Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Лимит по выручке на УСН: так ли все ограничено?

УСН — одна из альтернатив режиму ЕНВД, который перестал действовать. При этом многие налогоплательщики полагают, что в лимит по выручке на УСН они ну ни при каких условиях не попадут. Иногда, конечно, это действительно так, но бывают и случаи заблуждения, ведь многие доходы, получаемые бизнесом, в расчет указанного лимита не включаются. О таких случаях — статья экспертов taxCoach.

Чтобы перейти на УСН, нужно иметь выручку, не превышающую 112,5 млн рублей (в 2021 — 116,1 млн рублей, п. 2 ст. 346.12 НК РФ и Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 октября 2020 г. № 720 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2021 год») за 9 предшествующих месяцев. Предельный размер доходов, при превышении которого налогоплательщики теряют право применять УСН, существенно увеличился до 200 млн рублей в 2021 году.

📌 Реклама

Но есть нюансы.

Ранее выход за пределы 150 млн рублей приводил к переходу на общую систему налогообложения со всеми ее «радостями» — налогом на прибыль/НДФЛ и НДС. Законодатель вошел в положение растущих «упрощенцев» и с 1 января 2021 года вступили в силу очень полезные нормы. Теперь без серьезных последствий можно выйти за лимиты по выручке на 50 млн рублей. Налогоплательщик сохранит право на УСН, но будет платить налог по повышенной ставке:

  • для УСН «Доходы» — 8% вместо 6%;
  • для УСН «Доходы минус расходы» — 20% вместо 15%.
Если налогоплательщик до этого применял льготные ставки, установленные в его регионе, то рост налоговой нагрузки может быть существенным. Но, самое главное, такой «непростой упрощенец» не попадает одномоментно на НДС. Это, как минимум, даст ему время перестроиться под изменившиеся условия.
Центр обучения «Клерка»
Подтвержденный профиль
Вебинар за 0р! «Страховые взносы в 2021 году»
Ответим на все вопросы в нашем вебинаре - 16 марта в 11:00 по Мосвке!
Узнать больше
Реклама на Клерке

Послабления распространяются и на лимиты по количеству работников (не более 100 человек). Теперь превышение штата на максимальные 30 человек увеличивает ставки по УСН, но опять же не приводит к переходу на ОСН.

Не стоит забывать, что некоторые доходы при расчете требований УСН не учитываются вовсе.

В налоговую базу в целях расчета единого налога по УСН включаются доходы от реализации, а также и внереализационные денежные поступления. В то же время, согласно п. 4.1 ст. 346.13 НК РФ, при определении выручки не учитываются те доходы, которые не подпадают под объект налогообложения УСН.

Так, на расчет лимита применения спец.режима не влияют следующие доходы:

  1. Денежные средства, поступившие агенту (комиссионеру) в виде компенсации понесенных затрат (пп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ). Это связано с тем, что ни деньги (например, от покупателей), ни переданные для реализации товары не переходят в собственность агента, поэтому на его лимиты для расчета УСН не включаются. В выручке учитывается только собственное вознаграждение агента.
  2. Дивиденды от участия в других организациях. Они облагаются по своим ставкам, указанным в ст. 284 НК РФ, и тоже не включаются в расчет лимита по выручке.

    📌 Реклама

    Напомним, дивиденды, выплачиваемые «дочкой» материнской компании (при условии владения в дочерней компании более года долей не менее 50%), облагаются по ставке 0% и при этом не включаются в расчет лимита по выручке.

  3. Вклады в уставной капитал общества, а также доходы, полученные в пределах вклада при уменьшении уставного капитала общества, при выходе из общества либо при распределении имущества ликвидируемого хозяйственного общества или товарищества между его участниками (пп. 3 и пп. 4 п. 1 ст. 251 НК РФ).

  4. Вклады в имущество от участника с долей не менее 50% или «дочерний» подарок (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ).

    Вклады в имущество организации, передаваемые безвозмездно компании ее учредителем, который имеет (прямо или косвенно) не менее чем 50%-ю долю в уставном капитале. Отметим, что в случае с «упрощенцем» речь идет только об учредителях — физических лицах, поскольку для компаний на УСН предусмотрено ограничение доли владения обществом других юридических лиц (не более 25%).

    📌 Реклама

    «Дочерний» подарок — обратная ситуация. Дочерняя компания передает имущество компании на УСН, которая участвует в передающей стороне не менее чем на 50%.

    Важное ограничение: чтобы воспользоваться такой льготой, имущество (кроме денег) или имущественные права нельзя никому передавать в течение года. При этом предоставление в аренду также считается за «передачу».

  5. Вклады в имущество обществ и товариществ (пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ).

    В данном случае размер доли/количество акций вкладчика не имеет значения. Также нет ограничения в распоряжении полученным имуществом. Однако некоторые виды организаций не могут воспользоваться этой нормой. В пункте прямо указаны только хозяйственные общества и товарищества. То есть кооператив, например, такой льготы лишается.
    Центр обучения «Клерка»
    Подтвержденный профиль
    Вебинар за 0р! «Подготовка к аудиту бух. отчетности за 2020»
    Разберем основные нюансы на нашем вебинаре 24 февраля в 11:00 по Москве!
    Узнать больше
    Реклама на Клерке

    Таким образом, любые безналоговые передачи имущества обществу на УСН не повлияют на расчет его лимита по выручке и позволяют спокойно осуществлять перемещение активов, денежных средств внутри группы компаний без угрозы для применения компанией спецрежима налогообложения.

  6. Получение в счет оплаты векселя. В этом случае датой признания дохода в выручке налогоплательщика считается дата погашения векселя или его передачи в счет оплаты по индоссаменту другому лицусм., например, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.11.2014 г. по делу № А82-3073/2013.

  7. Полученные организацией доходы в виде прибыли контролируемых иностранных компаний. Такая прибыль облагается по ставкам налога на прибыль отдельно от доходов компании на УСН п. 1.6 ст. 284, абз. 1 п. 2, п. 5 ст. 346.11 НК РФ.

    📌 Реклама

Упрощенная система налогообложения, как инструмент легального налогового планирования, стала гибче. Перечисленные особенности учета операций и изменения должны вдохновить вас повнимательней отнестись к анализу и поиску возможности для применения УСН в своем бизнесе.
Онлайн-курс
Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП
Учим показывать владельцам бизнеса, куда уходят их деньги и как заработать их больше
Записаться
8645
12350 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама