Как «приоткрывали» арестованный счет ради ипотеки

Руководителя предприятия-банкрота привлекли к субсидиарной ответственности на сумму 11 млрд руб. Суд применил обеспечительные меры в виде ареста банковских счетов. Ответчик просит снять арест с одного счёта, потому как по этому счёту он оплачивает ипотеку. Если вовремя не платить, банк может забрать заложенное имущество. Но если открыть счёт, ответчик сможет вывести денежные средства. ДОЛГ.РФ проследил, как суды разных инстанций решали задачу.

Первая инстанция: по закону об исполнительном производстве

Альфа-Банк привлекает троих бывших руководителей АО «Буреягэсстрой» к субсидиарной ответственности в размере 11 млрд руб. Одновременно суд по требованию истца накладывает арест на имущество и счета ответчиков.

Один из руководителей ходатайствует о снятии ареста со счетов в Росбанке и ВТБ. Геращенко работает в новой компании и получает заработную плату на счёт в Росбанке. Помимо зарплаты работодатель перечисляет на этот счёт компенсации за служебные командировки. Арест не позволяет ответчику получать компенсационные выплаты, что существенно затрудняет исполнение должностных обязанностей. Такое положение может привести к прекращению трудовых отношений. Ответчик останется без средств к существованию, что явно несоразмерно целям и назначению обеспечительных мер.

Счёт в банке ВТБ ответчик использует для платежей по ипотеке. Если он перестанет платить, банк заберёт заложенное недвижимое имущество. «Буреягэсстрой», как потенциальный кредитор, пострадает.

На судью первой инстанции Иванова А.Н. аргументы ответчика не подействовали. Обеспечительные меры отменяются, когда отпали основания для этих мер, или появились новые обстоятельства. Задолженность «Буреягэсстрой» перед конкурсными кредиторами не погашена, значит основания для обеспечения сохранились. Обстоятельства, на которые указывает ответчик, недостаточны для снятия ареста со счетов.

Решение о том, какое имущество подлежит аресту и на какой срок, принимает судебный пристав-исполнитель. Он руководствуется законом об исполнительном производстве. Ст. 99 закона не позволяет удерживать с должника более 50 % заработной платы и иных доходов. Чтобы исполнение судебного акта не приводило к нарушению прав, пристав устанавливает размер удержаний с учетом материального положения должника.

Первая инстанция в ходатайстве отказала. Ответчик обратился в апелляцию.

Апелляция: иные способы оплаты

В апелляционной жалобе бывший руководитель «Буреягэсстроя» просит пересмотреть определения суда по вопросу ипотечного счета в ВТБ. Коллегия судей под председательством Ротаря С.Б. повторно указывает на то, что вопрос находится в компетенции судебного пристава-исполнителя. В соответствии с п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ № 55 от 12.10.2006 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» пристав решает, какое имущество арестовывать. Если ответчик считает, что его права нарушены, он может оспорить постановление данного должностного лица. Апеллянт с таким требованием ни к приставу, ни в суд не обращался.

Судьи также отметили, что заёмщик имеет право гасить кредит не только через счёт, но и иными способами, например, наличными. Ответчик не представил доказательств обращения в ВТБ по вопросу других вариантов оплаты.

Апелляция поддержала первую инстанцию и в жалобе отказала. Дело перешло в кассацию.

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Кассация: интересы заявителя нарушены

Кассационная коллегия под председательством Сецко А.Ю. указала, что согласно ст. 97 АПК РФ лицо имеет право требовать отмены обеспечения через суд. Вывод о том, что ответчик должен был обратиться к судебному приставу ошибочен. Способ защиты нарушенного права выбирается лицом, участвующим в споре.

Апелляция отмечает, что заявитель может внести платежи по ипотеке наличными. Однако средства поступают на указанный счёт вне зависимости от способа оплаты. Такой механизм установлен кредитным договором. В качестве доказательства ответчик предоставил справку ВТБ. Банк сообщает, что наложенный арест препятствует погашению задолженности. Такая ситуация нарушает законные интересы кассатора и интересы его кредиторов. Увеличение задолженности перед банком может привести к отчуждению заложенного имущества.