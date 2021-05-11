Первоначальная стоимость основных средств: важные детали

Основными средствами являются материальные ресурсы, необходимые компании для ведения своей деятельности. Это может быть оборудование, транспорт, недвижимость, техника и другие объекты. Расходы, понесенные при их приобретении, а также средства труда, подлежат бухгалтерскому и налоговому учету. В целях учета используется специальный показатель — первоначальная стоимость основных средств (ПСОС). О том, что это такое, как ее определить и как учитывать ОС в налоговом и бухучете, поговорим далее.

Составляющие первоначальной стоимости основных средств

Основные средства в налоговом учете

Согласно статье 257 НК РФ, ПСОС – это совокупность трат предприятия на покупку, постройку, изготовление, транспортировку и приведение в годное для эксплуатации состояние ОС, за вычетом НДС и акцизов.

Если компания произвела объект самостоятельно, то его первичной стоимостью будет стоимость готовой продукции, рассчитанная по правилам п. 2 ст. 319 НК РФ. Для подакцизной продукции ПС увеличивается на соответствующую сумму акциза.

В отношении объектов концессионных соглашений ПС будет рыночная цена на дату получения имущества, увеличенная на траты по модернизации, дооборудованию и доведению объекта до рабочего состояния, за исключением налогов, подлежащих вычету или учитываемых в затратах.

Если ОС получено бесплатно или появилось в результате инвентаризации, то ПС будет сумма, в которую такое имущество оценено.

Таким образом, составляющими первоначальной стоимости ОС являются следующие виды затрат:

на приобретение, включая таможенные платежи (письмо Минфина РФ от 08.07.2011 № 03-03-06/1/413);

на постройку;

на доставку — оплату услуг транспортной компании;

на доведение до пригодного для эксплуатации состояния. Как пояснял Минфин РФ в письме от 23.07.2019 № 03-03-06/1/54727, это могут быть траты на содержание объекта до его ввода в эксплуатацию.

Основные средства в бухучете

Для определения составляющих ПСОС в бухучете обратимся к ПБУ 6/01, утвержденному Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, и методическим указаниям по бухучету ОС, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Отметим, что с 2022 года данные документы утратят силу в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020, утвержденного Приказом от 17.09.2020 № 204н.

Согласно пункту 8 пока еще действующего ПБУ 6/01, первоначальной стоимостью купленных ОС являются фактические траты предприятия на покупку, изготовление, сооружение объекта, за вычетом НДС и других возмещаемых налогов.

При этом в ПБУ (пункт 8) регламентирован конкретный перечень сумм, составляющих ПСОС, это:

оплата продавцу или поставщику по заключенному договору;

оплата доставки;

затраты на доведение до пригодного для эксплуатации состояния;

оплата по договору стройподряда и другим договорам;

оплата за получение консультаций, информационных услуг в связи с покупкой ОС;

таможенные платежи;

налоги, не подлежащие вычету, госпошлины;

вознаграждения посредникам, участвовавшим в покупке ОС;

другие расходы, понесенные в связи с приобретением ОС.

Включать в ПСОС общехозяйственные и другие аналогичные траты недопустимо, за исключением ситуации, когда такие траты непосредственно связаны с покупкой ОС. Например, сотрудника отправили в командировку для подписания договора о покупке дорогостоящего оборудования и его доставке. Средняя зарплата за время служебной поездки будет общехозяйственным расходом, но ее можно учесть в ПСОС, так как целью поездки была покупка оборудования.

Если ОС внесено в уставной капитал общества, то его ПС будет результат денежной оценки имущества, проведенной участниками.

Для бесплатно полученного объекта ПС признается рыночная цена на момент принятия к бухучету вложения во внеоборотные активы.

Первоначальной стоимостью ОС, полученных по договорам, где была неденежная оплата, является стоимость полученных ценностей.

Учет первоначальной стоимости основных средств

Налоговый учет

Согласно статье 257 НК РФ основные средства являются амортизируемыми объектами. При этом в статье 253 НК РФ указано, что амортизационные начисления учитываются в реализационных затратах предприятия. Пунктом 2 статьи 269 НК РФ установлено, что в налоговых целях амортизационная сумма определяется каждый месяц.

Таким образом, ПС основного средства учитывается в расходах организации поэтапно, посредством начисляемой каждый месяц амортизации.

Также следует учесть положения статьи 318 НК РФ. В ней сказано, что при определении доходов и затрат методом начисления реализационные затраты делятся на прямые и косвенные. Амортизацию можно отнести к прямым тратам, которые учитываются по мере реализации продукции.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 256 НК РФ отдельные ОС амортизации не подлежат. В их числе земля, незавершенный капстрой, материально-производственные запасы и другие.

ПС таких ОС учитывается по правилам подпункта 2 пункта 1 статьи 268 НК РФ, то есть при продаже.

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Бухучет

К бухучету ОС принимаются по первоначальной цене по счету 01 «Основные средства» (план счетов бухучета, утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н).

При этом расходы на покупку или создание объекта сначала нужно провести по счету 08. С учетом пункта 38 методических указаний по бухучету ОС соответствующие затраты отражаются на основании накладной. Сформированную стоимость списывают с кредита на счет 01.

Проводки: