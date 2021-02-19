Чек-лист, как понять, что вами заинтересовалась налоговая, и как отсрочить проверку

«Доказательств тайного вмешательства Сатаны в дела человеческие более чем достаточно: войны, эпидемии чумы, неожиданные налоговые проверки».

Точнее о налоговых проверках, чем в романе английских писателей Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие знамения», и не скажешь. Часто они приходят неожиданно. А кроме того, они неизбежны: если ваша компания попала в план ФНС, то налоговая приедет обязательно.

Однако и с неожиданностью, и с неизбежностью можно работать. Разбираемся, по каким признакам понять, что вами заинтересовалась налоговая, и на каких условиях отсрочить проверку.

Чтобы выездная налоговая проверка не стала неожиданностью

Есть несколько важных моментов, которые стоит взять на заметку:

1. Внимательно следите за информацией о встречных проверках контрагентов, в рамках которых налоговый орган запрашивает документы и по вашей организации.

2. Анализируйте поступающие от налоговой требования. Чаще всего из них понятно, что идет предпроверочный анализ и сбор информации, предшествующие налоговой проверке.

Например, маркером может быть запрос документов за три года. Характер и направленность вопросов также могут много сказать о теме будущей проверки.

3. Не игнорируйте уведомления о вызове в налоговую инспекцию. В большинстве случаев перед назначением выездной проверки инспекция предлагает налогоплательщику добровольно подать уточненные декларации и доплатить налоги.

Чтобы уменьшить вероятность выездной налоговой проверки

Обратите внимание вот на что:

1. Проверяйте контрагентов перед заключением договора. Особенно это касается поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которым вы оплачиваете товары, работы или услуги.

2. Отслеживайте уровень налоговой нагрузки. Он должен быть сопоставим со среднеотраслевыми показателями.

3. Аккуратно отвечайте на требования налогового органа. При этом предоставляйте только те документы, предоставление которых является обязательным.

4. Избегайте необоснованных переездов вашей организации в другой регион или переходов в другую инспекцию.

5. Если это возможно, откажитесь от заявлений о возмещении крупных сумм налоговых платежей из бюджета. Лучше зачесть переплату в счет текущих платежей по аналогичным налогам.

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Чтобы выиграть время

Назначенная выездная налоговая проверка необратима, но выиграть время можно следующими способами:

1. У вас есть право предоставлять налоговой документы исключительно на основании письменного требования. Не стоит реагировать на устные просьбы, точно так же не нужно отвечать на устно заданные вопросы.

2. Реагируйте на письменные запросы налоговых органов в срок. У вас, как у налогоплательщика, для ответа на требование есть 10 рабочих дней. Используйте их с толком: оцените правомерность, решите, что вы обязаны предоставлять, а что нет.

3. Подавайте ходатайство о продлении срока предоставления документов по запросу, если их объем очень большой.

4. Не предоставляйте документы «с запасом», если из требования не ясно, что точно у вас запрашивает инспектор. Оно должно быть сформулировано однозначно и определенно.

5. Не привозите подлинники в налоговую инспекцию. Это право, но не обязанность налогоплательщика. Лучше всего на время выездной проверки выделить отдельное помещение в офисе, где представитель налоговой сможет изучать запрошенные им документы.

6. Воздержитесь от предоставления документов в электронном виде. Это также ваше право, но не обязанность.

7. Предоставляйте налоговой только документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов: первичные учетные документы и аналитические налоговые регистры.

Вы вправе не готовить для инспектора различного рода информационные справки и аналитические записки. Ведение синтетических регистров бухгалтерского учета (оборотно-сальдовые ведомости, анализ счетов, карточки счетов) также не является обязательным.

8. Не берите на себя работу инспектора. Поиск свидетелей и организация их явки в инспекцию — не ваша обязанность. Это касается также ваших нынешних и бывших работников.