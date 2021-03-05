Отчетность ИП на ОСНО — состав и срок сдачи

Отчетность ИП на ОСНО сдают в различные контролирующие органы: и в налоговую инспекцию, и при необходимости в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Определенные отчеты должны дойти и до Росстата. Попробуем систематизировать в представленном материале, какую отчетность сдает ИП на ОСНО — в каком составе и в какие сроки.

Какие отчеты нужно сдавать ИП на общем режиме

Общий режим налогообложения предполагает уплату следующих налогов:

на добавленную стоимость;

прибыль — для организаций,

доходы физических лиц — для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и прочих физических лиц, прошедших соответствующую регистрацию в налоговом органе.

Сдать налоговикам следует декларации, касающиеся исчисления указанных налогов. Таким образом, основная отчетность ИП на ОСНО включает декларацию по НДС и декларацию по форме 3-НДФЛ. Разберем каждую из них более подробно.

Отчеты по основному налогу — НДФЛ

Декларация 3-НДФЛ сдается раз в год. Для отчетности за 2020 год данная форма претерпела не значительные изменения (утв. приказом ФНС от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@).

Учитите, при заполнении 3-НДФЛ нужно учитывать пояснения, которые дала ФНС в письме от 14.01.2021 № БС-4-11/148@.

Последний срок, установленный для отправки декларации в налоговую инспекцию, — 30 апреля года, следующего за отчетным.

Независимо от того, получал предприниматель какие-то доходы за отчетный год или нет, отчитаться по НДФЛ придется. То есть 3-НДФЛ сдается и с нулевыми показателями.

С 2020 года предприниматели рассчитывают авансы исходя из фактически полученных, а не предполагаемых доходов.

Декларация по НДС

Бланк декларации по НДС единый для организаций и для предпринимателей. Он утвержден приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (в ред. от приказа ФНС от 19.08.2020 № ЕД-7-3-591@).

Декларация включает титульный лист и 12 разделов. Однако все сразу их заполнять и сдавать не нужно. Представлению налоговикам подлежат лишь те, для которых имеются данные для заполнения.

В случае передачи нулевого отчета предпринимателю предстоит оформить только титульник и раздел 1.

Декларация сдается ежеквартально, поскольку налоговым периодом для НДС выступает квартал. Отправить отчет налоговикам необходимо в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отправка декларации по НДС общережимниками в инспекцию осуществляется исключительно в электронном виде. Бумажная декларация у таких налогоплательщиков считается непредставленной.

Зарплатные отчеты для ИП: когда сдаются и что в них входит

Индивидуальный предприниматель может затеять бизнес и самостоятельно вести все дела. Однако часто случается, что человек в одиночку перестает справляться с работой и ему приходится нанимать людей по трудовым договорам или договорам гражданско-правового характера. В этом случае ИП начинает выступать в роли работодателя, что связано с выплатой заработной платы, расчетом и удержанием НДФЛ, начислением страховых взносов со всех выплат, произведенных в пользу наемных работников. В подобных ситуациях состав отчетности ИП на ОСН значительно расширяется. Что она в себя включает, расскажем далее.

Отчеты в налоговую инспекцию

Отчетность, предназначенная для сдачи ИП-работодателем в налоговые органы, будет состоять:

из расчета 6-НДФЛ, введенного в оборот приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@. Он содержит общие сведения о начисленных работникам доходах и суммах НДФЛ, рассчитанных и удержанных с таких доходов. Отчетными периодами являются: 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год. Оформить и сдать расчет за первые три перечисленных периода нужно до последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. Годовой должен сдаваться до 1 марта следующего года, квартальные — не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом;

До конца 2020 года совместно с 6-НДФЛ ИП должен был сдавать справки 2-НДФЛ. Но с 2021 года они отменены. Сведения из справок с 1-го квартала включаются в 6-НДФЛ.

