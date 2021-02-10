Лимит по выручке на УСН: так ли все ограничено?

УСН — одна из альтернатив режиму ЕНВД, который перестал действовать. При этом многие налогоплательщики полагают, что в лимит по выручке на УСН они ну ни при каких условиях не попадут. Иногда, конечно, это действительно так, но бывают и случаи заблуждения, ведь многие доходы, получаемые бизнесом, в расчет указанного лимита не включаются. О таких случаях — статья экспертов taxCoach.

Чтобы перейти на УСН, нужно иметь выручку, не превышающую 112,5 млн рублей (в 2021 — 116,1 млн рублей, п. 2 ст. 346.12 НК РФ и Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 октября 2020 г. № 720 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2021 год») за 9 предшествующих месяцев. Предельный размер доходов, при превышении которого налогоплательщики теряют право применять УСН, существенно увеличился до 200 млн рублей в 2021 году.

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Но есть нюансы.

Ранее выход за пределы 150 млн рублей приводил к переходу на общую систему налогообложения со всеми ее «радостями» — налогом на прибыль/НДФЛ и НДС. Законодатель вошел в положение растущих «упрощенцев» и с 1 января 2021 года вступили в силу очень полезные нормы. Теперь без серьезных последствий можно выйти за лимиты по выручке на 50 млн рублей. Налогоплательщик сохранит право на УСН, но будет платить налог по повышенной ставке:

для УСН «Доходы» — 8% вместо 6%;

для УСН «Доходы минус расходы» — 20% вместо 15%.

Если налогоплательщик до этого применял льготные ставки, установленные в его регионе, то рост налоговой нагрузки может быть существенным. Но, самое главное, такой «непростой упрощенец» не попадает одномоментно на НДС. Это, как минимум, даст ему время перестроиться под изменившиеся условия.