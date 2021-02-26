Нужно ли отражать в 4-ФСС дивиденды? Получить правильный ответ на этот вопрос можно, проанализировав относящиеся к нему нормы законодательства. Это мы и сделаем в нашей статье.

Что такое дивиденды

Понятие «дивиденды» встречается в законе «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, где оно соотносится с частью остающейся у юрлица чистой прибыли, подлежащей распределению между акционерами. Аналогичное понятие (правда, без применения определения «дивиденды») имеется и в законе «Об ООО» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, где говорится о распределении прибыли между участниками.

Уравнивает акционеров и участников в отношении дивидендов п. 1 ст. 43 НК РФ, определяющий этот вид выплат как любой доход, образовавшийся в результате распределения между акционерами (участниками) прибыли, оставшейся после налогообложения.

Отличия в понимании дивидендов в налоговом и гражданском праве влияют на налогообложение тех сумм, которые получают акционеры (участники) обществ от владения акциями (долями). Так, в некоторых случаях суммы, которые признаются дивидендами в гражданском праве, не являются дивидендами для целей налогообложения. И наоборот, некоторые суммы не признаются дивидендами в гражданском праве, но признаются таковыми для целей налогообложения.

Акционерами (участниками) могут становиться как юридические, так и физические лица. При этом нередки ситуации, когда физлицо работает у юрлица, выплачивающего дивиденды. И как раз в отношении таких лиц обычно возникает вопрос: «Нужно ли отражать в 4-ФСС дивиденды?».

Правила отражения доходов в 4-ФСС

4-ФСС составляется по взносам на травматизм. Применяемая в 2020-2021 годах форма и порядок ее заполнения утверждены приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381.

Правила начисления взносов на травматизм регулирует закон «Об обязательном социальном страховании...» от 24.07.1998 № 125-ФЗ, в котором указание на виды доходов, облагаемых взносами, содержится в п. 1 ст. 20.1. Это выплаты и иные вознаграждения, начисляемые лицам, работающим у страхователя по договорам:

трудовым;

ГПХ (если в них имеется условие об уплате взносов на травматизм).

В 4-ФСС все начисления, сделанные в пользу работников, отражаются по строке 1 таблицы 1 (п. 7.1 приложения № 2 к приказу № 381). Однако в их число входят и те, которые обложению взносами не подлежат.

Сумму доходов, не подпадающих под взносы, следует вычесть из общего объема начислений. В 4-ФСС для не подлежащих обложению доходов отведена строка 2 в таблице 1 (п. 7.2 приложения № 2 к приказу № 381). Результат вычитания (т. е. облагаемая взносами база) отражается в строке 3 этой же таблицы (п. 7.3 приложения № 2 к приказу № 381).

Виды доходов, из которых сложится сумма, вносимая в строку 2, перечислены в ст. 20.2. Дивидендов в этом перечне нет. Не должны они входить и в общий объем выплат, поскольку взаимоотношения, возникающие при их начислении, не относятся к регулируемым трудовым договором или договором ГПХ.

А это означает, что дивиденды в 4-ФСС ни в 2020-2021 годах, ни в другие периоды отражать не нужно.

Варианты включения дивидендов в отчет и их последствия

По ошибке данные по дивидендам могут попасть в сведения, показываемые в таблице 1 отчета. Варианты этой ошибки — включение суммы дивидендов:

В общий объем доходов и в сумму не облагаемых взносами выплат. В итоге облагаемая база будет исчислена правильно. В общий объем доходов без отражения в сумме не облагаемых взносами выплат. Если при этом взносы на дивиденды не начислялись, то в отчете обнаружится несоответствие данных между таблицами 1 и 2. Если же начисление было, несоответствий в отчете не будет, но страхователь заплатит в ФСС ту сумму взносов, которую мог бы не платить. В сумму не облагаемых взносами выплат без отражения в общем объеме доходов. Это приведет к занижению облагаемой взносами базы, показанной в таблице 1, и к несоответствию данных между таблицами 1 и 2, если взносы в отчетном периоде начислялись правильно.

Ошибки в отчетности, если они не влекут за собой занижения суммы начисленных взносов, исправлять необязательно (пп. 1.1, 1, 2 ст. 24 закона № 125-ФЗ).

Однако несоответствие цифр, внесенных в таблицы 1 и 2, не позволит ФСС принять его. Такую ошибку придется исправлять, даже если взносы начислены правильно. Этот момент может привести к несоблюдению срока подачи отчетности.

Исправляются ошибки в 4-ФСС путем подачи корректировочного отчета.

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Итоги

Дивиденды — выплаты иного вида, нежели начисляемые в связи с наличием отношений по трудовому договору или договору ГПХ. Именно поэтому их не включают в общий объем доходов, начисляемых в пользу работника. Они также не входят в перечень выплат, не облагаемых взносами. Это означает, что в 4-ФСС их показывать не следует. Если же случилось так, что данные о дивидендах отражены в отчете, корректировать его следует не всегда, а только если сумма начисленных взносов занижена.