Единого расчета по страховым взносам, утвержденного приказом ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ в редакции приказа ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@. Отчет содержит информацию о выплатах в пользу работников и рассчитанных взносах на ОПС, ОМС, ВНиМ. Он очень объемный и состоит из титульного листа, трех разделов, десяти приложений к разделу 1 и одного приложения к разделу 2. Но сдавать необходимо только те части, в которые вносятся данные. Расчет сдается по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев и года. Последний срок подачи — 30-е число месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчетность в Пенсионный фонд

Основные отчеты, которые ждет Пенсионный фонд от работодателей, и ИП в том числе, это:

ежемесячная СЗВ-М— направляется в ПФР по окончании каждого месяца до 15-го числа следующего. Бланк этого отчета утвержден постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п. Он содержит информацию о лицах, с которыми у работодателя были заключены договоры (трудовые и гражданско-правовые). Здесь приводятся Ф.И.О., СНИЛС, ИНН по каждому работнику;

ежегодная СЗВ-СТАЖ совместно с формой ОДВ-1 — сдается по окончании года до 1 марта следующего. За 2020 год нужно отчитаться по форме, утвержденной постановлением Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п. Отчет предназначен для представления сведений о стаже застрахованных лиц. Он также должен быть сдан предпринимателем при выходе его работников на пенсию;

с 2020 года — форма СЗВ-ТД (утв. постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п).

Помимо перечисленных существуют еще такие отчеты, как СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ, ДСВ-3 и СЗВ-К, которые подаются при обнаружении ошибок или при представлении дополнительных сведений.

Отчет в Фонд соцстрахования

Вся отчетность, которую надлежит передать в Фонд соцстраха предпринимателям, использующим наемный труд, состоит из одной-единственной формы 4-ФСС по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Бланк указанного отчета был закреплен приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381 и отредактирован приказом от 07.06.2017 № 275.

С отчетности за квартал 2021 года ожидаются поправки в форму 4-ФСС в связи с переходом всех регионов на прямые выплаты. Проект формы и указаний по ее заполнению можно посмотреть на Федеральном портале проектов НПА.

Форма включает титульник и 6 таблиц, но обязательно нужно сдавать лишь титульный лист и таблицы 1, 2, 5. В них содержатся сведения:

о выплатах, образующих базу для начисления взносов НС и ПЗ;

выплатах, с которых взносы не начисляются;

тарифах взносов, присваиваемых Фондом соцстрахования на основании видов деятельности, включенных в выписку из ЕГРИП;

величине исчисленных взносов;

прохождении работниками предпринимателя медосмотров и проведении у ИП специальной оценки условий труда.

Таблицы 1.1, 3 и 4 оформляются и сдаются лишь при наличии данных.

Представляется отчет по итогам отчетных периодов: 1 квартала, полугодия, 9 месяцев, года. Сроки для сдачи отчета зависят от формы представления. Если отчет сдается на бумаге, то отчитаться надо до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; если отчет передается электронным способом — то до 25-го числа.

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Нужно ли отчитываться по имущественным налогам и составлять бухгалтерскую отчетность предпринимателю на ОСН?

Какие отчеты ИП на ОСНО должны сдавать по имущественным налогам: транспортному, земельному на имущество? Отвечаем: никакие.

У ИП отсутствует обязанность рассчитывать и заявлять сумму имущественных налогов к уплате в бюджет посредством деклараций. ИП уплачивают все вышеперечисленные налоги на основании уведомлений, получаемых от налоговых органов. Обязанности, возложенные на физлиц в части имущественных налогов, заключается в том, чтобы:

уплатить рассчитанный инспекторами налог в бюджет до 1 декабря года, следующего за отчетным;

оповестить налоговые органы о наличии объекта налогообложения в случае неполучения уведомления.

Что касается бухотчетности, то и здесь законодатель не закрепляет за предпринимателями обязанности по ее сдаче ни в налоговую, ни в Росстат. Однако последний может проводить исследование среди бизнесменов, например, по форме 1-ИП. Поэтому им надо отслеживать на сайте Росстата, не попали ли они в выборку по различным отчетам.

Итоги

Состав отчетности ИП на ОСНО без работников невелик. Он включает лишь декларацию по НДС и декларацию 3-НДФЛ. Предприниматели, привлекающие наемных работников, кроме этих двух деклараций должны представлять достаточно широкий перечень отчетных форм в налоговую инспекцию, ПФР и ФСС по сотрудникам, выплачиваемым в их пользу вознаграждениям, удержанному с этих вознаграждений НДФЛ и начисленным страховым взносам.