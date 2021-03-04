Как понять, когда нужен авансовый счет-фактура, а когда – только отгрузочный?

НДС начисляют к уплате в бюджет в определенный день. Он называется момент определения налоговой базы. В этот момент оформляется счет-фактура. Он может быть отгрузочным и авансовым. Бывает, что авансовый счет-фактура оформляется в одном квартале, а отгрузочный — в другом. Бывает, что в течение месяца приходится выставлять и авансовый, и отгрузочный счет-фактуру, а зачастую обходятся только отгрузочным. Разберемся на примерах.

Момент определения налоговой базы

Момент определения налоговой базы по НДС приходится на наиболее раннюю из двух дат:

день отгрузки или передачи товаров (работ, услуг, имущественных прав) покупателю;

день оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Значит, НДС нужно начислить, если:

вы отгрузили товар, и при этом неважно, оплачен товар или нет;

вы получили предоплату (аванс), но товар не отгрузили.

Если вы начислили НДС при получении аванса, налоговая база возникнет и на день отгрузки товаров в счет поступившей ранее предоплаты (п. 14 ст. 167 НК РФ). При этом суммы НДС, начисленные продавцом с полученного аванса, подлежат вычетам (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ).

Если покупатель перечислил деньги за товары раньше, чем они были ему отгружены (полностью или частично), то это оплата в счет предстоящих поставок. В этом случае НДС придется заплатить по итогам того квартала, когда поступила оплата. Впоследствии сумму НДС, уплаченную с предоплаты, принимают к вычету.

Форма авансового счета-фактуры

Авансовый счет-фактура выставляется по той же форме, что и обычный. Перечень подлежащих заполнению реквизитов закреплен в пункте 5.1 статьи 169 НК РФ. А подробный порядок заполнения изложен в постановлении правительства № 1137.

Разница в том, что при получении аванса продавец должен заполнить строку 5 счета-фактуры. Здесь нужно указать номер и дату составления платежного поручения или кассового чека, которыми оформлено поступление предоплаты.

Разной нумерации авансовых и отгрузочных счетов-фактур быть не должно. Они нумеруются одинаково (см. письмо Минфина от 10 августа 2012 г. № 03-07-11/284).

Когда выставлять авансовый счет-фактуру

Рассмотрим несколько примеров на выставление счетов-фактур продавцом при получении предоплаты.

Пример. Предоплата в одном квартале, отгрузка — в другом

Предположим, поставщик получил аванс в счет предстоящей отгрузки 30 июня. Отгрузка произошла 10 июля.

Наиболее ранняя из дат — дата предоплаты. Поставщик выставит авансовый счет-фактуру и начислит НДС с полученного аванса. Эта операция попадет в декларацию за 2 квартал.

При отгрузке он выставит отгрузочный счет-фактуру и тоже начислит НДС, а налог, исчисленный с аванса, примет к вычету. Все это найдет отражение в декларации по НДС за 3 квартал.

При получении аванса от покупателя поставщик исчисляет НДС по расчетной ставке.

Пример. Аванс и отгрузка в одном месяце

Фирма получила предоплату в счет будущей предоплаты 10 мая. Отгрузка покупателю осуществлена 31 мая.

В мае фирма составит 2 счета-фактуры:

от 10 мая — авансовый (по наиболее ранней дате — дате поступления предоплаты);

от 31 мая — отгрузочный (по дате отгрузки).

Эти документы продавец отражает в книге продаж за май, а авансовый счет-фактуру — еще и в книге покупок за май на дату фактической отгрузки.

В результате к уплате в бюджет получается только сумма НДС, отраженная в счете-фактуре на отгрузку.

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Если же отгрузка произошла в одном месяце квартала, а оплата — в следующем, то получается, что наиболее ранняя из дат — это дата отгрузки. Значит, продавец должен составить только один счет-фактуру — отгрузочный.