Особенности применения законодательства о банкротстве в 2021 году

Согласно статистическим данным Федресурса (Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности), общий объем банкротных споров в отношении юридических лиц в 2020 году уменьшился на 19,9% в сравнении с 2019 годом.

На первый взгляд, такая картина должна вызвать недоумение, поскольку бизнес, да и экономика страны в целом, пережили далеко не самые лучшие времена. При более детальном рассмотрении объяснение очевидно: непосредственное влияние на отмеченное снижение числа банкротных производств оказало действие введенного Правительством моратория на банкротство.

Перечень пострадавших отраслей с учетом всех последующих расширений и дополнений (а они вносились в течение почти 7 месяцев с момента публикации первоначальной редакции) установлен Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» в редакции от 16.10.2020 года.

С введением моратория Правительство фактически временно отменило не только обязанность должника, к которому применяются правила моратория, по обращению с заявлением при наличии признаков банкротства, но и право кредиторов такого должника инициировать его банкротство.

Однако с 8 января 2021 года «эпоха моратория» ушла в историю, и бизнес остался один на один с реалиями так называемого переходного периода.

В помощь участникам будущих банкротных процессов Пленум Верховного суда выпустил Постановление с разъяснениями относительно применения введенных мораторием ограничений и их последствий (см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

В рамках настоящей статьи я постараюсь рассмотреть пять наиболее значимых, по моему мнению, положений данного Постановления ВС РФ.

Вопрос № 1: лицах, к которым применимы правила моратория (п. 1 и п.2 ПП ВС № 44 от 24.12.2020 г.

Определяя круг лиц, к которым применяются мораторные правила, Верховный суд указал, что для применения моратория достаточно установить соответствие лица формальным критериям, установленным Правительством.

Так, положения о моратории автоматически распространяются на все организации и ИП из пострадавших отраслей, а также организации, включенные в перечень системообразующих и стратегических.

Доказывать признаки недостаточности имущества такой организации или ее неплатежеспособности необходимости нет. При этом необходимо учитывать, что мораторий не распространяется на лица, в отношении которых на день введения моратория уже было возбуждено дело о банкротстве.

Таким образом, определяющим фактором при установлении возможности применить к тому или иному лицу мораторные правила является дата включения отрасли, к которой относится такое лицо, в перечень пострадавших или системообразующих и стратегических отраслей.

Вопрос № 2: о правом статусе кредиторов, требования которых возникли после введения моратория (п.11 ПП ВС № 44 от 24.12.2020 г.

Разъясняя положения Закона о банкротстве по данному вопросу, Пленум ВС РФ однозначно установил, что если кредитор имеет к должнику требование, которое возникло после начала действия моратория, то такое требование необходимо квалифицировать как текущее, и указанный кредитор не вправе инициировать дело о банкротстве до истечения трехмесячного срока с момента прекращения действия моратория (т.е. до 8 апреля 2021 г.).

По истечении указанного трехмесячного срока к квалификации будут применяться общие правила статьи 5 Закона о банкротстве.

Вопрос № 3: об особенностях оспаривания сделок должника(п.14. ПП ВС № 44 от 24.12.2020 г.)

Разъяснения Верховного суда в данной части фактически сводятся к установлению презумпции следующего содержания: «Пока не доказано иное, предполагается, что все сделки должника, в отношении которого действовал мораторий, совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности».

Другими словами, оспорить сделку с предпочтением, совершенную должником в период действия моратория, кредитор сможет, только если представит сведения о наличии у должника признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества, которые не связаны с причинами введения моратория, или о заведомом отсутствии реальной возможности преодоления этих признаков.

Из изложенного следует однозначный вывод, что оспорить сделку кредитору станет еще сложнее.

Вопрос № 4: о составе и порядке начисления финансовых санкций (п.7. ПП ВС № 44 от 24.12.2020 г.)

Положениями ст. 9.1 Закона о банкротстве на период действия моратория было приостановлено начисление финансовых санкций по денежным обязательствам, возникшим до введения моратория. В состав понятия «финансовые санкции» входят следующие начисления:

неустойка (статья 330 ГК РФ);

проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ);

пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 НК РФ) и др.

Верховный суд разъяснил, что взыскать указанные начисления за период действия моратория не получится даже в том случае, если они заявлены в общеисковом порядке.

Однако справедливости ради стоит отметить, что из данного правила предусмотрено исключение.

Так, если истцу удастся доказать, что ответчик в действительности не пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, и ссылки на указанные обстоятельства являются проявлением заведомо недобросовестного поведения ответчика, суд вправе удовлетворить такой иск. При этом возражения должника о наличии моратория в данном случае должны быть отклонены судом, рассматривающим дело.

Вышеуказанные ограничения вполне ожидаемо не распространяются на требования о взыскании процентов за пользование денежными средствами, предоставленными по договорам (в том числе по займу или кредитному договору), либо в качестве коммерческого кредита, поскольку указанные начисления не носят санкционного характера.

Вопрос № 5: об отказе от моратория и последствиях такого отказа

Резюмируя изложенные выше особенности применения банкротного законодательства с учетом свежих разъяснений ВС РФ необходимо упомянуть также еще один важный момент. Лицам, участвующим в банкротных процессах в 2021 году важно помнить, что предусмотренные мораторием мероприятия предоставляли должникам не только преимущества, но и наложили определенные на них дополнительные ограничений.

Так, законодатель, стараясь сохранить баланс интересов, запретил этим лицам, к примеру, выплачивать дивиденды и распределять прибыль. Не все компании готовы были к подобным ограничениям в своей деятельности, поэтому в практике известны случаи добровольного отказа компаний от действия моратория.

Отказ лица от применения в отношении его моратория вступает в силу с момента опубликования сообщения об этом в Федресурсе. При подготовке настоящего материала удалось найти информацию об отказе от применения моратория в отношении более чем 500 (пятиста) лиц, в числе которых ПАО «ВЫМПЕЛКОМ», ПАО «ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД», ПАО «НОВАТЭК» и др.

Принимая во внимание то обстоятельство, что в момент вступления в силу отказа от моратория, к отказавшемуся лицу не применяются обозначенные в первыдущих пунктах особенности банкротных процедур, считаю установление данного обстоятельства первостепенным при определении кредитором стратегии своих действий в отношении несостоятельного контрагента.

С целью упрощения процедуры определения относимости лица к перечню наиболее пострадавших отраслей ФНС России разработала и разместила на своем официальном сайте соответствующий электронный сервис. В этом же сервисе можно найти информацию о лицах, отказавшихся от применения моратория.

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Заключение

Подводя итог изложенной выше информации, хочется отметить, что предпринятые государством мораторные меры имели определённый результат, поскольку помогли удержать от резкого и бесповоротного обрушения целые отрасли.

Однако крайне нестабильное финансовое состояние, в котором все еще пребывает большая часть бизнеса из пласта пострадавших отраслей, и до сих пор сохраняющиеся ограничения, в совокупности дают основания полагать, что плавного перехода из моратория к обычной жизни, к сожалению, не случится, а значит, в ближайшие месяцы можно оживать резкое увеличение числа банкротных споров