Как исправить ошибку в больничном листе? Такой вопрос возникает у бухгалтера, допустившего неточность в бюллетене. В статье пойдет речь о том, какие недочеты надо устранять и как это правильно сделать.

Допустимые ошибки в больничном в 2021 году

Все ошибки, которые допустит работодатель при заполнении своей части листка нетрудоспособности, необходимо исправлять, руководствуясь установленными законодательством правилами. Но есть и недочеты, наличие которых не приводит к необходимости корректировать информацию, отраженную в больничном.

Например, если в нарушение требований соцстраха данные внесены не печатными буквами, а прописными. Или некоторые цифры или буквы вылезают за пределы ячеек.

Главное требование — информация должна легко читаться.

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То же самое относится и к цвету чернил. Согласно п. 63 Порядка выдачи больничных листов, утвержденного приказом Минздрава от 01.09.2020 № 925н (далее — Порядок), бланк можно заполнять только черной ручкой или с помощью компьютера. Это объясняется тем, что сам бланк изготовлен с несколькими степенями защиты, в том числе с содержанием синих волокон. При сканировании заполненного бланка защитные волокна и информация, нанесенная синей ручкой, сливаются.

Однако существует судебная практика, подтверждающая, что, например, подписание больничного листа чернилами ненадлежащего цвета не является причиной для отказа в оплате по больничному листу (например, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 21.01.2014 № А27-8345/2013).

Что делать, если работодатель испортил больничный

Согласно п. 72 Порядка, если сотрудник организации допустил ошибку в заполнении граф листка нетрудоспособности, недопустимо использовать корректирующие средства. Для исправления ошибки следует зачеркнуть неверные данные и с обратной стороны бланка указать правильную информацию, которую необходимо заверить надписью «исправленному верить», подписью должностного лица и печатью (при наличии).

Что делать, если работник принес больничный без указания некоторых данных

Отсутствие какой-то информации не всегда служит причиной для переоформления листка нетрудоспособности. Например, согласно информации ФСС «Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (вопрос-ответ)», приведенной на официальном сайте соцстраха, если в больничном неправильно указано наименование организации или оно вписано не полностью, это не приводит к выдаче дубликата при условии, что предприятие можно идентифицировать по регистрационному номеру и что работник действительно оформлен в компании.

Но если вовсе в больничном не указано место работы, то на этот счет однозначных разъяснений нет. Работодатель не имеет права заполнять ту часть бланка, которая предназначена для лечебных учреждений. А бланки с пустой графой в разделе для медучреждений о месте работы признаются заполненными с нарушением правил, что подтверждает и судебная практика (например, решение Кисловодского городского суда Ставропольского края от 29.01.2015 по делу № 2-88/2015).

Но, с другой стороны, есть судебная практика, подтверждающая и обратную позицию, что неполное заполнение своей части бланка медучреждением не служит причиной для отказа физлицу в социальном пособии (например, апелляционное определение Челябинского областного суда от 12.05.2015 по делу № 11-4532/2015).

По факту, иногда медицинские учреждения оставляют незаполненным наименование работодателя, боясь сделать ошибку, потому как обычно сотрудники называют не название юрлица согласно уставу, а бренд компании, или просто ошибаются в организационно-правовой форме своего предприятия. О сложностях оплаты пособий по таким больничным следует рассказать работникам заранее и сообщить, что если в больничном не указано наименование организации, то предприятие не будет выплачивать по такому документу пособие. Чтобы такие ситуации предотвратить, рекомендуется выдавать сотрудникам справки с наименованием предприятия для предоставления в медучреждения при оформлении больничных.

Что делать, если был выдан дубликат, а реквизиты испорченного больничного уже отражены в продолжении листка нетрудоспособности, разъясняется во втором абзаце п. 3 письма ФСС РФ от 28.10.2011 № 14-03-18/15-12956. Медицинская организация должна снять копию с испорченного листка и на ней сделать отметку с номером нового больничного или оформить справку о выдаче дубликата больничного с указанием реквизитов старого листка нетрудоспособности.

Письмо ФСС РФ от 30.09.2011 № 14-03-11/15-11575 указывает на недопустимость ситуаций, когда организация отказывается принять у сотрудника больничный лист по причине сомнений в его достоверности или в случае имеющейся ошибки. Соцстрах рекомендует обращаться в свои отделения за получением разъяснений.

Что делать, если больничный оформлен с ошибкой: в названии неверно указали форму собственности или неправильно указано наименование организации

Как уже отмечалось выше, если ошибку в наименовании организации допустило медицинское учреждение, то необходимо руководствоваться следующими правилами:

Если указанное с ошибкой наименование позволяет идентифицировать настоящего работодателя, то такой больничный не считается испорченным. Если идентифицировать невозможно, то необходимо направить сотрудника за дубликатом больничного в то медицинское учреждение, которое выдало первоначальный документ с ошибкой. Если поле «Место работы» медицинским учреждением заполнено не было, необходимо попросить сотрудника обратиться в медучреждение для дооформления больничного листа.

Но если ошибка в наименовании организации в больничном листе допущена работодателем, то необходимо внести исправления по установленным правилам.

Как вносить исправительные записи в больничный (примеры)

Как уже было отмечено выше, запись об исправлении ошибки вносится на обороте листка нетрудоспособности, а сама ошибка аккуратно зачеркивается. В таблице приведены примеры возможных исправлений.

Графа Ошибочная запись после исправления Исправление на обороте, заверяемое записью «Исправленному верить», подписью и печатью (при наличии) Основное V Графу «Основное» считать незаполненной. Регистрационный № 7 8 2 4 1 1 5 5 7 9 В графе «Регистрационный №» читать: 7824125579

Заметим, что Порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности не устанавливает максимальное количество исправлений, которое работодатель может внести в листок нетрудоспособности на бумажном носителе.

Как исправить ошибку в электронном больничном

С 07.07.2017 с согласия пациента медучреждение вправе оформить электронный больничный лист. Ошибки при его оформлении тоже возможны.

Например, если доктор внес неверное название организации, не нужно просить работника переоформлять больничный. Так как эти данные указываются врачом со слов пациента, ошибка возможна и потому не считается грубым нарушением. В данном случае работодателю следует по номеру больничного, который предоставил работник, и/или номеру СНИЛС запросить электронный листок нетрудоспособности в информационной системе фонда и в разделе «Заполняется работодателем» внести корректные данные о наименовании организации-страхователя.

Если при заполнении электронного больничного ошибку допустил работодатель, он вправе внести изменения и отправить исправленный бюллетень в ФСС повторно. При этом необходимо указать причину изменений и заверить новые данные усиленной квалифицированной электронной подписью главного бухгалтера и страхователя (п. 72 Порядка).

Итоги

Алгоритм исправления ошибок в больничном листе различен для медицинского учреждения и организации-работодателя. Работодатель должен вносить исправления в свой раздел бланка, но некоторые ошибки в заполнении больничного листа работодателем, а также небольшие недочеты не нуждаются в правках.