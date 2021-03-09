Кто признается налоговым агентом по НДС (обязанности, нюансы)

Налоговый агент по НДС — это лицо, обязанное исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДС с доходов плательщика налога. О том, какие обязанности предусмотрены для налоговых агентов по НДС, какие нужно делать бухгалтерские проводки по начислению и уплате налога, читайте в нашей статье.
Перечень лиц, признаваемых налоговыми агентами по НДС (ст. 161 НК РФ)
В соответствии со ст. 161 НК РФ, лицо (организация или индивидуальный предприниматель), состоящее на учете в налоговых органах, признается налоговым агентом по НДС в том случае, если оно:
- приобретает товары (работы, услуги) у иностранного лица, не зарегистрированного в качестве налогоплательщика на территории РФ, с целью их последующей реализации на территории РФ (пп. 1 и 2 ст. 161 НК РФ);
- осуществляет операции (аренду, покупку, передачу) с имуществом, принадлежащим органам государственной власти Российской Федерации, субъектам, муниципалитетам и органам местного самоуправления (п. 3 ст. 161 НК РФ);
- продает имущество по решению суда (п. 4 ст. 161 НК РФ);
- реализует конфискованное имущество, бесхозяйные и скупленные ценности, клады и ценности, принадлежащие государству на праве наследования (п. 4 ст. 161 НК РФ);
- ведет посредническую деятельность по реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) и участвует в расчетах с иностранными лицами, не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков на территории РФ (п. 5 ст. 161 НК РФ);
- с 01.10.2018 — при предоставлении на территории РФ железнодорожного подвижного состава или контейнеров на основании договоров поручения, комиссии или агентских договоров (п. 5.1 ст. 161 НК РФ);
- владеет судном на 46-й календарный день после перехода права собственности на него, если оно в течение 45 дней с момента перехода права собственности не было зарегистрировано в Российском международном реестре судов (п. 6 ст. 161 НК РФ);
- с 01.01.2018 — покупатели сырых шкур животных, лома и отходов черных (цветных) металлов, вторичного алюминия и его сплавов (п. 8 ст. 161 НК РФ);
- с 01.01.2019 — покупатели макулатуры (п. 8 ст. 161 НК РФ).
Как налоговые агенты по НДС работают также лица, применяющиеся специальные режимы налогообложения (ЕСХН, УСНО, ПСН), или лица, освобожденные от уплаты НДС по ст. 145 и 145.1 НК РФ (ст. 161 НК РФ). Также можно посмотреть письма Минфина России:
- от 30.12.2011 № 03-07-14/133;
- от 05.10.2011 № 03-07-14/96;
- от 28.06.2010 № 03-07-14/44;
- от 22.06.2010 № 03-07-08/181;
- от 26.05.2010 № 03-07-14/38;
- от 29.04.2010 № 03-07-14/30.
НДС у налогового агента: проводки
Одна из наиболее распространенных ситуаций, когда организация или ИП становится налоговым агентом, — это аренда имущества у органов государственной власти. НДС у налогового агента — проводки в этой ситуации могут быть сформированы следующим образом:
Дт
Кт
Сумма
Содержание операции
60.02
51
90 000
Перечислен аванс арендодателю за квартал
76НА
68.32
16 200
Налоговым агентом начислен НДС и выставлен счет-фактура по выданному авансу
68.32
51
16 200
Перечислен НДС налоговым агентом
26
60.01
30 000
Начислена арендная плата за месяц
19.04
76НА
5 400
Налоговым агентом выделен входной НДС со стоимости аренды за месяц
60.01
60.02
30 000
Зачтен аванс
68.02
19.04
5 400
Принят НДС к вычету
где:
- 60.01 — расчеты с поставщиками;
- 60.02 — расчеты с поставщиками по авансам выданным;
- 76НА — расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента;
- 68.32 — НДС при исполнении обязанностей налогового агента;
- 68.02 — расчеты с бюджетом по НДС;
- 19.04 — НДС по приобретенным работам, услугам.
Уплата НДС налоговым агентом
Перечень обязанностей налогового агента по НДС установлен Налоговым кодексом РФ (п. 3 ст. 24 НК РФ).
Главная обязанность агентов заключается в исчислении, удержании и перечислении в бюджет налога (подп. 1 п. 3 ст. 24 НК РФ). Для реализации основной функции налоговый агент по НДС должен удержать налог из денежных средств налогоплательщика, находящихся в его распоряжении.
За лиц, не признаваемых плательщиками НДС, уплачивать налог не нужно. Так, налог не уплачивается при приобретении товаров (работ, услуг) у иностранного лица, не являющегося предпринимателем (письмо Минфина России от 05.03.2010 № 03-07-08/62), а также при реализации арестованного имущества физического лица (письмо Минфина России от 18.11.2010 № 03-07-14/81).
