Специальные налоговые режимы в 2021 году

В специальные налоговые режимы 2021 году привнесли ряд корректировок — их вправе применять ограниченный круг лиц. О том какие спецрежимы действуют в России, кто и когда вправе их применять, а также какой режим лучше выбрать, расскажем в материале далее.

Какие специальные налоговые режимы предусмотрены законодательством?

В соответствии с п. 2 ст. 18 НК РФ российские налогоплательщики могут применять в разрешенных законом сочетаниях или по отдельности 4 следующих специальных налоговых режима:

ЕСХН;

УСН;

режим уплаты налогов при участии фирмы в соглашениях по разделу продукции (СРП);

ПСН.

Указанные налоговые режимы в 2021 году полностью актуальны и могут быть выбраны в порядке, предусмотренном законодательством.

Самый, возможно, консервативный подход законодатель проявляет к режиму при СРП: в нормы, регулирующие его применение, существенные корректировки не вносятся с 2011 года. Исключение — введение приказом ФНС России от 15.05.2017 № ММВ-7-3/444@ новой декларации по налогу на прибыль при СРП (отметим, что она заменила ту, что использовалась более 10 лет без изменений). СРП вправе применять только инвесторы — участники соглашений о разделе продукции, которые ведут поиски, разведку и добычу минерального сырья (п. 1 ст. 346.36 НК РФ).

Рассмотрим основные отличия спецрежимов и величину налоговой нагрузки в каждом случае.

Что такое УСН — нюансы применения спецрежима

Наиболее популярным спецрежимом является упрощенка.

УСН — упрощенная система налогообложения, которая имеет 2 метода расчета налога:

«Доходы» — ставка налога 6% от суммы поступивших средств в кассу или на расчетный счет; «Доходы минус расходы» — ставка налога 15% от разницы между доходами и затратами, которые получены (оплачены) и подтверждены документально.

Минимальная сумма налога при УСН «Доходы минус расходы» составляет 1% от величины доходов, в случае когда сумма налога, рассчитанная в общем случае меньше минимального показателя.

УСН вправе применять ООО и ИП, у которых выполняются следующие условия:

При УСН не платятся следующие налоги:

НДС, за исключением импотра или ситуаций, когда упрощенец выступает налоговым агентом по НДС.

налог на прибыль (для ООО);

НДФЛ (для ИП), за исключением случаев, кгда ИП является работодателем;

налог на имущество организаций, за исключением налога, рассчитываемого исходя из кадастровой стоимости недвижимости.

Налог платится авансами — до 25 числа квартала, следующего за отчетным. Декларация сдается 1 раз в год до 31 марта.

Что такое ЕСХН и кто может применять

ЕСХН — единый сельхозналог — вправе применять сельхозпроизводители при условии, что доходы от продажи сельхозпродукции составят не менее 70% от выручки хозяйствующего субъекта.

Сумма налога рассчитываается путем умножения разницы между доходами и расходами на ставку налога 6%.

Налог уплачивается 2 раза в год — по итогам полугодия и за год. Срок сдачи декларации — 1 раз в год — до 31 марта.

Плюсов у спецрежима много, но и минусов тоже достаточно:

Нюансы применения ПСН

ПСН — патент — вправе применять только ИП.

Сумма налога равна величине патента. Патент можно приобрести на любое количество месяцев.

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В 2021 году в России не появилось новых специальных систем налогообложения, и даже стало на одну меньше: для ИП и юрлиц, если они соответствуют условиям применения спецрежима, доступны такие налоговые режимы, как ЕСХН, УСН, ПСН и СПР.