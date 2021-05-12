Для банкрота и двадцать лет не являются сроком давности: что сказал Конституционный Суд

Разберем пример из практики КС РФ.

Многие обратили внимание на Постановление КС РФ от 26 апреля 2021 г. N 15-П «По делу о проверке конституционности положений абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 213 Федерального закона „О несостоятельности (банкротстве)“ в связи с жалобой гражданина И.И.Ревкова».

В этом Постановлении КС приходит к выводу, что со вступлением в силу итогового решения по настоящему делу, т.е. после 26 апреля 2021 года , абз.2 ч.1 ст. 446 ГПК РФ не может служить нормативно-правовым основанием безусловного отказа в обращении взыскания на жилые помещения, в нем указанные, если суд считает необоснованным применение исполнительского иммунитета, в том числе при несостоятельности (банкротстве) гражданина-должника.Поскольку отказ в применении этого иммунитета не оставит его без жилища, пригодного для проживания самого должника и членов его семьи, площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в пределах того же поселения, где эти лица проживают.

Это условие может быть обеспечено, в частности, если соответствующее жилое помещение предоставляет гражданину-должнику кредитор (взыскатель) в порядке, который установит суд, в том числе в процедуре несостоятельности (банкротства).

КС РФ еще раз указал, что суды вправе отказать гражданам-должникам в защите прав, образующих исполнительский иммунитет согласно абз.2 ч.1 ст. 446 ГПК РФ в его взаимосвязи с п.3 статьи 213 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» — если по делу установлено, что само приобретение жилого помещения, формально защищенного таким иммунитетом, состоялось со злоупотреблениями, наличие которых позволяет применить к должнику предусмотренные законом последствия злоупотребления.

Среди обстоятельств, которые могли бы иметь значение в соответствующей оценке поведения должника, предшествующего взысканию долга, суды, помимо прочего, вправе учесть и сопоставить, с одной стороны, время присуждения долга этому гражданину, в том числе:

момент вступления в силу соответствующего судебного постановления;

время возбуждения исполнительного производства, а также извещения должника об этих процессуальных событиях;

и, с другой стороны — время и условия, в том числе суммы (цену) соответствующих сделок и других операций (действий), если должник вследствие их совершения отчуждал деньги, имущественные права, иное свое имущество, с тем чтобы приобрести (создать) объект, защищенный исполнительским иммунитетом.

Если сказать проще, то единственное жилье у должника могут забрать, когда оно по объективным характеристикам значительно превышает достаточные потребности в жилище. А взамен должнику предоставят жилище, пригодное для проживания его самого и членов его семьи — по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в пределах того же поселения, где эти лица проживают.

Но мало кто обратил внимание на то, что эта история началась более 20 лет назад.

История вопроса

Решением Обнинского городского суда Калужской области от 25 мая 1999 года в пользу И.И.Ревкова взыскано с его должника по договору займа 772 500 рублей, а также расходы на уплату государственной пошлины в размере 5 335 рублей.

Возбужденное исполнительное производство не привело к взысканию долга. Судебные приставы не смогли взыскать с должника присужденные в пользу кредитора денежные средства.

Тем не менее должник приобрел в 2009 году квартиру площадью 110,3 кв.м, за сумму, намного превышающую размер его долга, уже после вынесения судом решения о его взыскании и возбуждения в 2006 году исполнительного производства.

Определением Обнинского городского суда Калужской области от 14 декабря 2018 года, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, присужденные И.И.Ревкову денежные суммы проиндексированы с июня 1999 года по сентябрь 2018 года с установлением задолженности в размере 3 911 000 рублей.

После этого должник делает «хитрый» ход, на основании его заявления должник был признан несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Калужской области от 5 июля 2019 года, оставленным без изменения вышестоящими судами. Определением того же суда от 23 декабря 2019 года требование заявителя в размере 4 525 069 рублей 05 копеек включено в реестр требований кредиторов должника в составе третьей очереди.

Все судебные инстанции, включая Верховный суд, отказали кредитору И.И.Ревкову, в удовлетворении заявления о разрешении разногласий между ним и финансовым управляющим должника относительно невключения в перечень имущества, подлежащего реализации, принадлежащего должнику жилого помещения (квартиры).

Суды указали, что эта квартира является единственным жильем должника, а исполнительский иммунитет в отношении единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения, не обремененного ипотекой, действует и при банкротстве должника.

И.И. Ревков дошел до Конституционного Суда, который и принял вышеуказанное Постановление.

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Вывод

В настоящее время у любого должника могут изъять единственное жилье, правда взамен предоставить другое, но возможно даже в общежитии, главное что бы площадь соответствовала существующем в этом регионе нормам.

С должника можно истребовать долг независимо от срока давности, главное вовремя получить судебное решение подтверждающее сумму долга и можно ждать когда должник станет богатым, а потом подать на банкротство.

Это Постановление касается и КДЛ, когда их привлекают к субсидиарной ответственности.