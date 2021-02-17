Возмещение расходов из ФСС в 2021 году

Для возмещения расходов из ФСС в 2021 году работодателю приходится представить в фонд определенный комплект документов. Что входит в этот комплект и как набор передаваемых документов различается в зависимости от вида пособия? Какие расходы возмещает ФСС, а какие уже нет в связи с переходом на прямые выплаты. Почему фонд отказывается признавать отдельные выплаты работодателей пособиями? Ответы вы найдете в статье.

Обращение в ФСС за возмещением

Обращаться за возмещением средств из ФСС в 2021 году (как и в предыдущие периоды) работодателю необходимо в то отделение фонда, где он зарегистрирован как страхователь. Однако с 2021 года к пилотному проекту ФСС по прямым выплатам присоединились все регионы России, поэтому ФСС возмещает теперь только некоторые виды пособий. Какие виды пособий и выплат можно возместить:

пособие на погребение

оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом

Остальные пособия выплачивает ФСС напрямую застрахованному лицу. В 2021 году можно также получить возмещение расходов, произведенных в 2020 году.

Необходимые документы

На рисунке ниже приведен перечень документов, которые должен подготовить и представить в фонд работодатель:

К числу дополнительных относятся документы, подтверждающие правильность расчета пособий и обоснованность их выплаты в зависимости от вида пособия: листки нетрудоспособности, свидетельства о рождении детей, справки о постановке на учет беременных в медучреждениях, справки, расчеты и др. Представляются в ФСС заверенные копии документов или их оригиналы (по запросу при проведении проверки специалистами фонда).

Наборы документов по отдельным случаям возмещения

Для каждого вида пособия, по которому работодатель планирует получить возмещение в ФСС, дополнительно к заявлению, справке-расчету и расшифровке расходов следует подготовить и представить в ФСС специальный набор документов. Рассмотрим их.

Возмещение по больничным листам

Периоды нетрудоспособности оплачиваются совместно ФСС и компанией. На работодателе лежит обязанность по оплате первых трех дней болезни, оплата остальных дней — обязанность фонда. Возмещение расходов ФСС производит работодателю за период с четвертого дня болезни сотрудника после получения и проверки следующих дополнительных документов:

Так выглядит набор дополнительных документов для возмещения больничного в ФСС и в 2021 году.

Напоминаем, в 2021 году можно возместить расходы, понесенные ДО 01.01.2021 года!!!

Возмещение пособия по БиР (беременности и родам)

Набор дополнительных документов для возмещения пособия по беременности и родам включает:

Возмещение детских пособий

Для возмещения пособия по уходу за ребенком до 1,5 года в фонд необходимо представить следующий набор документов:

документ о рождении/усыновлении ребенка;

документы о рождении/усыновлении предыдущих детей;

справка с места работы второго родителя о том, что данное пособие им получено не было;

документ, подтверждающий статус одинокого родителя;

заявление сотрудника в адрес работодателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком (его обычно пишут мамы, но имеют на это право и другие члены семьи);

приказ о предоставлении сотруднику отпуска по уходу за ребенком до достижения им 1,5 года.

При необходимости инспекторы могут запросить и другие документы, которые работодателю надо будет представить.

Возмещение пособия на погребение

Пилотный проект не коснулся данного пособия, поэтому оно и в 2021 году выплачивается работодателем. Пособие на погребение выплачивается родственникам умершего (погибшего) работника. Набор дополнительных документов для возмещения из ФСС в 2021 году такого пособия включает:

справку о смерти из ЗАГСа;

копию свидетельства о смерти;

заявление о назначении пособия.

Данное пособие будет выплачивать на основании полученной справки о смерти работодатель. С заявлением и копией справки последнему необходимо обратиться в Фонд соцстраха, который в течение двух дней с момента принятия решения о выплате пособия перечислит денежные средства на расчетный счет работодателя.

Возмещение расходов работодателя на оплату четырех выходных дополнительных дней по уходу за детьми-инвалидами

Это пособие также прошло мимо пилотного проекта, его выплачивает работодатель. Правила предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами утверждены постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048.

