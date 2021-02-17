Финансовый контроль бизнеса: выстраивание отношений с банками

Анализ внешней среды — обязательное условие для успешного построения структуры бизнеса. Один из наиболее важных внешних факторов — взаимодействие с банком и банковский контроль. Ведь, с одной стороны, без расчётного банковского обслуживания в наше время не сможет обойтись ни один хозяйствующий субъект. А с другой, при открытии счетов и выстраивании отношений с банками необходимо учитывать возрастающий контроль по 115-ФЗ за финансовыми потоками клиента и заключаемыми им сделками, особенно, если речь идет о группе компаний. Разбираемся подробнее с экспертами taxCoach.

С учетом действующих норм Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее 115-ФЗ), банк вправе запрашивать практически любую информацию о фактах хозяйственной деятельности своего клиента, структуре его бизнеса, выгодоприобретателях и т.д. А при непредоставлении таковой блокировать счет или отказывать в банковском обслуживании.

При этом неприятен не столько сам факт отказа, хотя и этого уже немало, но и, самое главное, что информация об этом автоматически передаётся в Центральный банк для включения в так называемый «список отказников», рассылаемый во все банки страны.

Банки, боясь недоработать в сфере контроля за клиентами, зачастую слишком переусердствуют, это замечает даже Центробанк. Так, в информационном письме 2019 г. ЦБ еще раз указал, что «в процессе осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями Банк России выявляет случаи, когда кредитные организации реализуют указанное право в отсутствие рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в частности, при совершении клиентами операций на незначительные суммы и/или не носящих систематический (регулярный) характер. (Информационное письмо Банка России от 27.03.2019 № ИН-014-12/27 «О подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ»)

Рассмотрим, с чем приходится сталкиваться в части банковского контроля рядовой компании или ИП.

Что контролируется?

Перечень информации, которую вправе запрашивать у потенциальных или текущих клиентов банковские организации по 115-ФЗ открыт и включает в себя сведения о целях работы клиента с банком, финансово-хозяйственной деятельности клиента, его деловой репутации, источников происхождения активов и т.д. (подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ).

Учитывая довольно размытую формулировку закона, по сути, банк вправе запросить любую информацию о деятельности клиента.

Чаще всего банки запрашивают информацию:

в первую очередь о бенефициарах бизнеса;

по любым сделкам, кажущимся банку сомнительными или превышающими сумму по расчётам в 600 000 руб. (порог для контроля движения средств Росфинмониторингом);

все документы, подтверждающие, куда именно потрачены наличные средства клиента, снятые с расчётного счета в банке, а также об источниках наличных средств, поступаемых на расчетный счет клиента (например, в виде взноса в имущество);

налоговые декларации для сопоставления их с размером уплачиваемых клиентом налогов или, если налоги уплачиваются с другого расчётного счета клиента, — запрос также и платежных поручений на уплату налога из другого банка, то есть проверка добросовестности клиента с точки зрения уплаты налогов (что абсолютно не касается отношений клиента и банка, но дает банку возможность отстоять свои интересы при возникновении к нему вопросов и подтверждении хорошей репутации своего клиента).

некоторые банки, кроме документов, запрашивают подтверждение данных в виде явки указываемых в качестве бенефициаров лиц в банк;

при оплате иностранному поставщику банк обязан проверить факт уплаты «таможенного» НДС, что является косвенным доказательством реальности сделки и обоснованности перечисления денежных средств зарубеж.

При этом без банковского обслуживания организация существовать не может, а значит рано или поздно ей придётся в каком-то объёме предоставлять запрашиваемые сведения. Поэтому рекомендуем тщательно продумывать объём и вид предоставляемой банку информации. В большинстве случаев это необходимо для соблюдения банковских формальностей, и при минимальном выполнении требований банк сочтёт свою проверочную миссию выполненной.

Кто в зоне риска?

Безусловно, больше всего страдают ИП и группы компаний. Почему?

Статус ИП автоматически ставит вопрос о потенциальном обналичивании средств. Поэтому, несмотря на право ИП тратить полученные им средства по своему усмотрению, все поступления и траты ИП — на особом контроле банка.

Банки все чаще стараются или отказать ИП в открытии счёта, или лимитировать объём средств, которые он может снять, или требуют поддерживать большой неснижаемый остаток на счёте.

Особый подход у банков и к группам компаний. Как указывается в Методических рекомендациях для предпринимателей, выпущенных совместно ЦБ и рядом общественных организаций, наличие в бизнесе нескольких субъектов (например, балансодержатель, держатель контрактов, закупающая компания, продающая компания, компания, за которой закреплен штат, и т.д.), может сигнализировать о необоснованном дроблении и минимизации налоговой базы.

Поэтому к группам компаний у банков, как правило, возникает больше вопросов. Между тем, такая позиция только подтверждает, что группа компаний должна быть соответствовать реальным бизнес-процессам, а все ее элементы наполнены действительным содержанием, а не созданы «на бумаге».

Каков порядок взаимоотношений Банк-Клиент?

При сомнениях Банка в законности операции, он обязан объяснить причину подозрений и запросить у Клиента подтверждающие транзакцию документы.

