Доплата до МРОТ внешним и внутренним совместителям

Доплата до МРОТ совместителям производится в соответствии с требованиями, установленными Трудовым кодексом и иными законодательными актами. Для внешних и внутренних совместителей действуют идентичные правила в отношении доплаты до минимального размера оплаты труда. Рассмотрим их более детально.

Доплата до МРОТ при совмещении

В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса работодатель не может выплачивать зарплату меньше установленного минимума (актуального МРОТ), если работник отработал норму рабочего времени. На основании ст. 91 Трудового кодекса норма рабочего времени составляет 40 часов в неделю. Если на предприятии действует пятидневка, то ежедневная норма рабочего времени составляет 8 часов.

Существуют внутренние и внешние совместители — они могут привлекаться для выполнения какой-либо конкретной работы, помимо основной. Зачастую совместители работают неполный рабочий день. При приеме на работу указывается, на какой размер ставки их принимают, что означает, что трудиться они будут то количество часов, которое пропорционально ежедневной норме рабочего дня. Так, для предприятий с 8-часовым рабочим днем совместители, которые трудятся на полставки, должны отработать 4 часа.

Есть норма ТК РФ о том, что месячная зарплата каждого работника, отработавшего норму рабочего времени, не может быть меньше МРОТ. А также известно, что в соответствии с п. 1 ст. 285 ТК РФ оплата труда совместителей должна производиться пропорционально отработанному ими времени. Исходя из этого, можно сделать следующий вывод: внешний совместитель, работающий, к примеру, на полставки (соответственно, полдня), должен получать зарплату за месяц не ниже 50% от МРОТ.

Если сумма выходит меньше, то потребуется доплата до МРОТ внешним совместителям. Аналогичная ситуация и с работниками, которые оформлены в штате. Если по какой-то причине насчитанная за месяц зарплата меньше минимальной (в пересчете на ее полную сумму пропорционально фактически отработанному времени), то должна быть произведена доплата внутренним совместителям до МРОТ.

На основании разъяснений из письма Минфина от 24.11.2009 № 03-03-06/1-768 известно, что зарплата каждого сотрудника (и совместителя в том числе) может содержать, кроме установленного оклада, еще и премии. В этом случае, если зарплата совместителя получается меньше МРОТ (либо доли от минимума в соответствии с фактической отработкой), работодатель должен довести ее до установленного минимума за счет премий.

Как доплачивать до МРОТ

Доплата до МРОТ осуществляется на основании изданного на предприятии приказа. Чтобы не издавать приказы по доплате до МРОТ в отношении каждого работника, может быть издан единый приказ об установлении минимальной зарплаты, которая не может быть меньше МРОТ. На основании этого приказа бухгалтерия каждый раз будет производить доплату, если реальная зарплата с учетом фактической отработки будет меньше минимальной по предприятию.

При осуществлении доплаты до МРОТ составляют соответствующие расчеты, которые прикрепляются к журналам-ордерам. Эти расчеты впоследствии потребуется предъявить проверяющим.

Для проведения расчета необходимо от размера МРОТ отнять фиксированную часть зарплаты (оклад, тарифную ставку). А вот учитывать при сравнении надбавки за условия труда не следует. Оставшуюся разницу следует оформить как доплату к зарплате на основании указанного выше приказа. Если совместитель работает неполный рабочий день, то размер доплаты рассчитывается с учетом коэффициента ставки, применяемого к МРОТ.

Обратите внимание: сумму доплаты до МРОТ можно учесть в расходах на оплату труда. Это подтверждают и налоговики (письмо ФНС от 31.08.2010 № ШС-37-3/10304): поскольку доплаты до МРОТ, осуществляемые работодателем в соответствии со ст. 133 ТК РФ, представляют собой составную часть зарплаты, следовательно, они могут быть учтены в целях налогообложения прибыли согласно ст. 255 НК РФ.

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Итоги

Расчет доплаты до МРОТ производится тогда, когда зарплата сотрудника (ее фиксированная часть) выходит меньше установленного минимума. Применительно к совместителям следует учесть, какой коэффициент ставки закреплен за таким сотрудником. Это оговаривается в трудовом контракте вместе с продолжительностью рабочего дня.

В соответствии с Трудовым кодексом работник, отработавший 8-часовую норму рабочего дня (либо неполную норму — в зависимости от условий приема на работу), должен получать зарплату не меньше утвержденного минимума. МРОТ, как правило, утверждается ежегодно с начала года путем принятия соответствующего федерального закона. С 01.01.2021 значение МРОТ составляет 12 792 руб.

Если сумма заработной платы, начисленной работнику, оказалась меньше значения действующего МРОТ, то работодатель должен рассчитать соответствующую доплату и выплатить ее вместе с зарплатой за месяц. Кроме того, работодателям следует учитывать, что в регионах может быть установлен иной уровень минимального размера оплаты труда.

Обязательство следовать региональному МРОТ закреплено ст. 133.1 Трудового кодекса. Исключением является официальный отказ от применения местного МРОТ, который работодатель может подать в 30-дневный срок после утверждения регионального соглашения.