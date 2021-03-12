ФНС разъяснила правила борьбы с фиктивными операциями: анализ письма о статье 54.1 НК

Споры о том, как именно применять правила ст. 54.1 Налогового кодекса РФ не угасают с момента ее появления в 2017 году. За это время ФНС и Минфин России уже неоднократно высказывали свое мнение, как должны применяться новые антизлоупотребительные правила. Однако большое количество споров и противоречивая судебная практика постоянно поднимали данный вопрос на первые строчки повестки дня. В своем новом письме ФНС России в очередной раз постаралась поставить все точки над «i».

В общественном доступе появился текст письма ФНС по вопросу применения ст. 54.1 Налогового кодекса РФ. Ни номера, ни даты письма в настоящий момент достоверно неизвестно, однако письмо подписано.

Напомним, что целью правил статьи 54.1 НК РФ была борьба с размыванием налоговой базы путем использования «фирм-однодневок» и оффшорных компаний. При этом предполагалось, что негативный эффект данной нормы не затронет добросовестных налогоплательщиков.

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В самом общем виде смысл правил ст. 54.1 НК РФ заключается в том, что налоговый орган вправе отказать в вычетах НДС или признании расходов по налогу на прибыль в случае, если будут выявлены факты «искажения сведений» о бизнес-процессах (мнимые и притворные сделки).

Однако уже первый опыт применения данных правил показал, что концептуально в действиях налоговых органов ничего не изменилось, а в некоторых вопросах произошло ужесточение позиции.

Доказательственная база по-прежнему собиралась исходя из критериев, заложенных Высшим Арбитражным Судом РФ в 2006 году в пленуме № 53 по вопросам необоснованной налоговой выгоды. В связи с этим возникал логичный вопрос: является ли ст. 54.1 НК РФ новой или это всего лишь нормативное закрепление тех правил, которые были сформулированы ВАС РФ более 10 лет назад?