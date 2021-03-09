Изменения в критериях аудита с 2021 года. Малый бизнес освобожден от «обязаловки» и кто будет в выигрыше?

Обновлены критерии аудита с 2021 года, которые освобождают малый бизнес с доходом до 800 млн рублей в год и численностью сотрудников 100 и менее человек от обязательной ежегодной аудиторской проверки. Что вообще аудит дает бизнесу, реально ли он защищает от рисков должностных лиц директора, бухгалтера и даже собственника? Кто с наибольшей вероятностью выиграет от данных нововведений? Поделимся в статье.

Критерии для обязательного аудита в 2021 году

Новые критерии для проведения обязательного аудита с 2021 года:

*С 1 января 2021 г. внесены изменения в ст. 5 307-ФЗ от 30 декабря 2008 г. «Об аудиторской деятельности» — Федеральным законом от 29.12.2020 № 476-ФЗ.

Обязательный аудит проводится во всех случаях, предусмотренных федеральными законами, и он по-прежнему необходим:

акционерным обществам — даже с «небольшими» доходами (Минфин РФ от 11 января 2021 г. № ИС-аудит-37);

(Минфин РФ от 11 января 2021 г. № ИС-аудит-37); банкам, их группам и холдингам;

страховщикам и др.

Перечень по обязательному аудиту отчетности за 2020 год включает 75 позиций (см. Минфин РФ 20.01.2021 № ИС-аудит-39).

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От чего защищает аудит

Для тех, кто относится к аудиту не просто как к формальной процедуре по получению аудиторского заключения, а использует независимый взгляд на состояние учета и отчетности, очевидно, что аудит реально помогает решать множество задач.

Во-первых, аудит защищает ключевых лиц организации от последствий налоговых ошибок и иных скрытых рисков. Именно аудиторская проверка выявляет проблемы с первичными документами, неверными отражениями операций, с определением налогооблагаемой базы и искажениями в отчетности. Аудиторы уже в процессе аудита делятся отраслевым опытом, дают рекомендации как наилучшим образом внести исправления и нивелировать обнаруженные риски.

А если вместо аудитора, который действует в интересах клиента, на проверку сразу заявляется налоговый инспектор?

Взгляните на официальную статистику ФНС, где суммы доначислений, штрафов и пеней за одну выездную проверку по Москве составляет уже 43 млн рублей:

Статистика ФНС показывает, что скупой платит не просто дважды, а в сотни раз больше (для сравнения, стоимость комплексного или налогового аудита ~400 тыс. рублей,. а ВНП ~ 43 млн рублей).

К тому же, виден тренд, когда по итогам налогового контроля привлекают к субсидиарной, и даже уголовной ответственности, руководителей и главных бухгалтеров.

Вот пример того, как долг директора и главного бухгалтера перед бюджетом составил 98 млн. рублей — Определение ВС РФ от 27.11.2019 по делу № А40-161770/2014. А в этом примере из судебной практики руководитель/собственник бизнеса остался должен 53 млн — Определение ВС РФ от 25.06.2020 № 305-ЭС19-17007.

Кроме того, суды завалены делами по субсидиарной ответственности, когда в процессе банкротства долги организации взыскивают с должностных лиц.

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Во-вторых, при аудите есть возможность исправить ошибки и улучшить отчетность. Аудиторы помогают:

улучшать ситуацию в бухучете, «первичке» и налогах;

контролировать и нивелировать налоговые риски;

верно оформлять расходы и документы, сохранить имущество, протестировать работу СВК для предупреждения воровства;

документы, сохранить имущество, протестировать работу СВК для предупреждения воровства; чистую прибыль и дивиденды определять правильно;

определять правильно; консультировать , чтобы оптимизировать и защищать от рисков.

В-третьих, само аудиторское заключение (АЗ) дает преимущества:

достоверная отчетность с АЗ подтверждает надежность компании перед контрагентами, инвесторами;

при обращении в банки за кредитами требуется АЗ к отчетности;

для советов директоров, собственников, участия в тендерах и т.п.

Чем еще может быть полезен аудит

«Уплати налоги и спи спокойно» — так ли это?

К сожалению, даже платя все налоги, при усилении налогового контроля и постоянных изменениях законодательства (только с 2021 года — более 50 поправок в НК РФ), вероятность допустить ошибки, а значит, навлечь на себя налоговые и другие риски, постоянно растёт. Действительно, народная мудрость гласит: «Не ошибается только тот, кто ничего не делает»

С целью защиты должностных лиц и бизнеса аудиторские компании выдают сертификаты, которые гарантируют бизнесу в течение определенного срока юридическую помощь и финансовые гарантии в случае неудачных исходов дел.

Иными словами, средства на аудит можно вложить с максимальной пользой, выбрав нужный вид аудита и составив техническое задание так, чтобы включить в него решение ваших вопросов и задач.

Желаем вам вместо формального подхода к обязательному аудиту рассматривать аудиторскую проверку как реальный мощный проверенный инструмент. Именно независимый взгляд и опыт профессионалов позволяет увидеть реальное положение дел, вовремя внести исправления и найти резервы, а также разделить с аудиторской фирмой ответственность за риски, защитив себя и бизнес на годы вперед.