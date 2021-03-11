ФНС выпустила письмо о применении статьи 54.1 НК. Его уже назвали письмом года

ФНС сформировала позицию по применению статьи 54.1 Налогового кодекса. Письмо, подписанное зам.руководителя налоговой службы Бациевым, прикреплено к этому материалу.

Письмо появилось в Интернете, но у него нет никаких реквизитов — ни даты, ни номера. Похоже его «умыкнули прямо с монтажного стола», шутят в сети.

Рекомендации, направленные региональным УФНС и МИФНС подготовлены по итогам мониторинга правоприменительной практики, в том числе судебного разрешения споров. Их будут использовать «при доказывании и юридической квалификации обстоятельств, выявленных при проведении мероприятий налогового контроля, а также в целях обоснования позиций налоговых органов при рассмотрении судебных споров».

Юристы уже назвали его письмом года.

Стал известен номер письма: № БВ-4-7/3060 от 10.03.2021 г.