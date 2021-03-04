Авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2021 года

Авансовый платеж УСН 1 квартала 2021 года обязательно начислять и уплачивать всем упрощенцам. Рассмотрим, есть ли какие-то особенности его расчета и уплаты в первом отчетном периоде 2021 года.

Порядок расчета УСН-налога

Для упрощенного налога, как и для других платежей, установлен налоговый период. Он равен году и делится на отчетные периоды, определяемые поквартально добавлением длительности очередного квартала к предшествующему периоду (п. 2 ст. 346.19 НК РФ).

По завершении года сдается УСН-отчетность (декларация) и осуществляется окончательный расчет по налогу. Промежуточной отчетности не предусмотрено. Но по итогам каждого из отчетных периодов в обязательном порядке рассчитывается сумма подлежащего уплате аванса (п. 3 ст. 346.21 НК РФ).

Исчисление авансов и налога по году делается по одному алгоритму (база, рассчитанная нарастающим итогом, умножается на ставку). Затем для определения величины платежа, подлежащего фактической уплате за последний квартал периода, из получившейся суммы вычитают величину начисленных за предшествующий период авансов. Последнее положение не применяется при расчете аванса по УСН за 1 квартал.

Обратите внимание! С 01.01.2021 года изменились реквизиты Казначейства при уплате налоговых платежей. Период с 01.01.2021 по 30.04.2021 — переходный, и платежи со старыми реквизитами лягут правильно. С 01.05.2021 налоги, перечисленные на старые реквизиты, попадут в невыясненные платежи.

Наличие двух различных объектов обложения налогом («доходы» со ставкой от 1% до 6% и «доходы минус расходы» со ставкой от 5% до 15%) обусловливает различия в порядке определения:

базы, к которой применяется соответствующая ставка;

конечной суммы налога, причитающегося к уплате (объект «доходы» допускает ее прямое уменьшение на ряд оплаченных расходов, а для объекта «доходы минус расходы» установлен тот предел, ниже которого налог к уплате начислить нельзя).

Рассчитываем УСН-аванс за 1 квартал 2021 года

Рассмотрим расчет УСН-аванса на примерах.

Пример 1

Работающий на УСН ИП, выбравший объект «доходы» и не имеющий работников, получил в течение 1 квартала 2021 года доход 835 000 руб. В регионе его деятельности для УСН действует ставка 6%. В марте он уплатил страховые взносы на общую сумму 35 000 руб.

Величина налога к уплате для ИП составит:

835 000 × 6% — 35 000 = 15 100 руб.

Пример 2

ООО «Стимул» при применении УСН с объектом «доходы минус расходы» получило за 1 квартал 2021 года доход 1 314 000 руб. Принятые к учету расходы за этот период составили 917 000 руб. Ставка УСН, применяемая в регионе, равна 15%.

Сумма подлежащего уплате налога будет равна:

(1 314 000 — 917 000) × 15% = 59 550 руб.

Что важно при уплате УСН-аванса?

В отличие от сроков перечисления УСН-налога по году, увязанного со сроками подачи декларации по нему (они различаются для юрлиц и ИП), авансы по УСН вне зависимости от того, к какой категории относится плательщик, платятся в один и тот же срок. Происходит это в месяце, наступающем после окончания очередного отчетного периода (квартала), не позже 25-го числа (п. 7 ст. 346.21 НК РФ). Когда 25-е число оказывается выходным, дата завершения срока смещается вперед на ближайший будний день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

С учетом этих правил крайним днем для уплаты УСН-аванса за 1 квартал 2021 года является 26.04.2021 (перенос с воскресенья 25 апреля).

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Итоги

Авансовый платеж — обязательный атрибут УСН-налога, окончательный расчет которого делается по итогам года. УСН-авансы рассчитывают поквартально, определяя базу для расчета нарастающим итогом. При каждом расчете суммы, подлежащей уплате за очередной период (кроме определения такой суммы за 1 квартал), учитывают сделанные в предшествующих отчетных периодах авансовые платежи.

Определение налоговой базы и сам расчет налога в зависимости от того, с каким из объектов («доходы» или «доходы минус расходы») применяется УСН, имеют свои особенности.

Платить УСН-авансы вне зависимости от принадлежности налогоплательщика к юрлицам или ИП нужно не позже 25-го числа месяца, идущего вслед за очередным кварталом. Для платежа за 1 квартал 2021 года этот срок (с учетом переноса с выходного) соответствует 26.04.2021.