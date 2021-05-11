«Золотой» вид на жительство для иностранных инвесторов: обзор нового законопроекта

За последние несколько лет власти приняли ряд мер по привлечению иностранного капитала. Одной из новых таких мер станет принятие законопроекта, устанавливающего критерии выдачи вида на жительство (ВНЖ) иностранным гражданам. Поговорим о нем подробнее.

Обзор критериев

Итак, по новому законопроекту, для получения ВНЖ иностранцу будет достаточно соответствовать одному из нижеперечисленных критериев.

1. Иностранный гражданин владеет долей в уставном капитале российского юридического лица в размере не менее 15 миллионов рублей.

2. Иностранный гражданин является учредителем иностранного юрлица, владеющего долей вклада в уставном капитале российского юрлица в размере не менее 50 млн рублей. При этом российское юридическое лицо на момент обращения иностранного гражданина за ВНЖ осуществляет деятельность на территории России в течение срока не менее 3 лет.

3. Иностранный гражданин вложил не менее 15 миллионов рублей в российское юрлицо, осуществляющее деятельность на территории России в течение не менее 3 лет. Дополнительно должно выполняться минимум одно из следующих условий:

сумма ранее уплаченных налогов и сборов юридического лица, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды составляет не менее 6 миллионов рублей;

юридическое лицо наняло на работу не менее 25 сотрудников с гражданством РФ в календарном году, предшествующем обращению иностранного гражданина за получением вида на жительство.

4. У иностранного гражданина на банковском счёте имеется сумма не менее 10 млн. рублей для целей осуществления предпринимательской деятельности на территории России. В течение 30 дней с даты выдачи вида на жительство иностранному гражданину будет необходимо предоставить в миграционный орган выписку из ЕГРЮЛ, в которой он указан в качестве ИП. Не позднее 12 месяцев со дня выдачи вида на жительство иностранный гражданин будет обязан подтвердить приём на работу не менее 10 российских граждан на созданные рабочие места, 7 из которых трудоустроены по основному виду деятельности, указанному ИП.

5. У иностранного гражданина в течение 3 лет до обращения за видом на жительство имелись государственные ценные бумаги на сумму не менее 30 млн рублей.

6. Иностранный гражданин приобрёл по договору купли-продажи объект недвижимого имущества на территории РФ кадастровой стоимостью не менее 30 млн рублей и владеет им непрерывно в течение 3 лет до обращения за видом на жительство.

Анализ законопроекта

Законопроект представляет интерес не только для иностранных граждан, но и для юристов. Во многом это связано с тем, что одна из норм Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» наконец-таки получила механизм реализации.

Подп. 7 п. 3 ст. 6 этого закона устанавливает право на временное проживание для иностранного гражданина, осуществившего иностранные инвестиции в Российской Федерации. Размеры инвестирования определяются Правительством РФ, однако до настоящего момента они так и не были определены.

Минэкономразвития выступило с инициативой принятия этого законопроекта, ориентируясь на международный опыт регулирования аналогичных вопросов при определении минимальных количественных показателей инвестирования для получения вида на жительство. При этом такие требования несколько снижены по сравнению с другими странами для достижения большей инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности.

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Вместе с тем в Минэкономразвития считают, что минимальный уровень инвестиций в недвижимость и государственные ценные бумаги для получения может быть повышен, если принимать во внимание низкие риски этих вложений.

Принятие этого законопроекта, по ожиданиям Минэкономразвития, должно послужить сигналом для среднего и крупного иностранного бизнеса к увеличению своего присутствия в России.

Стоит отметить, что несмотря на спад инвестиционной активности со стороны иностранного бизнеса, в последние годы было заключено большое количество договоров, учреждено множество совместных предприятий с компаниями Азиатско-Тихоокеанского региона, преимущественно из Китая.

Для представителей иностранного бизнеса, у которых деятельность связана с российским рынком, новый законопроект послужит «выделенной полосой» на пути к российскому паспорту, значительно сократив потраченное на его получение время. Вероятнее всего, законопроект скорее облегчит положение иностранных предпринимателей, которые уже сейчас большую часть своего времени проводят в России, чем привлечёт новые компании.