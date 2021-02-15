Страхование ответственности арбитражных управляющих: зачем это нужно и какие у него перспективы

Что такое страхование ответственности арбитражного управляющего и зачем это нужно? Разбираемся в деталях в статье.

Что говорит закон

Итак, по закону на арбитражного управляющего возлагается обязанность заключить договор обязательного страхования ответственности за причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве (в соответствии с п. 1 ст. 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Такой договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего подлежит заключению со страховой организацией, аккредитованной саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, на срок не менее чем один год с условием его возобновления на тот же срок.

Наличие заключенного договора страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, является одним из требований к кандидатуре арбитражного управляющего, без соблюдения которого лицо, соответствующее всем иным требованиям, предусмотренным статьей 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», не может быть утверждено арбитражным судом в качестве временного, административного, внешнего, конкурсного или финансового управляющего.

Минимальный размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего составляет десять миллионов рублей в год.

Также в п. 2 ст. 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на арбитражного (внешнего или конкурсного) управляющего возлагается обязанность заключить договор дополнительного страхования ответственности в случае, если активы должника превышают сто миллионов рублей.

Пунктом 11 ст. 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что несоблюдение арбитражным управляющим обязанности по заключению договора обязательного (дополнительного) страхования ответственности арбитражного управляющего является основанием для исключения такого арбитражного управляющего из членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Таким образом, при отсутствии заключенного договора страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, нельзя ни начать, ни продолжить осуществление профессиональной деятельности в качестве арбитражного управляющего.

Cостояние рынка услуг по страхованию ответственности арбитражных управляющих

Анализ деятельности страховых организаций на рынке услуг, связанных со страхованием ответственности арбитражных управляющих, позволяет сделать вывод о катастрофическом состоянии на этом рынке. Данное утверждение подтверждается следующими фактами.

Ряд страховых организаций, очевидно имеющих информацию о скором отзыве лицензии, активизируют рекламную кампанию по заключению договоров страхования ответственности арбитражных управляющих.

В 2020 году, например, арбитражные управляющие — члены ААУ «Солидарность» были вынуждены дважды, а некоторые трижды, заключать договоры обязательного (дополнительного) страхования ответственности в связи с тем, что у страховых организаций, с которыми были заключены договоры страхования ответственности арбитражных управляющих, были отозваны лицензии.

Непонятны условия формирование страховыми организациями тарифов при страховании ответственности арбитражных управляющих. Так, некоторым арбитражным управляющим, ранее привлекавшимся к административной ответственности за несущественные нарушения требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», было предложено заплатить страховую премию, превышающую 900 000 рублей. При этом отсутствуют гарантии того, что заплатив страховую премию, арбитражный управляющий не столкнется с ситуацией, когда у такой страховой организации будет отозвана лицензия.

Не исключается возможность ухода с рынка страхования ответственности арбитражных управляющих большей части страховых организаций из оставшихся на данный момент. При этом очевидно, что оставшиеся на рынке такие организации будут предлагать неподъемные для арбитражных управляющих условия страхования ответственности, поскольку такая тенденция уже формируется страховщиками на сегодняшний день.

К примеру, в 2011 году средний размер страховой премии по договору страхования ответственности арбитражного управляющего составлял 7 000 рублей. На сегодняшний день минимальный размер страховой премии составляет 32 000 рублей. Несмотря на тот факт, что с 2008 года вознаграждение арбитражного управляющего не изменялось и осталось в прежнем размере.

По закону «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, в результате которых происходит недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей. При этом сейчас арбитражные управляющие находятся в ультимативных условиях: при отсутствии заключенного договора страхования ответственности придётся покинуть профессию ввиду несоответствия требованиям закона и внутренних норм саморегулируемой организации.

Ни один иной вид обязательного страхования не предполагает таких кабальных условий. К примеру, в обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств при отсутствии действующего заключенного договора страхования штраф для водителя составляет 800 рублей. Водитель не лишается права управлять транспортным средством при отсутствии действующего заключенного договора страхования.

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Что дальше

В результате многие арбитражные управляющие будут вынуждены уйти из профессии, а те, кто продолжит свою профессиональную деятельность, будут вынуждены искать «инвесторов» и, как следствие, потеряют независимость. По моему мнению, проблемы вокруг страхования ответственности арбитражных управляющих являются основной угрозой для продолжения профессиональной деятельности арбитражных управляющих и, как следствие, существования института банкротства в России.

В сложившейся ситуации очевидно, что единственным возможным способом сохранения независимости деятельности арбитражных управляющих является возможность создания арбитражными управляющими обществ взаимного страхования. Сейчас создание таких обществ законодательно запрещено (п. 5 ст. 3 ФЗ «О взаимном страховании»).

Создание обществ взаимного страхования ответственности арбитражных управляющих усилит значение саморегулирования в деятельности арбитражных управляющих, а также повысит уровень ответственности арбитражных управляющих — членов общества взаимного страхования.

Призываю арбитражных управляющих сплотиться для решения этого наиважнейшего вопроса!