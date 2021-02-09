Хозяйственный инвентарь: проблемы учета и эксплуатации

Я уже писал, что организация имеет право применять с 2021 ФСБУ 6/2020 «Основные средства». В частности, это касается вопроса установления лимита стоимости основных средств. И не будет нарушением правил бухгалтерского учета, если теперь организация примет решение считать средства труда стоимостью менее 100 тыс. руб., не основными средствами, а оборотными активами. То есть точно так же, как уже шестой год установлено п. 2 ст. 257 НК РФ.

В этом случае не будет возникать разниц между отражением такого относительно недорогого имущества в регистрах бухгалтерского учета и для целей налогообложения.

И при этом хотелось бы в очередной раз обратить особое внимание, что в учете (как бухгалтерском, так и в налоговом) при начале эксплуатации списывается стоимость приобретенного актива (инструмента, инвентаря, устройства и пр.).

Сам же он никуда не девается, не меняет своей формы и предназначения, а продолжает использоваться по своему прямому назначению (в производстве работ, оказании услуг, для управленческих нужд) весь тот срок, который ему дарован свыше. Прослужить он может и в течение установленного срока полезного использования, и через неделю (хотя в паспорте белым по-русски было указано, что производитель дает гарантию бесперебойной работы в полтора года) полностью сломаться, и быть пригодным к использованию и года через два, а то и все три.

И в течение всего периода использования у организации будут возникать затраты на его эксплуатацию, обслуживание, ремонт, в случае необходимости его проведения, и т. д.

Как в свое время заметил народный комиссар путей сообщения СССР Л. М. Каганович на совещании по вопросу снижения аварийности на железных дорогах: — Нет безымянных аварий. У каждой из них есть фамилия, имя и отчество. Этим он хотел сказать, что к любой аварии приводят действия (или бездействие) какого-то конкретного человека.

Точно также в организации не должно быть безымянного инвентаря, инструмента, мебели и пр. Каждый из них в обязательном порядке должен иметь фамилию, имя и отчество, то есть закреплен за каким-то конкретным сотрудником. Тот в свое время (при идеально налаженном учете материальных ценностей, которого достичь нельзя, но к которому нужно стремиться) при его получении расписался в соответствующей ведомости (журнале выдачи, книге выдач и т. п.), обязан при первом же требовании предъявить его, и, при необходимости, внятно объяснить, куда он подевался. Также, в идеале, на этом предмете должен быть указан его инвентарный номер.

Упомянутые выше затраты на эксплуатацию, текущее обслуживание, ремонт такого инвентаря (стоимость которого равна нулю) признаются расходами, уменьшающими как финансовый результат в регистрах бухгалтерского учета (п. 7 ПБУ 10/99), так и налогооблагаемую прибыль (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ).

Минфин России в своем письме от 18.01.2021 № 03-03-06/1/2001 также указал, что при модернизации такого имущества (не являющегося амортизируемым) понесенные затраты, в отличие от ремонта, не списываются на расходы, а увеличивают его первоначальную стоимость. И если величина таких затрат превысит установленный п. 2 ст. 257 НК РФ лимит (100 тыс. руб.), то данный актив может быть после завершения сего процесса (то есть модернизации) признан уже амортизируемым имуществом.

После публикации этого письма (в том числе и на сайте) ряд коллег подвергли его уничижительной критике:

— Фарш невозможно провернуть назад. И мясо из котлет не восстановишь.

— А восстанавливать то что, какой объект? Актив восстал из пепла?

— Даже страшно представить учетную запись — обратной проводкой или сторно?

Однако, если отбросить в сторону эмоции, логика в упомянутом письме всё же есть, и ничего ей (логике) противоречащего авторы не предлагают.

Еще раз повторим, что списана стоимость объекта. Сам же он как вещь, никуда не подевался.

В рамках данной публикации не будем рассматривать иногда весьма тонкую грань между ремонтом модернизацией, да и не наша эта, по большому счету епархия. Пусть это решают господа инженеры, которые и должны будут, в случае чего, доказать проверяющим, что понесенные затраты не изменили ни предназначения, ни физических параметров отремонтированного устройства, то есть модернизацией являться никак не могут, а абсолютно верно признаны расходами на ремонт.

