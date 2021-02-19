Заполняем обновленный РСВ: на что обратить внимание

Расскажем обо всех изменениях, которые коснулись расчета по страховым взносам в 2021 году. Часть из них следует учесть уже при заполнении отчета за 2020 г.

Отражение среднесписочной численности работников

1 января 2021 г. был отменен отдельный отчет с показателем среднесписочной численности работников за предыдущий календарный год. Теперь же эти данные необходимо отражать на титульном листе расчета по страховым взносам.

При первой сдаче обновленного РСВ за 2020 г. необходимо отразить среднесписочную численность работников, а в дальнейшем ее придется рассчитывать за каждый отчетный период сдачи отчета.

Сама среднесписочная численность рассчитывается как и прежде в порядке, определенном Росстатом (п. 3.11 Порядка заполнения РСВ, утв. Приказом ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ (ред. от 15.10.2020)).

Расширение в кодах тарифа плательщика и кодах категории застрахованного лица

В 2021 г. в приложениях № 5 и № 7 появились новые коды, а именно:

стали официальными коды для МСП, ко­то­рые с 01.04.2020 по 31.12.2020 уже при­ме­ня­ли та­ри­фы 15%, в том числе во II квар­та­ле тари­фы 0%;

для новой категории льготников — IT-ком­па­ний — были разработаны пониженные тарифы для применения с 01.01.2021. Эти коды нужно про­став­лять при за­пол­не­нии РСВ за I квар­тал 2021 г.

Включение в РСВ нового приложения для IT-компаний

Данное приложение необходимо будет сдать только за I квартал 2021 г. Его заполняют те, кто с 01.01.2021 применяет пониженный тариф 7,6%, то есть российские организации, которые ведут деятельность в области информационных технологий или занимаются проектированием и разработкой изделий электронной компонентной базы и электронной продукции.

При заполнении расчета за год также следует обратить внимание на то, что IT-компания, утратившая право на тариф 14%, может применить тариф 15%.

Напомним, что для применения тарифа 14% (на ОПС — 8%, на ОМС — 4%, на ВНиМ — 2%) IT-компании должны соблюдать следующие условия:

среднесписочная численность сотрудников должна составлять не менее 7 человек;

доля доходов от IТ-деятельности должна занимать не менее 90% от общей суммы всех доходов;

организация должна иметь документ о госаккредитации.

Если на конец 2020 г. не будет выполнено хотя бы одно условие, то организация лишается права на использование льготного тарифа в следующем году. То есть придется с января по декабрь 2020 г. пересчитывать взносы по общим тарифам.

Если IT-компания числится в реестре МСП, то в этом случае есть возможность пересчитать взносы по тарифу 15% (на ОПС — 10%, на ОМС — 5%, на ВНиМ — 0%), но только при условии, что месячный доход работников больше МРОТ.

В связи с пересчетами взносов на начало года также потребуется подавать уточненные расчеты за I квартал, полугодие и 9 месяцев без приложения 5, которое представляли в составе первоначальных расчетов.

Если в отчетном периоде применялось несколько тарифов, то в РСВ потребуется включить столько приложений 1 (либо столько отдельных подразделов приложения 1) и приложений 2 к разделу 1, сколько тарифов применялось в течение этого периода (п. 5.4 Порядка заполнения РСВ (ред. от 15.10.2020)).

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Поэтому у IT-компании заполнение уточняющих расчетов будет происходить следующим образом:

в I квартале будет заполняться только общий тариф 30%:

заполняется один подраздел 1.1(на ОПС), один подраздел 1.2(на ОМС) приложения 1 и приложение 2 (на на ВНиМ) с кодом тарифа плательщика «01» в строке 001 в приложениях 1 и 2;

в разделе 3 необходимо отразить выплаты за I квартал, в подразделе 3.2.1 и указать в нем соответствующий код застрахованного лица;

за полугодие и 9 месяцев применяются два тарифа: 30% в I квартале, 15% во II и III кварталах:

в расчет за полугодие, и в расчет за 9 месяцев необходимо включить два подраздела 1.1, два подраздела 1.2 1.2 приложения 1 и два приложения 2 (за исключением строк 070–090, они заполняются в целом по работодателю, если он в 2020 г. применял зачетную систему выплаты пособий) с различными кодами тарифа плательщика взносов (строка 001 в приложениях 1 и 2);

для физических лиц раздел 3 заполняется следующим образом: по работникам, у которых выплаты за II и III квартал не превышают МРОТ, будет только один подраздел 3.2.1. Если выплаты превышают МРОТ — будет два подраздела 3.2.1: с кодом «НР» и с кодом «МС».

Заполнение раздела 3, если превышена база по ОПС при тарифе 15%

Если сумма выплат у работника за год составляет более 1 292 000 руб., то во вклю­чен­ных в со­став РСВ за 2020 г. под­раз­де­лах 3.2.1 (от­дель­но с кодом «НР» и от­дель­но с кодом «МС») нужно от­ра­зить вы­пла­ты ра­бот­ни­ку и взно­сы на ОПС за IV квартал.