Инвентаризация перед составлением бюджетной отчетности за 2020 г.

Одним из обязательных этапов подготовки к годовому отчету является проведение инвентаризации (Письмо Минфина № 02—07—08/88028 от 08.10.20). В статье рассмотрим особенности инвентаризации перед составлением отчетности за 2020 г. и вспомним основные требования к инвентаризации в целом.

Инвентаризация перед отчетностью за 2020 г.

Особенности инвентаризации, которые бухгалтер бюджетного учреждения будет проводить перед отчетностью за 2020 г., связаны:

с вступлением в силу поправок к Приказу 52н. По мере организационно-технической готовности организации вправе начать применение электронных первичных документов и электронных регистров учета, в том числе Инвентаризационных описей. Дата перехода на электронный документооборот должна быть зафиксирована в учетной политике;

По мере организационно-технической готовности организации вправе начать применение электронных первичных документов и электронных регистров учета, в том числе Инвентаризационных описей. Дата перехода на электронный документооборот должна быть зафиксирована в учетной политике; с ограничительными мерами по нераспространению COVID—19. А именно, в соответствии с закрепленными в учетной политике положениями, инвентаризация временно может проводиться средствами видео и аудиофиксации с учетом положений, предусматривающих соблюдение ограничений по социальной дистанции;

А именно, в соответствии с закрепленными в учетной политике положениями, инвентаризация временно может проводиться средствами видео и аудиофиксации с учетом положений, предусматривающих соблюдение ограничений по социальной дистанции; с изменениями в Инструкции № 157н и связанные с ним изменения в Инструкциях№ 162н, № 174н и № 183н. Изменения в Едином плане счетов уточнили требования к аналитическому учету балансовых и забалансовых счетов, внесли изменения в счета и их назначение. Причем часть изменений необходимо применять при составлении отчетности за 2020 г., часть изменений вступают в силу с 2021 г.;

Изменения в Едином плане счетов уточнили требования к аналитическому учету балансовых и забалансовых счетов, внесли изменения в счета и их назначение. Причем часть изменений необходимо применять при составлении отчетности за 2020 г., часть изменений вступают в силу с 2021 г.; с вступлением в силу с 2021 г. новых стандартов учета. Особо стоит выделить стандарты 181н «Нематериальные активы» и 34н «Непроизведенные активы», так как именно в процессе инвентаризации предстоит выявить в учете объектов НМА и земельных участков, соответствующих требованию новых стандартов.

В связи с особенностями инвентаризации 2020 г. и вступлением в силу Стандартов, ответственным за ведение учета лицам и инвентаризационной комиссии следует:

1. Провести анализ учета на использование рабочих счетов и дополнительной аналитике к счетам, не отвечающим требованиям органа, которому подается отчетность и/или не соответствующих вступившим в силу изменениям в Единый план счетов.

Согласно новой редакции Инструкции № 157н, дополнительные забалансовые счета и/или аналитика к счетам Единого плана счетов должны быть не только закреплены в учетной политике учреждения, но и соответствовать требованиям органа власти, которому сдается отчетность.

2. В процессе инвентаризации доходов будущих периодов разделить доходы будущих периодов по датам признания в финрезультате. Новая редакция Инструкции № 157н детализировала счет 401.40 «Доходы будущих периодов» на 401.41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году» и 401.49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные года». Также необходимо провести сверку в разрезе контрагентов и правовых оснований.

3. В процессе инвентаризации основных средств определить основные средства, находящиеся в личном пользовании сотрудников, в целях принятия их к забалансовому учету на счете 27. По согласованию с органом, которому подается отчетность, возможно ведение субсчетов к счету 27. Информацию о применяемом субсчете и его аналитике необходимо отразить в Учетной политике.

4. Уточнить дополнительные данные для аналитического учета на балансовых и забалансовых счетах, подвергшихся изменению. В Инструкции № 157н скорректировали требования к аналитическому учету на балансовых счетах 101 00, 103 00, 106 00, 107 00, 108 00, 205 00, 206 00, 209 00, 210 03, 210 05, 210 10, 302 00, 304 01, 304 03, 502 00, а также на забалансовых счетах 01, 02, 04, 05, 08, 20, 21, 22, 25, 26, 27.

Например, при инвентаризации расчетов по доходам следует уточнить показатели счета 205 00 в части видов валюты и правовых оснований возникновение доходов, идентификационных номеров расчетов по доходам, уникальным идентификаторам начислений (УИН) (при наличии). Если принято решение вести учет на счете не по плательщикам доходов, а в разрезе групп плательщиков доходов, то при инвентаризации необходимо уточнить состав таких групп и провести сверку с персонифицированным учетом расчетов с плательщиками доходов в разрезе контрагентов (плательщиков доходов).

