Кто признается налоговым агентом по НДС (обязанности, нюансы)

Налоговый агент по НДС — это лицо, обязанное исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДС с доходов плательщика налога. О том, какие обязанности предусмотрены для налоговых агентов по НДС, какие нужно делать бухгалтерские проводки по начислению и уплате налога, читайте в нашей статье.

Перечень лиц, признаваемых налоговыми агентами по НДС (ст. 161 НК РФ)

В соответствии со ст. 161 НК РФ, лицо (организация или индивидуальный предприниматель), состоящее на учете в налоговых органах, признается налоговым агентом по НДС в том случае, если оно:

приобретает товары (работы, услуги) у иностранного лица, не зарегистрированного в качестве налогоплательщика на территории РФ, с целью их последующей реализации на территории РФ (пп. 1 и 2 ст. 161 НК РФ);

осуществляет операции (аренду, покупку, передачу) с имуществом, принадлежащим органам государственной власти Российской Федерации, субъектам, муниципалитетам и органам местного самоуправления (п. 3 ст. 161 НК РФ);

продает имущество по решению суда (п. 4 ст. 161 НК РФ);

реализует конфискованное имущество, бесхозяйные и скупленные ценности, клады и ценности, принадлежащие государству на праве наследования (п. 4 ст. 161 НК РФ);

ведет посредническую деятельность по реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) и участвует в расчетах с иностранными лицами, не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков на территории РФ (п. 5 ст. 161 НК РФ);

с 01.10.2018 — при предоставлении на территории РФ железнодорожного подвижного состава или контейнеров на основании договоров поручения, комиссии или агентских договоров (п. 5.1 ст. 161 НК РФ);

владеет судном на 46-й календарный день после перехода права собственности на него, если оно в течение 45 дней с момента перехода права собственности не было зарегистрировано в Российском международном реестре судов (п. 6 ст. 161 НК РФ);

с 01.01.2018 — покупатели сырых шкур животных, лома и отходов черных (цветных) металлов, вторичного алюминия и его сплавов (п. 8 ст. 161 НК РФ);

с 01.01.2019 — покупатели макулатуры (п. 8 ст. 161 НК РФ).

Как налоговые агенты по НДС работают также лица, применяющиеся специальные режимы налогообложения (ЕСХН, УСНО, ПСН), или лица, освобожденные от уплаты НДС по ст. 145 и 145.1 НК РФ (ст. 161 НК РФ). Также можно посмотреть письма Минфина России:

от 30.12.2011 № 03-07-14/133;

от 05.10.2011 № 03-07-14/96;

от 28.06.2010 № 03-07-14/44;

от 22.06.2010 № 03-07-08/181;

от 26.05.2010 № 03-07-14/38;

от 29.04.2010 № 03-07-14/30.

НДС у налогового агента: проводки

Одна из наиболее распространенных ситуаций, когда организация или ИП становится налоговым агентом, — ­это аренда имущества у органов государственной власти. НДС у налогового агента — проводки в этой ситуации могут быть сформированы следующим образом:

Дт Кт Сумма Содержание операции 60.02 51 90 000 Перечислен аванс арендодателю за квартал 76НА 68.32 16 200 Налоговым агентом начислен НДС и выставлен счет-фактура по выданному авансу 68.32 51 16 200 Перечислен НДС налоговым агентом 26 60.01 30 000 Начислена арендная плата за месяц 19.04 76НА 5 400 Налоговым агентом выделен входной НДС со стоимости аренды за месяц 60.01 60.02 30 000 Зачтен аванс 68.02 19.04 5 400 Принят НДС к вычету

где:

60.01 — расчеты с поставщиками;

60.02 — расчеты с поставщиками по авансам выданным;

76НА — расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента;

68.32 — НДС при исполнении обязанностей налогового агента;

68.02 — расчеты с бюджетом по НДС;

19.04 — НДС по приобретенным работам, услугам.

Уплата НДС налоговым агентом

Перечень обязанностей налогового агента по НДС установлен Налоговым кодексом РФ (п. 3 ст. 24 НК РФ).

Главная обязанность агентов заключается в исчислении, удержании и перечислении в бюджет налога (подп. 1 п. 3 ст. 24 НК РФ). Для реализации основной функции налоговый агент по НДС должен удержать налог из денежных средств налогоплательщика, находящихся в его распоряжении.

За лиц, не признаваемых плательщиками НДС, уплачивать налог не нужно. Так, налог не уплачивается при приобретении товаров (работ, услуг) у иностранного лица, не являющегося предпринимателем (письмо Минфина России от 05.03.2010 № 03-07-08/62), а также при реализации арестованного имущества физического лица (письмо Минфина России от 18.11.2010 № 03-07-14/81).

