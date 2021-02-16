Ответы на частые вопросы о представлении СЗВ-ТД

Уже более года на работодателях лежит ответственность подавать в Пенсионный фонд Сведения о трудовой деятельности работников (СЗВ-ТД), но вопросы, связанные с этим отчетом, до сих пор являются наиболее часто задаваемыми на Линии консультаций. Ответим на самые популярные.

— Что делать, если сотрудник не подал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки до 31 декабря 2020 г.?

— Как известно, до 31 декабря 2020 г. каждый сотрудник должен был подать своему работодателю заявление с выбором способа ведения его трудовой деятельности. В том, случае, если заявление сотрудник не написал, работодателю необходимо как подавать данные в ПФР по форме СЗВ-ТД, так и вносить записи в трудовую книжку.

Важно отметить, что отдельным категориям сотрудников разрешено подать заявление позже (п. 6 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ):

сотрудники, которые по состоянию на 31.12.2020 фактически не работали, но за ними сохранялось рабочее место, например, находились на больничном, в отпуске или же по каким-либо причинам были отстранены от работы;

сотрудники, которые имеют трудовой стаж, но по состоянию на 31.12.2020 не состоящие в трудовых отношениях.

Если работник вашей организации относится к одной из вышеперечисленных категорий, то за ним сохраняется право подать заявление с выбором ведения трудовой книжки даже после 31.12.2020.

Помимо данных категорий, после 31 декабря заявление могут подать также те сотрудники, которые изначально выбрали бумажный вариант ведения трудовой книжки, а теперь хотят изменить его на электронный способ. В таком случае работодателю будет необходимо повторно предоставить данные в ПФР, указав новое заявление и старое с признаком отмены.

Чтобы отразить новое заявление сотрудника и отмену старого в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» следует выполнить следующий ряд действий:

1. Сформировать Отзыв заявления о предоставлении сведений о трудовой деятельности (раздел «Отчетность, справки» — «Электронные трудовые книжки»), в котором подобрать сотрудника и заявление, которое было подано в ПФР.

2. Создать в базе новое заявление на необходимого сотрудника.

3. Сформировать отчет СЗВ-ТД по сотруднику, после чего, находясь в отчете, перейти в его мероприятия (нажать дважды на строчку с работником). В открывшемся окне, справа, над табличной частью, будет отражено актуальное заявление сотрудника, но для того, чтобы отразить отмену предыдущего, следует также подобрать старое заявление, которое по умолчанию проставит галку «Отмена».

Для лиц, которые выбрали электронную трудовую книжку, возможности изменения варианта не предусмотрено (п. 5 ст. 2 Закона № 439-ФЗ).

— Какие штрафы ждут организаций в 2021 году в отношении отчета СЗВ-ТД?

— 2020 г. определялся как «переходный» для электронных трудовых книжек, в связи с этим отсутствовали штрафы за некорректность и несвоевременность поданных данных.

В 2021 г. за несвоевременность или неполноту/недостоверность поданных сведений грозит предупреждение или же штраф в размере от 300 до 500 руб. (ст. 15.33.2 КоАП РФ, п. 8 ст. 1, п. 2 ст. 2 Федерального закона от 01.04.2020 № 90-ФЗ).

Также при обнаружении нарушения норм трудового законодательства на работодателя могут быть наложены штрафы, определенные частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ (ч. 21 ст. 17 Закона № 27-ФЗ):

на юридическое лицо от 30 000 руб. до 50 000 руб.;

на должностное лицо или индивидуального предпринимателя от 1000 до 5000 руб.

Но каждая организация в случае неправильно поданных данных имеет право подать корректировочный отчет СЗВ-ТД.

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— Нужно ли подавать отчет СЗВ-ТД по внутреннему совместителю?

— Отчет СЗВ-ТД работодателю необходимо подавать на всех зарегистрированных лиц, с которыми заключены или же прекращены трудовые отношения (п.1.4 Порядка № 730п).

Так, вне зависимости от вида занятости, организация должна подать в ПФР сведения по сотруднику в следующих случаях:

прием на работу;

кадровый перевод на иную постоянную работу;

увольнение;

присвоение сотруднику предприятия специальности, квалификации;

подача сотрудником заявления;

изменение наименования страхователя.