При этом наряду с понятными критериями сомнительности операции (например, регистрация клиента по адресу массовой регистрации), существует отдельный, неоднозначный критерий — «иные признаки, свидетельствующие о возможном отмывании доходов», устанавливаемые банками самостоятельно в своих внутренних инструкциях. Такие оценочные категории, как «систематичность», «значительность», «излишняя озабоченность клиента», «необоснованная поспешность», «неоправданные задержки», «небольшой период» и тому подобные, а также суммы операций, по которым возможно приостановление, определяются в инструкциях Банками самостоятельно.

Если Клиент не представил документы или они не убедили Банк, последний приостанавливает операцию, вносит Клиента в «Список отказников», т.е. организаций и ИП, в отношении которых принимались решения о приостановлении операции по счёту или об отказе в открытии расчётного счёта, и сообщает об этом в ЦБ и Росфинмониторинг.

Организация или ИП становятся персоной нон-грата в любом банке страны.

Если позднее Клиент направит в Банк обосновывающие документы, которые удовлетворят Банк, то в течение одного рабочего дня операция должна быть проведена Банком, а Клиент исключён из «Списка отказников» с уведомлением Центробанка и Росфинмониторинга.

Если Клиент «не нашёл общего языка» с Банком и через 10 рабочих дней после предъявления в Банк сведений операция не проведена, то Клиент может обратиться в Межведомственную комиссию при ЦБ с соответствующей жалобой.

ЦБ РФ должен в течение 20 рабочих дней изучить вопрос и либо приказать Банку отменить ограничения, либо подтвердить правомерность действий Банка по приостановке сомнительной операции.

А если всё-таки банки отказали в проведении платежа, то необходимо обращаться в суд.

Что говорит суд

В первое время действия новых правил контроля встречались довольно абсурдные причины отказа банков в обслуживании, например:

отсутствие лицензии на осуществление основного вида деятельности на момент подачи заявления об открытии счёта или

непогашенная задолженность по исполнительному производству в службе судебных приставов в незначительном размере или

«плохая» кредитная история у Клиента (ИП), который обращался в Банк не за кредитом, а наоборот — хотел открыть расчётный счёт, на который поступали бы его деньги в БанкСм. Постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда по делам № 16АП-85/16, № 16АП-407/16, Постановление 9 Арбитражного апелляционного суда по делу № А41-20110/17, Постановление Первого арбитражного апелляционного суда по делу № 01АП-8346/17...

В настоящий момент судебные дела чаще касаются комиссий и штрафов, вводимых Банками при закрытии счёта сразу после приостановления сомнительной операции. Сумма такой специальной комиссии может доходить до 30-50% от остатка средств на счете (с чем будущий клиент согласился при открытии счета, не обратив внимание на многостраничные «Тарифы»), а оспаривать ее законность и размер придется уже в суде.

Вместе с тем, Верховный суд неоднократно высказал свою позицию в отношении подобных комиссий, указав, что осуществление банком контроля за сделками клиента не может использоваться в качестве способа извлечения выгоды за счет клиента в виде повышенной платы за совершение операций, признанных сомнительными. В этой связи возложение на клиента банка расходов по проведению данного контроля, в том числе путем установления специального тарифа при осуществлении банковских операций, недопустимо. (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2020 N 5-КГ20-8, 2-5744/2018; Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 по делу N 5-КГ20-54-К2, 2-4461/2019).

Таким образом есть шанс, что в ближайшем времени злоупотреблений с подобными комиссиями станет меньше.

В остальной части, учитывая появившийся с 2018 г. внесудебный порядок обжалования действий банка в ЦБ и снятия там основных вопросов к действиям банков, судебные дела касаются чаще всего явно сомнительных действий клиентов:

проведение операций с признаками транзитных, а именно, поступление и списание денежных средств по расчетному счету клиента осуществлялось в течение короткого периода времени (одного-двух дней) при регулярности и длительном периоде совершения таких операций (не менее 3 месяцев);

наличие в контрагентах по таким операциям множества субъектов, особенно если кто-то из них состоит в перечне «отказников»;

минимальный объем налоговой нагрузки;

отсутствие операций по счету, подтверждающих осуществление клиентом финансово-хозяйственной деятельности (аренда, связь и т.д.); отсутствие соответствующего деятельности штата (см. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 04.10.2019 N Ф04-3705/2019 по делу N А45-16075/2018; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.04.2019 N Ф05-4137/2019 по делу N А40-146350/2018)

Участились и случаи блокирования карт физических лиц ввиду сомнительности поступивших на счет физлица средств.

Так, физлицу был заблокирован доступ к счетам ввиду систематического поступления средств по договорам займа от одной и той же компании. При этом средства физлицом со счета сразу снимались, физлицо являлось директором и участником компании-займодавца. По совокупности перечисленных фактов банк свою позицию в суде отстоял (решение Первореченского районного суда г. Владивостока № 2-4248/2019 2-669/2020 от 15 июля 2020 г. по делу № 2-4248/2019). Отметим, что сумма поступлений на счет была не столь значительной — совокупно порядка 900 000 рублей. Однако даже такой небольшой суммы хватило банку для признания зачисления средств сомнительным.

Как видим из судебной практики, ключевыми критериями для признания банковских операций сомнительными является низкое «качество» контрагента, необоснованная частота операций и наличие транзитного характера операции. Все эти факторы редко соответствуют нормальной хозяйственной деятельности.

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Выводы