Выход на работу в выходной день: важные детали

Подборка вопросов и ответов по теме работы в выходной.

Вопрос 1

Как предоставить работнику, который по просьбе руководителя учреждения согласился в свой выходной выйти на работу на неполный рабочий день — 3 часа (при норме рабочего времени 8 часов в день)? Обязан ли работодатель предоставить ему целый день дополнительного отдыха?

Условия и порядок привлечения сотрудников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни регулируются ст. 113 ТК РФ. Привлечение лиц к работе в выходные дни производится с их письменного согласия и по письменному распоряжению работодателя.

Согласно ч. 1 ст. 153 ТК РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Плата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 00.00 до 24.00) (ч. 3 ст. 153 ТК РФ).

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым сотрудником (ч. 4 ст. 91 ТК РФ). В табеле учета рабочего времени необходимо отразить работу в выходной день с указанием фактически отработанного сотрудником времени.

Частью 4 ст. 153 ТК РФ предусмотрено, что по желанию работника, трудившегося в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Порядок оплаты работы в выходные и нерабочие праздничные дни содержится в ст. 153 ТК РФ.

С учетом изложенного по выбору работника работодатель обязан:

компенсировать работу в выходной или праздничный день повышенной оплатой в размере, указанном в ст. 153 ТК РФ (или предусмотренном коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором);

оплатить выполненную работу в одинарном размере и предоставить дополнительный день отдыха, который оплате не подлежит.

При этом в случае предоставления дополнительного дня отдыха указанные выходные дни предоставляются по желанию работника в удобное для него время посредством издания руководителем учреждения соответствующего приказа.

Таким образом, если сотрудник работал в выходной или нерабочий праздничный день неполный день, ему оплачиваются фактически отработанные часы в одинарном или двойном размере. При этом вне зависимости от количества отработанных часов в выходной день работнику предоставляется полный день отдыха (см. Письмо Минтруда РФ от 07.10.2020 Ф 14-2/ООГ-15728).

Следовательно, если сотрудник отработал в свой выходной день 3 часа (при норме работы 8 часов в день) и отказался от оплаты в повышенном размере, в соответствии со ст. 153 ТК РФ ему предоставляется полный день отдыха.

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Вопрос 2

Вправе ли работодатель выплатить сотруднику денежную компенсацию за неиспользованные дополнительные дни отдыха, положенные ему за работу в выходные дни, при его обращении с соответствующим заявлением?

Действующим законодательством не предусмотрен порядок замены выходных дней, предоставленных сотруднику по его желанию за работу в указанные дни.

В случае письменного отказа работника от использования предоставленных дней отдыха за работу в выходные дни работодатель может рассмотреть вопрос о перерасчете и оплате указанной работы в размере, предусмотренном нормами ст. 153 ТК РФ.

Разъяснения органов исполнительной власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности в бюджетной сфере, № 1, 2021 год