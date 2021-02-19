Как рассчитать средний заработок в командировке совместителю

Совместители обладают тем же объемом трудовых прав, что и основные работники. Им также необходимо делать расчет средней зарплаты для командировки и выплачивать полученные суммы в день выплаты зарплаты. Однако специфический характер их занятости накладывает некоторые особенности на порядок проведения подобных вычислений.

Регламентация оплаты времени командировки совместителей

В ТК РФ порядок сохранения заработка совместителей на время командировки не регламентируется, однако этому вопросу посвящен отдельный раздел Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749. Так, в п. 9 этого документа указано, что за период исполнения поручения нанимателя вне места работы за сотрудником сохраняется средний заработок за все рабочие дни по графику отправившей его в поездку компании.

Направить внешнего совместителя в командировку можно только после достижения договоренности о его отсутствии с основным работодателем.

Соответственно, оплачивает это время командирующая организация, в которой сотрудник занят по совместительству, а на основной работе по его письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платы.

Если сотрудник направляется в командировку обоими работодателями (по основному месту и по совместительству), то каждый из них должен начислить средний заработок, но при этом порядок распределения расходов между ними определяется по взаимному соглашению.

Как считать средний заработок совместителя во время командировки

Определять средний заработок для расчета командировочных совместителей следует по общим правилам с учетом требований ст. 139 ТК РФ и Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. Если поездка сотрудника инициирована обеими компаниями, то расчет проводится отдельно по каждой должности — и по основной, и по совмещаемой.

Расчет среднедневного заработка производится за 12 месяцев, предшествующих месяцу направления сотрудника в командировку по формуле:

(ФОТ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ ДО МЕСЯЦА КОМАНДИРОВКИ ПО ДОЛЖНОСТИ СОВМЕСТИТЕЛЯ) / (КОЛИЧЕСТВО ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННЫХ ДНЕЙ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ ДО МЕСЯЦА КОМАНДИРОВКИ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ)

Чтобы определить средний заработок для расчета командировки, берутся только начисления, связанные с исполнением должностных обязанностей и предусмотренные действующей в компании системой оплаты труда. Это тарифная часть заработка, начисляемые на нее доплаты и надбавки, премии, доплаты за условия труда и иные начисления, утвержденные локальными актами компании.

В состав учитываемых выплат не включаются начисления, имеющие социальную направленность, а также сумма среднего заработка, сохраняемого ранее по различным основаниям.

Из принимаемых в знаменателе формулы дней расчетного периода исключается время освобождения от работы с оплатой и без нее: отпуска, больничные, период исполнения гособязанностей, простоев и т.д. Если имеет место переходящая командировка, расчет среднего заработка не меняется.

Пример

Если сотрудник был в командировке с 25.10.20 по 07.11.20, то есть, она переходит с одного месяца на другой, расчетным периодом будет промежуток с 01.10.19 по 30.09.20. Так как время отсутствия работника будет общим и начнется в октябре.

До сих пор вызывает споры вопрос, входят ли командировочные в расчет среднего заработка в части оплаты выходных дней в командировке. С одной стороны, они не являются частью среднего заработка и должны быть признаны в составе начислений (Решение Московского районного суда г. Санкт-Петербурга от 08.10.2018 по делу № 2-1472/2018). С другой стороны, весь период командировки — это время освобождения от основной работы, и оно исключается из расчета по п. 5 Постановления № 922 (Письмо Минтруда России от 13.08.2015 № 14-1/В-608).

📌 Реклама

Пример расчета средней зарплаты за время командировки

Рассмотрим пример расчета командировки по среднему заработку.