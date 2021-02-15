Бардак в Личном кабинете ИП и очередной сбой в программе налоговой. Обзор форума «Клерка»

Все течет, все меняется... Кроме не работающей как положено программы ФНС. Эта тема опять обсуждалась на форуме «Клерка» в прошедшую неделю.
Очередной бардак в Личном кабинете ИП обсуждают в теме Неправильное отражение налогов и взносов в личном кабинете ИП.
В программе налоговой опять сбой. Блокируют счета за неисполнение требований 2012 года! И это ведомство, работающее «как швейцарские часы???».
ООО получило безвозмездно здание, а теперь продает. Какие налоги придется заплатить?
Как при УСН принять в расходы затраты по договору с самозанятым? Дискуссия в теме Расходы УСН -самозанятый (производственная услуга).
Может ли ИП продавать товар ООО и пробивать чеки по кассе ООО? Может, если оформить агентсткий договор и указывать правильные реквизиты в кассовых чеках.
Посмотрите эти темы, может, вы сможете помочь их авторам:
- Перевод со счета 108.52 на счет 108.92
- Форма 13014 ИП управляющая меняем на гендиректора
- Наименование в чеке в поле «Поставщик» у страхового агента
- ФСБУ 25/2018 бухгалтерский учет в 1С бухгалтерия
- СЗВ-стаж ГПХ
- Справка-расчет списания убытков прошлых лет