Налоговая арестовала все счета предпринимателя: как вернуть деньги?

Как действовать налогоплательщику, если деньги у него взыскали не только налоговики, но и судебные приставы? Разбираемся с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ Натальей Даниловой.
Исходная ситуация
Налоговики доначислили физлицу — предпринимателю — налоги, пени, штрафы. Кроме того, они приняли решение о приостановке операций по счетам налогоплательщика в банках. Районный суд первой инстанции признал эти решения инспекции незаконными. Решение суда вступило в силу в связи с апелляционным определением. До этого налоговики обращались в службу судебных приставов за возбуждением исполнительного производства.
В ходе исполнительного производства приставы на основании решения налоговой арестовали и перечислили в бюджет часть денежных средств налогоплательщика. Более того, еще часть денежных средств у налогоплательщика взыскали и перечислили в бюджет сами налоговики.
Как сейчас действовать налогоплательщику, чтобы вернуть из бюджета все удержанные налоговой и приставами денежные средства, а также снять арест со счетов?
Что говорит закон
Согласно абзацу второму п. 2, п. 8 ст. 45 НК РФ, взыскание налога, пени, штрафов с организации или ИП производится в порядке, предусмотренном ст.ст. 46 и 47 НК РФ. В силу п.п. 2, 9, 10 ст. 46 НК РФ, взыскание налога, пени, штрафов производится по решению налоговиков путем направления в банк, в котором открыты счета налогоплательщика, в том числе ИП, поручения налогового органа на списание и перечисление в бюджетную систему необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика.
Пунктом 7 ст. 46 НК РФ предусмотрено, что при недостаточности или отсутствии денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика либо его электронных денежных средств (или при отсутствии информации о счетах налогоплательщика либо информации о реквизитах его корпоративного электронного средства платежа) налоговая вправе осуществить взыскание за счет иного имущества налогоплательщика в соответствии со ст. 47 НК РФ.
В свою очередь, абзац второй п. 1 ст. 47 НК РФ устанавливает, что взыскание налога (а также пени и штрафа п. 8 ст. 47 НК РФ) за счет имущества налогоплательщика производится по решению руководителя (заместителя руководителя) налогового органа путем направления соответствующего постановления судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», с учетом особенностей, предусмотренных ст. 47 НК РФ.
Таким образом, налогоая вправе при взыскании налога (пени, штрафа) как направлять поручение на списание и перечисление денежных средств в банк, так и направлять постановление о взыскании в службу судебных приставов.
Сумма налога, взысканная в принудительном порядке налоговиками на основании их решения, признанного впоследствии судом незаконным, является излишне взысканной суммой налога, которая подлежит возврату налогоплательщику в порядке, предусмотренном ст. 79 НК РФ (постановление АС Центрального округа от 24.12.2014 N Ф10-4561/14 по делу N А35-9872/2013).
Поэтому, на основании п.п. 2, 3, 5 ст. 79 НК РФ, для возврата излишне взысканного налога (а также пени и штрафа (п. 9 ст. 79 НК РФ)) налогоплательщику следует обратиться в налоговую с письменным заявлением (заявлением, представленным в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью) о возврате суммы излишне взысканного налога (пени, штрафа). Форма такого заявления утверждена приказом ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@ (приложение N 8).
В течение 10 дней со дня получения заявления налоговая обязана принять решение о возврате излишне взысканного налога (пени, штрафа), а до истечения этого срока — направить в территориальный орган Федерального казначейства поручение на возврат излишне уплаченного налога.
При взыскании налога инспекция может применить обеспечительную меру в виде приостановления операций по счетам в банках в соответствии со ст. 76 НК РФ (п. 8 ст. 46 НК РФ). Согласно п.п. 7, 11 ст. 76 НК РФ, приостановление операций налогоплательщика — ИП по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств действует с момента получения банком решения налогового органа о приостановлении таких операций. И может быть прекращена после получения банком решения налоговиков об отмене приостановки.
То есть отменить приостановление операций по счету должна сама инспекция (постановление ФАС Уральского округа от 17.06.2009 N Ф09-3960/09-С3 по делу N А71-13099/2008).
При этом, согласно п. 9.2 ст. 76 НК РФ, в случае нарушения налоговой срока отмены решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке или же срока направления в банк такого решения на сумму денежных средств (или на драгоценные металлы), в отношении которой действовал режим приостановления, начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику за каждый календарный день нарушения срока.
Что касается денежных средств, которые взысканы судебным приставом, по нашему мнению, их возврат должен осуществляться также в порядке, установленном ст. 79 НК РФ. Поясним.
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 12 Закона об исполнительном производстве, акты органов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании денежных средств являются одним из видов исполнительных документов. То есть постановление налоговой о взыскании с налогоплательщика налога (пени, штрафа) является исполнительным документом.
Частью 1 ст. 110 Закона об исполнительном производстве установлено, что денежные средства, взысканные с должника в процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, подлежат перечислению на депозитный счет подразделения судебных приставов, которые в дальнейшем в течение пяти операционных дней подлежат перечислению взыскателю.
Таким образом, взысканные денежные средства с депозитного счета подразделения судебных приставов перечисляются в адрес налогового органа. Соответственно, их возврат может быть осуществлен в том же порядке, в котором производится возврат излишне взысканного налога, то есть в соответствии со ст. 79 НК РФ (кассационное определение СК по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 24.12.2019 по делу N 8а-2970/2019[88а-2368/2019], решение Рузского районного суда Московской области от 19.10.2016 по делу N 2-2327/2016, решение АС Республики Башкортостан от 20.06.2012 по делу N А07-171/2012).
Отмена или признание недействительным исполнительного документа, на основании которого возбуждено исполнительное производство, является основанием для прекращения исполнительного производства на основании ч. 2 ст. 43 Закона об исполнительном производстве. В свою очередь, последствием прекращения исполнительного производства является отмена всех назначенных судебным приставом-исполнителем мер принудительного исполнения, в том числе ареста имущества, а также установленных для должника ограничений (ч. 1 ст. 44 Закона об исполнительном производстве).