Также как и В. И. Чапаеву, которому не хватило воображения написать квадратный трехчлен, нам не хватает воображения (или образования), как можно модернизировать (именно модернизировать, а не отремонтировать), например, перфоратор, шкаф, или там, кофейную машину.

Но тут вспомнились кое-какие события сорокалетней давности (можно сказать, музыкой навеяло (этот анекдот напоминать не рискну), и я готов предоставить вниманию читателей вполне реальную ситуацию.

Итак, руководство организации дало указание соорудить на территории какое-то небольшое помещение (типа сарайчика) для хранения хозяйственного инвентаря. Объектом капитального строительства он не является (п. 10 ст. 1 ГСК РФ), следовательно, разработка проекта, получение разрешения на строительство, потом на ввод, а также постановка на кадастровый учет не нужны.

Выделили под это дело участок (размером три на три), сварили каркас из уголка, поставили его, обшили сайдингом, накрыли шифером (или еще чем-то), внутри настелили пол, навесили полки, поставили дверь, врезали замок, провели освещение.

Затраты составили, ну, пусть, 30 тыс. руб.

При поступлении в бухгалтерию первичных учетных документов, на основании которых определены стоимость материалов и работы, были сделаны записи:

Дебет счета 23 Кредит счетов 10, 70, 69 и др. — 30 000 руб. — затраты на возведение объекта некапитального строительства.

Затем этот объект (сарайчик) должен быть закреплен за каким-то материально-ответственным лицом, у которого будет храниться ключ от него, и который в случае чего будет получать втыки за то, что у него внутри беспорядок (и если всё делать, как положено, то где-нибудь на стене этого сарайчика должны быть написано: — Ответственный — старший клининг-менеджер — Рахимов П. В. (или мастер Сидоров Г. К.).

После подписания акта «сдал-принял» данный объект принимается к учету, как, допустим, некапитальное помещение для хранения инструмента и инвентаря со сроком полезного использования два года (или полтора, или три).

И проводки будут:

Дебет счета 10 Кредит счета 23 — 30 000 руб.;

Дебет счета 26 (25, 44) Кредит счета 10 — 30 000 руб.

Сумма затрат на его возведение признана расходами периода, в котором его изготовили, оборудовали и начали использовать. Сам же объект с нулевой стоимостью никуда не делся и приносит определенную выгоду организации.

Спустя, допустим, полгода, руководство решило, что данное сооружение необходимо сделать более солидным. Например, пол забетонировать (или заасфальтировать), стены обложить кирпичом, деревянную дверь заменить на металлическую.

Начальство решило — подчиненные сделали.

Все затраты на модернизацию (думается, что в этом случае всё таки модернизацию, а не ремонт) составили 120 тыс. руб.

И проводки будут:

Дебет счета 23 Кредит счетов 10, 70, 69 — 120 000 руб.

Затраты на модернизацию имущества увеличивают его первоначальную стоимость, и она становится равной 120 тыс. руб. (0 руб. 120 тыс. руб.).

Таким образом, стоимость данного имущества, предназначенного для использования в течение длительного периода времени (более 12 месяцев), превышает установленный законодательством минимальный лимит стоимости основных средств. И данное некапитальное сооружение из хозяйственного инвентаря должно быть переведено в состав основных средств.

То есть записи будут:

Дебет счета 08 Кредит счета 23 — 120 000 руб.;

Дебет счета 01 Кредит счета 08 — 120 000 руб.

Вот если бы стоимость работ была несколько меньше — тысяч 80-90, то и модернизация не изменила бы порядок отражения данного имущества в учете.

Проводки бы были:

Дебет счета 23 Кредит счетов 10, 70, 69 — 80 000 руб.;

Дебет счета 10 Кредит счета 23 — 80 000 руб.

И все понесенные затраты можно было бы списать на расходы:

Дебет счета 26 (25, 44) Кредит счета 10 — 80 000 руб.

А вот тут — увы.

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Так что мясо из фарша не восстанавливаем и сторнировочных проводок не делаем.