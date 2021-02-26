Налоговая арестовала все счета предпринимателя: как вернуть деньги?

Как действовать налогоплательщику, если деньги у него взыскали не только налоговики, но и судебные приставы? Разбираемся с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ Натальей Даниловой.

Исходная ситуация

Налоговики доначислили физлицу — предпринимателю — налоги, пени, штрафы. Кроме того, они приняли решение о приостановке операций по счетам налогоплательщика в банках. Районный суд первой инстанции признал эти решения инспекции незаконными. Решение суда вступило в силу в связи с апелляционным определением. До этого налоговики обращались в службу судебных приставов за возбуждением исполнительного производства.

В ходе исполнительного производства приставы на основании решения налоговой арестовали и перечислили в бюджет часть денежных средств налогоплательщика. Более того, еще часть денежных средств у налогоплательщика взыскали и перечислили в бюджет сами налоговики.

Как сейчас действовать налогоплательщику, чтобы вернуть из бюджета все удержанные налоговой и приставами денежные средства, а также снять арест со счетов?

Что говорит закон

Согласно абзацу второму п. 2, п. 8 ст. 45 НК РФ, взыскание налога, пени, штрафов с организации или ИП производится в порядке, предусмотренном ст.ст. 46 и 47 НК РФ. В силу п.п. 2, 9, 10 ст. 46 НК РФ, взыскание налога, пени, штрафов производится по решению налоговиков путем направления в банк, в котором открыты счета налогоплательщика, в том числе ИП, поручения налогового органа на списание и перечисление в бюджетную систему необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика.

Пунктом 7 ст. 46 НК РФ предусмотрено, что при недостаточности или отсутствии денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика либо его электронных денежных средств (или при отсутствии информации о счетах налогоплательщика либо информации о реквизитах его корпоративного электронного средства платежа) налоговая вправе осуществить взыскание за счет иного имущества налогоплательщика в соответствии со ст. 47 НК РФ.

В свою очередь, абзац второй п. 1 ст. 47 НК РФ устанавливает, что взыскание налога (а также пени и штрафа п. 8 ст. 47 НК РФ) за счет имущества налогоплательщика производится по решению руководителя (заместителя руководителя) налогового органа путем направления соответствующего постановления судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», с учетом особенностей, предусмотренных ст. 47 НК РФ.

Таким образом, налогоая вправе при взыскании налога (пени, штрафа) как направлять поручение на списание и перечисление денежных средств в банк, так и направлять постановление о взыскании в службу судебных приставов.

Сумма налога, взысканная в принудительном порядке налоговиками на основании их решения, признанного впоследствии судом незаконным, является излишне взысканной суммой налога, которая подлежит возврату налогоплательщику в порядке, предусмотренном ст. 79 НК РФ (постановление АС Центрального округа от 24.12.2014 N Ф10-4561/14 по делу N А35-9872/2013).

Поэтому, на основании п.п. 2, 3, 5 ст. 79 НК РФ, для возврата излишне взысканного налога (а также пени и штрафа (п. 9 ст. 79 НК РФ)) налогоплательщику следует обратиться в налоговую с письменным заявлением (заявлением, представленным в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью) о возврате суммы излишне взысканного налога (пени, штрафа). Форма такого заявления утверждена приказом ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@ (приложение N 8).

В течение 10 дней со дня получения заявления налоговая обязана принять решение о возврате излишне взысканного налога (пени, штрафа), а до истечения этого срока — направить в территориальный орган Федерального казначейства поручение на возврат излишне уплаченного налога.

При взыскании налога инспекция может применить обеспечительную меру в виде приостановления операций по счетам в банках в соответствии со ст. 76 НК РФ (п. 8 ст. 46 НК РФ). Согласно п.п. 7, 11 ст. 76 НК РФ, приостановление операций налогоплательщика — ИП по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств действует с момента получения банком решения налогового органа о приостановлении таких операций. И может быть прекращена после получения банком решения налоговиков об отмене приостановки.

То есть отменить приостановление операций по счету должна сама инспекция (постановление ФАС Уральского округа от 17.06.2009 N Ф09-3960/09-С3 по делу N А71-13099/2008).

При этом, согласно п. 9.2 ст. 76 НК РФ, в случае нарушения налоговой срока отмены решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке или же срока направления в банк такого решения на сумму денежных средств (или на драгоценные металлы), в отношении которой действовал режим приостановления, начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику за каждый календарный день нарушения срока.

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Что касается денежных средств, которые взысканы судебным приставом, по нашему мнению, их возврат должен осуществляться также в порядке, установленном ст. 79 НК РФ. Поясним.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 12 Закона об исполнительном производстве, акты органов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании денежных средств являются одним из видов исполнительных документов. То есть постановление налоговой о взыскании с налогоплательщика налога (пени, штрафа) является исполнительным документом.

Частью 1 ст. 110 Закона об исполнительном производстве установлено, что денежные средства, взысканные с должника в процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, подлежат перечислению на депозитный счет подразделения судебных приставов, которые в дальнейшем в течение пяти операционных дней подлежат перечислению взыскателю.

Таким образом, взысканные денежные средства с депозитного счета подразделения судебных приставов перечисляются в адрес налогового органа. Соответственно, их возврат может быть осуществлен в том же порядке, в котором производится возврат излишне взысканного налога, то есть в соответствии со ст. 79 НК РФ (кассационное определение СК по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 24.12.2019 по делу N 8а-2970/2019[88а-2368/2019], решение Рузского районного суда Московской области от 19.10.2016 по делу N 2-2327/2016, решение АС Республики Башкортостан от 20.06.2012 по делу N А07-171/2012).