Основные средства в бухгалтерском и налоговом учете

Основные средства (ОС) — это активы, которые позволяют компании вести свою деятельность. В нашей статье вы узнаете, как правильно их учитывать, и познакомитесь с основными изменениями в законодательстве.

Новый учет основных средств в 2021 году

С первого января 2021 года разрешено применять в работе новый стандарт по бухгалтерскому учету ОС — ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденные Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н. Обязательными новые правила станут с отчетности за 2022 год, поэтому сейчас можно продолжать вести учет по правилам действующего ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н).

В качестве основных изменений в правилах можно отметить следующие:

исключили условие о том, что основным средством можно признать только то имущество, которое не планировали продавать в дальнейшем. Вместо этого объект можно будет переквалифицировать в долгосрочный актив к продаже;

отменили лимит по стоимости объекта для признания его основным средством. Теперь лимит можно будет установить самостоятельно в учетной политике. Например, можно предусмотреть лимит как в налоговом учете — 100 тыс. рублей;

обязали распределять основные средства по видам и группам. Виды объектов следующие: недвижимость, средства транспортные, машины и оборудование, инвентарь производственный и хозяйственный, другие. В группы надо объединять объекты одного вида, которые используют схожим образом;

появилась обязанность проверять основные средства на факт обесценения по стандарту МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Чтобы применять новый стандарт в работе, необходимо провести в учете единовременную корректировку. После этого следует настроить учет объектов по видам и характеру их использования.

Основные средства в бухгалтерском учете

В бухучете к ОС относят объекты, которые можно использовать в течение длительного периода времени — свыше 12 месяцев. Кроме того, основное средство должно быть:

дороже 40 тыс. рублей. В учетной политике можно предусмотреть лимит ниже этой суммы, тогда будет дозволено амортизировать более дешевые активы;

предназначено для использования в производственной или управленческой деятельности или для передачи в аренду, а не для перепродажи;

способно приносить доход в будущем.

Объекты со сроком полезного использования (СПИ) больше 12 месяцев, но стоимостью меньше лимита, не учитываются ни в составе основных средств, ни в составе запасов. Такие активы списывают на расходы единовременно, минуя счет 10 учета (п. 5 ПБУ 6/01, п. 3 ФСБУ 5/2019).

Налоговый учет основных средств

В налоговом учете основным средством считается движимое и недвижимое имущество, которое соответствует трем критериям. Во-первых, срок эксплуатации актива должен превышать 12 месяцев. Во-вторых, первоначальная стоимость объектов должна быть выше лимита 100 тыс. рублей. В-третьих, основное средство должно использоваться в деятельности как средство труда для производства, реализации или управления (ст. 256, 257 НК РФ).

В случае, если имущество стоит менее 100 тыс. рублей, его списывают единовременно в составе материальных расходов. Из правила есть исключение. В налоговом учете вне зависимости от стоимости к ОС относят неотделимые и некомпенсируемые арендодателем улучшения арендуемого имущества (п. 5 ПБУ 6/01, п. 1 ст. 256 НК РФ).

Способы учета амортизации основных средств

В бухгалтерском учете предусмотрены другие правила начисления амортизации, которые отличаются от тех, которые предусмотрены в налоговом учете.

Так, в бухучете существует четыре разных метода амортизации ОС:

линейный;

уменьшаемого остатка;

списания стоимости по сумме чисел лет СПИ;

списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

Организация вправе применять разные способы начисления амортизации к различным группам однородных ОС. Изменить способ начисления амортизации по конкретному объекту после его ввода в эксплуатацию нельзя.

Выбранный способ начисления амортизации закрепляют в учетной политике для целей бухгалтерского учета (п. 18 ПБУ 6/01).

В налоговом учете амортизацию можно начислять линейным или нелинейным способом. Выбранный метод необходимо закрепить в учетной политике для целей налогообложения.

Независимо от выбранного способа амортизации стоимость некоторых ОС можно списывать только линейным способом. В частности, линейным методом амортизируют:

здания, сооружения, передаточные устройства и нематериальные активы, СПИ которых превышает 20 лет и которые входят в 8-ю—10-ю амортизационные группы;

объекты, эксплуатация которых связана с добычей углеводородного сырья на новых морских месторождениях (с 1 января 2014 года).

Остальное имущество амортизируют только тем способом, который указан в учетной политике. Изменить выбранный метод начисления амортизации можно только с начала следующего налогового периода. При этом менять метод амортизации можно не чаще одного раза в пять лет (п. 1, 3 ст. 259 НК).

Далее рассмотрим подробно, как в налоговом учете рассчитать амортизацию линейным и нелинейным методом.

Линейный метод. На практике данный способ амортизации наиболее распространен, так как позволяет сблизить данные бухгалтерского и налогового учета.

При линейном методе амортизацию начисляют по каждому объекту ОС. Для расчета суммы амортизации сначала определяют ежемесячную норму амортизации. Формула следующая:

Норма амортизации = 1 : СПИ (в месяцах) x 100%

Затем рассчитывают ежемесячную сумму амортизации по следующей формуле:

Ежемесячная сумма амортизации = Норма амортизации x Первоначальная стоимость основного средства (восстановительная стоимость по объектам, принятым на учет до 1 января 2002 года)

Такие правила начисления амортизации линейным методом установлены п. 2 ст. 259.1 Налогового кодекса РФ.