В число дополнительных документов, представляемых в ФСС, входят:

Сроки возврата денег из ФСС

Как только работодатель подготовит необходимые документы и представит их в фонд, начинается отсчет срока, в течение которого ФСС должен возместить пособие. Закон отводит на эту процедуру 10 календарных дней (ч. 3 ст. 4.6 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Но, как правило, после получения документов от страхователя инспекторы фонды проводят камеральную проверку, которая должна выявить, имеет ли право организация (или ИП) на возмещение расходов по страховым случаям.

Если ФСС решит провести проверку, то принятие решения о выделении средств работодателю будет отложено до ее окончания. Срок сдвигается:

на 3 месяца при камеральной проверке;

2 месяца при выездной проверке.

Такие сроки установлены п. 2 ст. 26.15, п. 9 ст. 26.16 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, ч. 1 ст. 4.7 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Как ФСС снижает суммы к зачету и возмещению

Рассчитывать на возмещение из ФСС пособий работодатель может не всегда. Фонд нередко не признает пособиями выплаченные суммы. Большинство судебных разбирательств касаются спорных (по мнению фонда) детских пособий. Расскажем о них на примерах из судебной практики.

Пример 1

Компания выплачивала пособие по уходу за ребенком бабушкам, которые трудились на условиях неполного рабочего дня. При этом бабушки проживали отдельно от детей, а мамы не работали и фактически именно они ухаживали за своими детьми.

ФСС не признал выплаченные суммы пособиями, а суд его поддержал (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 26.08.2019 № Ф10-2645/2019 по делу № А54-5101/2018).

Пример 2

Работодатель выплачивал пособие по уходу отцу ребенка. Сотрудник работал в режиме неполного рабочего времени. При этом мать ребенка в этот период нигде не работала.

ФСС и судьи пришли к выводу, что сокращение времени на 1 час не позволяло отцу ребенка полноценно осуществлять уход. В итоге выплаченные суммы не являются пособиями, а признаются дополнительным вознаграждением за счет работодателя (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 06.06.2019 по делу № А76-29523/2018).

Пример 3

Предметом спора между ФСС и работодателем стало пособие по уходу за ребенком, которое выплачивалось матери, работающей на условиях сокращенного рабочего дня. Однако на этот раз суд поддержал работодателя (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 05.07.2019 № Ф09-3862/19 по делу № А76-39929/2018).

Аргументами для судей послужили следующие обстоятельства: получателем пособия была мать-одиночка, и доказательств того, что за ребенком присматривал кто-то другой (кроме нее самой) представлено не было. Фактически отработанное время в период получения пособия составило 69%, утрата заработка — 14%.

Пример 4

Сотрудницу, получающую пособие по уходу за ребенком и работающую в условиях укороченного рабочего дня, отправили в командировку на 4 дня. ФСС посчитал, что в период командировки женщина не могла осуществлять уход за ребенком, то есть утратила право на пособие.

Однако судьи всех инстанций, включая ВС РФ, с таким подходом не согласились. По их мнению, в таких обстоятельствах (при кратковременной служебной поездке) нельзя считать, что родительский уход прекращен. Об отсутствии ухода можно говорить, когда командировка длится более месяца (определение ВС РФ от 02.08.2019 № 309-ЭС19-12197).

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Из приведенных примеров можно сделать вывод, что выплата пособия по уходу за ребенком в условиях, когда его получатель трудится на условиях неполного рабочего времени, практически всегда вызывает претензии контролеров из ФСС. В суде от части претензий работодателям удается отбиться благодаря тому, что обстоятельства каждого случая рассматриваются отдельно с учетом всех нюансов.

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Чтобы в 2021 году получить возмещение из ФСС расходов, понесенных в 2020 году, работодателю необходимо представить в фонд письменное заявление, справку-расчет, расшифровку расходов и дополнительные документы в зависимости от вида пособия или выплаты. Срок возмещения по закону составляет 10 календарных дней, но может продлеваться, если специалисты фонда примут решение о проведении проверки.

С 2021 года на всей территории Российской Федерации реализован проект «Прямые выплаты». Работодатели больше не производят выплату большинства пособий. Все пособия застрахованным лицам напрямую платит фонд на основании представленных страхователем документов.