Сроки хранения документов для целей налогообложения: важные детали

Заметка к вопросу о сроке хранения документов для целей налогообложения (с учетом позиции Минфина и судебной практики), принимая во внимание законопроект № 102568-7, принятый в третьем чтении 27.01.2021.

Итак, в настоящее время этот срок составляет 4 года (пп. 8 п. 1 ст. 23), законопроектом предлагается его увеличить до 5 лет. Это для целей налогового учета.

Почему в Налоговом кодексе был установлен срок именно 4 года? Ответ можно получить в Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 31.10.2019 N Ф07-13380/2019 по делу N А56-5770/2019:

«Конституционный Суд Российской Федерации в абзацах втором и четвертом пункта 3.3 постановления от 14.07.2005 N 9-П разъяснил, что в соответствии с частью 1 статьи 87 НК РФ налоговой проверкой (как камеральной, так и выездной) могут быть охвачены только три календарных года деятельности налогоплательщика, плательщика сбора и налогового агента, непосредственно предшествовавшие году проведения проверки. Данному положению корреспондирует подпункт 8 пункта 1 статьи 23 НК РФ, предусматривающий обязанность налогоплательщика в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, а также документов, подтверждающих полученные доходы и уплаченные (удержанные) налоги».

А почему сейчас срок увеличен до 5 лет? Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ч. 1 ст. 29) устанавливает обязанность хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторские заключения о ней в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет после отчетного года.

Приказом Росархива от 20.12.2019 N 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2020 N 57449) утверждены сроки хранения документов.

Итак, срок хранения для целей налогового учета будет составлять 5 лет. Но это не значит, что через 5 лет все документы можно будет уничтожить.

В Письме Минфина от 16 августа 2019 г. N 03-03-06/1/62257 указывается, что срок хранения первичных документов, отражающих формирование первоначальной стоимости амортизируемого имущества, должен исчисляться с момента завершения начисления амортизации в налоговом учете. Аналогичная позиция в Письме Минфина от 26 апреля 2011 г. N 03-03-06/1/270.

Подобной логикой руководствуются и суды. В Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 12.03.2020 N Ф06-58219/2020 по делу N А12-20902/2019 указано:

«... срок хранения первичных документов, отражающих формирование первоначальной стоимости амортизируемого имущества, должен исчисляться с момента завершения начисления амортизации в налоговом учете».

Из Постановления Арбитражного суда Уральского округа от 21.11.2014 N Ф09-7606/14 по делу N А07-1082/2014 следует, что в случае, когда первичные документы по приобретению основных средств уничтожены за истечением сроков хранения, при продаже основных средств для исчисления налога на прибыль доходы уменьшить на остаточную стоимость основных средств нельзя.

В Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 13.11.2020 N Ф09-6775/20 по делу N А60-72447/2019 указано, что наличие первичных документов, подтверждающих образование дебиторской задолженности, является обязательным условием для включения списанной дебиторской задолженности в состав расходов, учитываемых в целях налогообложения, при этом, сохранность таких документов должна быть обеспечена налогоплательщиком до окончания проверки правильности налогообложения за налоговый период, в котором эта дебиторская задолженность учтена в составе внереализационных расходов.

Особо следует отметить ситуацию, когда прибыль текущего периода уменьшается на убытки прошлых лет. Пока текущий период может быть охвачен выездной проверкой, документы по формированию убытка тоже надо хранить.

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 24.07.2012 N 3546/12 рассматривалась ситуация, когда ФНС сделала вывод о неправомерном уменьшении предприятием налоговой базы по налогу на прибыль на сумму убытка прошлых лет. Возможность списания убытка появилась у налогоплательщика после присоединения к нему другого налогоплательщика в процессе реорганизации.

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В обоснование правомерности своих действий налогоплательщик представил по требованию ФНС передаточный акт, уточненный передаточный акт, налоговые регистры присоединенного налогоплательщика и его налоговые декларации за период формирования убытка. При этом налогоплательщик полагал, что у него отсутствует обязанность представлять документы, обосновывающие размер убытка, поскольку период хранения первичной документации по расходам, понесенным его правопредшественником, на момент проведения налоговой проверки истек.

Установив, что представленные документы, не являясь первичными документами бухгалтерского учета, не позволяют проверить правомерность формирования заявленного убытка, ФНС пришла к выводу о документальной неподтвержденности спорной суммы убытка. Суды эту позицию поддержали.