Если в данном налоговом периоде выплаты в пользу налогоплательщика не производились, удержание налога невозможно. В такой ситуации вместо удержания НДС налоговый агент обязан предоставить сведения о невозможности удержания сумм налога на выплаты налогоплательщика с указанием суммы задолженности по неисполненным перед бюджетом обязательствам (подп. 2 п. 3 ст. 24 НК РФ, п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57). Эти сведения представляются в течение месяца со дня обнаружения факта невозможности удержания НДС.

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Представление декларации по НДС

Еще одной обязанностью налогового агента по НДС является представление декларации по НДС независимо от того, является компания налогоплательщиком НДС или нет (п. 3 ст. 80, п. 5 ст. 174 НК РФ).

Если налоговому агенту по НДС приходится одновременно исполнять обязанности плательщика этого налога по характеру своей деятельности либо в силу п. 5 ст. 173 НК РФ, то декларация должна представляться в электронном виде (п. 3 ст. 80, п. 5 ст. 174 НК РФ).

Если налоговый агент по НК РФ не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанностей по исчислению и уплате НДС, то в определенных случаях он может подавать декларацию и на бумажном носителе (п. 3 ст. 80, п. 5 ст. 174 НК РФ).

Как получить вычет в отчетном году налоговому агенту

НК РФ в ст. 171 содержит норму, согласно которой налоговому агенту по НДС предоставлено право на получение вычета в размере уплаченной суммы. Право на вычет возникает при одновременном соблюдении следующих условий:

Налоговый агент состоит на учете в налоговых органах и является плательщиком НДС (абз. 2 п. 3 ст. 171 НК РФ).

Налоговые агенты, применяющие спецрежимы (УСН, ЕСХН, патентную систему налогообложения) или освобожденные от уплаты НДС по ст. 145 , 145.1, 149 НК РФ, удержанный НДС принять к вычету не могут, так как не исполняют обязанности налогоплательщика по НДС.

В наличии платежные документы, подтверждающие, что удержанный НДС был перечислен в бюджет (абз. 3 п. 3 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ).

Приобретаемое имущество, работы, услуги используются для деятельности, которая облагается НДС (абз. 3 п. 3 ст. 171 НК РФ).

При аренде имущества для операций, местом реализации которых территория РФ не является, уплаченные суммы принять к вычету нельзя (письмо Минфина России от 24.02.2009 № 03-07-08/41).

Налоговый агент правильно выставил счет-фактуру за продавца (абз. 2 п. 3 ст. 168 НК РФ).

Налоговый агент принял к учету товары (работы, услуги) (абз. 2 п. 1 ст. 172 НК РФ).

Не имеют права на вычет удержанного и уплаченного НДС налоговые агенты, которые реализуют (п. 3 ст. 171, пп. 4, 5 ст. 161 НК РФ):

конфискованное имущество;

имущество, реализуемое по решению суда (за исключением реализации имущества должников-банкротов);

бесхозяйные ценности, клады, скупленные ценности;

ценности, перешедшие по праву наследования государству;

в качестве посредников (с участием в расчетах) товары (работы, услуги, имущественные права) иностранных организаций, не состоящих в России на налоговом учете

Нередко встает вопрос о том, нужно ли налоговому агенту получать вычет в отчетном периоде или можно перенести его на более поздний период. Ответ на этот вопрос дал Минфин России в письмах от 17.11.2016 № 03-07-08/67622, от 09.04.2015 № 03-07-11/20290. В них разъяснено, что вычет «агентского» НДС можно заявить только в том квартале, в котором выполнены условия для этого вычета. Переносить вычет на более поздние периоды нельзя.

Налоговый агент может заявить вычет после уплаты налога в бюджет при условии соблюдения остальных условий для вычета (п. 3 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ.) В общем случае уплата налоговым агентом удержанного НДС производится равными долями не позднее 25-го числа каждого из 3 месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 174 НК РФ). Следовательно, удержанный и уплаченный НДС может быть поставлен к вычету только по итогам того периода, в котором налоговый агент перечислил налог в бюджет (то есть не раньше квартала, следующего за кварталом, за который подана декларация, где определена налоговая база и сумма налога, подлежащая уплате налоговым агентом).

Ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента

Если организация не выполняет обязанности налогового агента по НДС, то она может быть привлечена к ответственности в виде наложения штрафа. Данная норма распространяется на юридические лица и индивидуальных предпринимателей. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей предусмотрена ст. 119, 119.1, 123, 126 НК РФ. При возникновении недоимки на сумму задолженности налоговому агенту начисляются пени (пп. 1, 2, 7 ст. 75 НК РФ).

Итоги

При совершении некоторых операций организации и ИП становятся налоговыми агентами по НДС, обязанными удержать налог у налогоплательщика, перечислить его в бюджет и подать декларацию в налоговые органы. В большинстве случаев, налоговые агенты могут заявить удержанный НДС после уплаты к вычету из бюджета, но из этого правила есть исключения, рассмотренные в данной статье. Вычет НДС, удержанного налоговым агентом, можно заявить только в том периоде, когда возникло право на него, перенести его на будущее нельзя.