При инвентаризации задолженности на счетах 206 00, 302 00, 208 00 уточнить аналитический учет в части учетных номеров денежных обязательств (идентификационным номерам расчетов по выплатам). При инвентаризации сомнительной дебиторской задолженности (счет 04) и не востребованной кредиторской задолженности (счет 20) необходимо уточнить такие аналитические показатели, как КПС, КЭК, КФО. При инвентаризации сомнительной задолженности так же важно уточнить правовое основание, идентификатор начислений (УИН). А по счетам 25, 26, 27 необходимо уточнить аналитику, в том числе и по кодам КОСГУ.

5. Выявить в учете объекты НМА и земельные участки, соответствующих требованию новых Стандартов. В состав непроизведенных активов включены участки, государственная собственность на которых не разграничена, сведения о которых внесены в ЕГРН (п. 70 Инструкции № 157н). В части инвентаризации непроизведенных активов следует уточнить их идентификационные номера (кадастровые, реестровые, учетные), а также местонахождение (адреса).

Признание объектов бухгалтерского учета, ранее не признававшихся в составе нематериальных активов и/или отраженных на забалансовом учете, в составе группы нефинасовых активов осуществляется операциями 2021 г. по результатам инвентаризации, проводимой в целях выявления таких объектов бухгалтерского учета.

Для определения объектов, подлежащих учету на счетах группы 111 60 «Права пользования нематериальными активами», следует провести инвентаризацию имущества, полученного в пользование (счет 01) и соответствующие суммы расходов будущих периодов (счет 401.50). Комиссия должна определить на основании документов срок использования лицензии, рассчитать амортизацию, определить счет учета и иную информацию, необходимую для поставки на балансовый учет объекта.

6. Инвентаризационной комиссии также следует проверить перечень объектов, являющихся объектами концессионных соглашений программах для электронных вычислительных машин (программах для ЭВМ), базах данных, информационных системах (в том числе государственных информационных системах) и (или) сайтах в интернете или других информационно-телекоммуникационных сетях, в состав которых входят такие программы для ЭВМ и (или) базы данных, либо о совокупности указанных объектов, а также об операциях, их изменяющих.

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Что нужно помнить об инвентаризации

Результатами инвентаризации подтверждаются как показатели, отраженные на балансовых счетах, так и на забалансовых счетах. Так же результаты инвентаризации подтверждают определение объектов учета, уточнение дополнительной аналитики объектов учета на счетах учета при изменении Единого плана счетов, Стандартов учета и прочих нормативно-правовых актов, регламентирующих ведение учета учреждений государственного сектора.

Инвентаризации подлежат имущество, финансовые активы и обязательства учреждения. Перечень случаев, при наступлении которых проведение инвентаризации является обязательным, установлен п. 81 Стандарта 256н.

Порядок проведения инвентаризации должен быть закреплен в учетной политике (в виде раздела учетной политики либо приложения к ней). Локальным документом определяются перечень объектов, подлежащих инвентаризации, а также случаи и сроки проведения (Письмо Минфина № 02—07—10/8553 от 10.02.20, п. 80 Стандарта 256н, п. 9 Стандарта 274н, п. 6 Инструкции № 157н, Приказ Минфина РФ № 49). Нормы, содержащей указания на обязательность проведение инвентаризации исключительно по завершению отчетного (финансового) года, нет, однако по мнению Минфина РФ, проведение годовой инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности ранее 31 декабря допустимо только в отношении нефинансовых активов (письмо Минфина РФ № 02—07—10/81064 от 22.10.19).

Непроведение инвентаризации не влечет штрафа, но является поводом для проверки имущества в рамках контрольных мероприятий. Выявленные излишки или недостачи в результате данных мероприятий свидетельствуют об искажении показателей учета и отчетности и является основанием для наложения штрафа по ст. 15.15.6 КОАП.

Если инвентаризация проведена с нарушениями, то ревизоры могут признать ее недействительной, что также влечет к наложению штрафа. Примером такого нарушения может служить заполнение сведений о фактическом наличии объектов в описях до проведения инвентаризации и проверки их фактического наличия, проведение инвентаризации по нескольким складам одновременно без приостановки их деятельности на время пересчета, взвешивания.

Отсутствие отражения результатов проведенной инвентаризации в учете — это прямой повод для наложения штрафа по ст. 15.15.6 КОАП.

Памятка для инвентаризации

1. Инвентаризация проводиться на основании приказа (№ ИНВ-22 «Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации»).

2. Инвентаризационные ведомости формируются из бухгалтерской программы учета на дату инвентаризации, в количестве 3 экземпляров, по экземпляру для каждого члена комиссии.

3. Отпуск и приемка товара во время инвентаризации проводиться в присутствии членов инвентаризационной комиссии. На документах прихода ставиться виза — «принято во время инвентаризации», подписи МОЛ и председателя комиссии. На документах отгрузки ставиться виза «отпущено во время инвентаризации», подпись МОЛ и председателя комиссии.

4. Все документы за период, предшествующий инвентаризации, должны быть сданы в бухгалтерию.

5. Инвентаризация проводиться по местам хранения ценностей.

6. На весь период инвентаризации помещение опечатываются.

7. Ведомости всех членов комиссии сверяются и подписываются всеми членами.

8. Если председатель присутствует не постоянно, он проводит контрольные проверки.