Если в данном налоговом периоде выплаты в пользу налогоплательщика не производились, удержание налога невозможно. В такой ситуации вместо удержания НДС налоговый агент обязан предоставить сведения о невозможности удержания сумм налога на выплаты налогоплательщика с указанием суммы задолженности по неисполненным перед бюджетом обязательствам (подп. 2 п. 3 ст. 24 НК РФ, п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57). Эти сведения представляются в течение месяца со дня обнаружения факта невозможности удержания НДС.
Представление декларации по НДС
Еще одной обязанностью налогового агента по НДС является представление декларации по НДС независимо от того, является компания налогоплательщиком НДС или нет (п. 3 ст. 80, п. 5 ст. 174 НК РФ).
Если налоговому агенту по НДС приходится одновременно исполнять обязанности плательщика этого налога по характеру своей деятельности либо в силу п. 5 ст. 173 НК РФ, то декларация должна представляться в электронном виде (п. 3 ст. 80, п. 5 ст. 174 НК РФ).
Если налоговый агент по НК РФ не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанностей по исчислению и уплате НДС, то в определенных случаях он может подавать декларацию и на бумажном носителе (п. 3 ст. 80, п. 5 ст. 174 НК РФ).
Как получить вычет в отчетном году налоговому агенту
НК РФ в ст. 171 содержит норму, согласно которой налоговому агенту по НДС предоставлено право на получение вычета в размере уплаченной суммы. Право на вычет возникает при одновременном соблюдении следующих условий:
- Налоговый агент состоит на учете в налоговых органах и является плательщиком НДС (абз. 2 п. 3 ст. 171 НК РФ).
Налоговые агенты, применяющие спецрежимы (УСН, ЕСХН, патентную систему налогообложения) или освобожденные от уплаты НДС по ст. 145 , 145.1, 149 НК РФ, удержанный НДС принять к вычету не могут, так как не исполняют обязанности налогоплательщика по НДС.
- В наличии платежные документы, подтверждающие, что удержанный НДС был перечислен в бюджет (абз. 3 п. 3 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ).
- Приобретаемое имущество, работы, услуги используются для деятельности, которая облагается НДС (абз. 3 п. 3 ст. 171 НК РФ).
При аренде имущества для операций, местом реализации которых территория РФ не является, уплаченные суммы принять к вычету нельзя (письмо Минфина России от 24.02.2009 № 03-07-08/41).
- Налоговый агент правильно выставил счет-фактуру за продавца (абз. 2 п. 3 ст. 168 НК РФ).
- Налоговый агент принял к учету товары (работы, услуги) (абз. 2 п. 1 ст. 172 НК РФ).
Не имеют права на вычет удержанного и уплаченного НДС налоговые агенты, которые реализуют (п. 3 ст. 171, пп. 4, 5 ст. 161 НК РФ):
- конфискованное имущество;
- имущество, реализуемое по решению суда (за исключением реализации имущества должников-банкротов);
- бесхозяйные ценности, клады, скупленные ценности;
- ценности, перешедшие по праву наследования государству;
- в качестве посредников (с участием в расчетах) товары (работы, услуги, имущественные права) иностранных организаций, не состоящих в России на налоговом учете
Нередко встает вопрос о том, нужно ли налоговому агенту получать вычет в отчетном периоде или можно перенести его на более поздний период. Ответ на этот вопрос дал Минфин России в письмах от 17.11.2016 № 03-07-08/67622, от 09.04.2015 № 03-07-11/20290. В них разъяснено, что вычет «агентского» НДС можно заявить только в том квартале, в котором выполнены условия для этого вычета. Переносить вычет на более поздние периоды нельзя.
Налоговый агент может заявить вычет после уплаты налога в бюджет при условии соблюдения остальных условий для вычета (п. 3 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ.) В общем случае уплата налоговым агентом удержанного НДС производится равными долями не позднее 25-го числа каждого из 3 месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 174 НК РФ). Следовательно, удержанный и уплаченный НДС может быть поставлен к вычету только по итогам того периода, в котором налоговый агент перечислил налог в бюджет (то есть не раньше квартала, следующего за кварталом, за который подана декларация, где определена налоговая база и сумма налога, подлежащая уплате налоговым агентом).
Ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента
Если организация не выполняет обязанности налогового агента по НДС, то она может быть привлечена к ответственности в виде наложения штрафа. Данная норма распространяется на юридические лица и индивидуальных предпринимателей. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей предусмотрена ст. 119, 119.1, 123, 126 НК РФ. При возникновении недоимки на сумму задолженности налоговому агенту начисляются пени (пп. 1, 2, 7 ст. 75 НК РФ).
Итоги
При совершении некоторых операций организации и ИП становятся налоговыми агентами по НДС, обязанными удержать налог у налогоплательщика, перечислить его в бюджет и подать декларацию в налоговые органы. В большинстве случаев, налоговые агенты могут заявить удержанный НДС после уплаты к вычету из бюджета, но из этого правила есть исключения, рассмотренные в данной статье. Вычет НДС, удержанного налоговым агентом, можно заявить только в том периоде, когда возникло право на него, перенести его на будущее нельзя.