи, так же как и квартальные, уменьшают начисляемую по итогам отчетного периода или года сумму налога на прибыль к уплате (абз. 5 п. 1 ст. 287 НК РФ).

Порядок расчета суммы ежемесячных авансов к уплате в 2020–2021 годах не изменился. По-прежнему ежемесячный авансовый платеж по прибыли в 1 квартале года равен сумме ежемесячного авансового платежа в последнем квартале предшествующего года; во 2 квартале — 1/3 авансового квартального платежа за 1-й квартал; в 3 квартале — 1/3 разницы между суммой аванса за полугодие и авансом, приходящимся на 1 квартал; в 4 квартале — 1/3 разницы между авансами, начисленными за 9 месяцев и за полугодие.

Организация осуществляет переход на уплату ежемесячных авансовых платежей, если по итогам 4 прошедших кварталов величина полученного дохода превысила 15 млн руб. в среднем за квартал (п. 3 ст. 286 НК РФ).

Для того чтобы не ошибиться в расчете, нужно правильно определить какие кварталы будут предыдущими. Налоговый кодекс содержит норму, согласно которой предыдущими являются 4 квартала, предшествующие текущему (п. 3 ст. 286 НК РФ).

Минфин уточняет, что под предыдущими следует понимать 4 квартала, последовательно предшествующих кварталу, в котором налогоплательщик представляет декларацию (письма Минфина России от 24.12.2012 № 03-03-06/1/716, от 21.09.2012 № 03-03-06/1/493). То есть доходы от реализации в последнем квартале налогового периода также включаются в расчет средней величины доходов.

Изменения в расчете налога на прибыль в 2020–2021 годах

Одним из недавних новшеств по налогу на прибыль является введение возможности применения к сумме налога, перечисляемого в оба бюджета, инвестиционного вычета (ст. 286.1 НК РФ). Использовать его можно в период 2018–2027 годов. За счет вычета на 90% стоимости ОС можно уменьшить налог, начисляемый в бюджет региона, а оставшиеся 10% отнести на уменьшение налога, начисляемого в федеральный бюджет. Решение о введении инвестиционного вычета принимают регионы, и они же конкретизируют условия его применения. Амортизироваться такие объекты уже не будут.

Изначально вычет предусматривался для вводимых в эксплуатацию основных средств 3–7 амортизационных групп. Но с 01.01.2020 он распространяется и на группы 8-10 (закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ). Так же с 2020 года в инвествычет можно будет включать расходы на инфраструктуру.

С 2019 года:

у организаций появилась возможность не платить налог на прибыль с денег, безвозмездно полученных от организации, участником или акционером которой она является, в пределах вклада в имущество, сделанного ею ранее также деньгами;

доход, полученный акционером, участником при выходе из ликвидируемой компании, в виде превышения над его вкладом в УК в целях налога на прибыль, признается дивидендами с применением к нему ставки 13%;

платежи в систему «Платон» можно учитывать в расходах в полном объеме;

работодатели вправе уменьшать доходы на стоимость путевок для работников.

Помимо указанных выше новшеств с авансами, также (законы от 02.08.2019 № 269-ФЗ, от 26.07.2019 № 210-ФЗ):

во внереализационных расходах можно учесть затраты на строительство объектов социальной инфраструктуры, если они безвозмездно передаются в государственную или муниципальную собственность;

право на ставку 0% получили региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, музеи, театры и библиотеки;

есть изменения для участников региональных инвестиционных контрактов и резидентов ОЭЗ.

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Итоги

Авансы по налогу на прибыль уплачиваются всеми организациями на общей системе налогообложения. Вариантов исчисления авансов три:

ежеквартально с уплатой или по итогам квартала (возможность его применения ограничена величиной получаемой выручки);

ежемесячно с доплатой за квартал;

ежемесячно по фактической прибыли.

Алгоритм исчисления авансов в каждом из перечисленных случаев имеет свои нюансы.