Пример.

Организация приобрела основное средство — компьютер по цене 150 000 рублей (без НДС). Компьютер относится ко второй амортизационной группе со сроком полезного использования от 2 до 3 лет (классификация, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, далее — классификация).

Организация решила, что СПИ компьютера — 3 года. По решению руководства расходы на его приобретение будут списываться посредством амортизации в течение 32 месяцев (на основании документов).

В учетной политике для целей налогообложения амортизация по компьютерной технике начисляется линейным методом. Амортизационная премия не применяется.

Бухгалтер организации рассчитал норму амортизации следующим образом:

1 : 32 мес. × 100% = 3,125%.

Ежемесячная сумма амортизации составила:

150 000 руб. × 3,125% = 4 687,5 рубля.

Нелинейный метод. Основное отличие нелинейного метода от линейного заключается в том, что амортизация начисляется не по каждому основному средству, а по группе объектов и замедляется ближе к концу срока полезного использования имущества.

Чтобы рассчитать амортизацию по нелинейному способу, нужно руководствоваться следующим алгоритмом, который приведен ниже.

Сначала определяют состав амортизационных групп по СПИ в соответствии с классификацией.

При этом если порядок начисления амортизации по основным средствам, включенным в одну и ту же группу будет различаться, внутри нее нужно выделить одну или несколько подгрупп. Например, так нужно сделать, если часть активов эксплуатируется в условиях агрессивной среды.

Затем определяют суммарный баланс амортизационной группы (подгруппы). Для этого нужно рассчитать суммарную стоимость ОС, входящих в группу или подгруппу, на 1-е число месяца, с которого принято решение применять нелинейный метод. В дальнейшем нужно определять стоимость объектов на 1-е число каждого месяца. Формула следующая:

Суммарный баланс амортизационной группы (подгруппы) = Суммарный баланс амортизационной группы (подгруппы) на начало предыдущего месяца Первоначальная стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию в предыдущем месяце /- Сумма, на которую увеличилась (уменьшилась) первоначальная стоимость основных средств (достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, частичная ликвидация) — Сумма начисленной амортизации за предыдущий месяц.

При списании объектов амортизируемого имущества суммарный баланс соответствующей амортизационной группы (подгруппы) дополнительно уменьшается на остаточную стоимость таких объектов (п. 3, 4 и 10 ст. 259.2 НК РФ).

Далее определяют норму амортизации и сумму. Нормы амортизации, которые применяются при нелинейном методе, записаны в п. 5 ст. 259.2 НК РФ.

Для каждой амортизационной группы предусмотрены фиксированные нормы амортизации, которые не зависят от СПИ ОС.

Формула для расчета ежемесячной суммы амортизации такая:

Ежемесячная сумма амортизации = Суммарный баланс амортизационной группы на первое число месяца x Норма амортизации для соответствующей амортизационной группы : 100%

Пример.

В мае организация приобрела пять компьютеров. Стоимость одного объекта — 150 000 рублей (без НДС). Компьютеры относятся к 2-й амортизационной группе со сроком полезного использования от 2 до 3 лет (классификация).

В учетной политике учетной политике для целей налогообложения амортизация по ОС, входящим в 2-ю группу, амортизация начисляется нелинейным методом.

По состоянию на 1 мая у организации не было основных средств, входящих в 2-ю амортизационную группу. Суммарный баланс этой амортизационной группы на 1 мая равен нулю.

Компьютеры введены в эксплуатацию в мае. По состоянию на 1 июня суммарный баланс 2-й амортизационной группы составил 750 000 рублей (150 000 руб. × 5 шт.).

Норма амортизации для 2-й амортизационной группы составляет 8,8 процента.

Сумма амортизации за июнь составила 66 000 рублей (750 000 руб. × 8,8%).

В июне организация приобрела еще один компьютер стоимостью 150 000 рублей (без НДС) и в этом же месяце ввела его в эксплуатацию.

Суммарный баланс 2-й амортизационной группы по состоянию на 1 июля равен:

750 000 руб. 150 000 руб. — 66 000 руб. = 834 000 рублей.

Сумма амортизации за июль составила:

834 000 руб. × 8,8% = 73 392 рубля.

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Среднегодовая стоимость основных средств

Организации рассчитывают среднегодовую стоимость основных средств для того, чтобы узнать налоговую базу по налогу на имущество. Недвижимость, которая облагается налогом по среднегодовой стоимости, указана в пп. 1 п. 1 ст. 374 НК РФ.

Для расчета среднегодовой стоимости имущества за год необходимо сложить остаточную стоимость основных средств на начало и на конец периода, а затем полученное значение разделить на 13 (количество месяцев в году, увеличенное на единицу).

При этом остаточную стоимость имущества определяют по данным бухучета. Для этого из первоначальной (восстановительной) стоимости вычитают начисленную амортизацию.

Первоначальная стоимость основных средств

В бухгалтерском учете основные средства отражаются по первоначальной стоимости. При покупке в стоимость актива включают затраты на его приобретение, доставку и приведение в работоспособное состояние. Кроме того, в первоначальную стоимость нужно включить НДС, если объект будет использоваться в деятельности, которая не облагается этим налогом (п. 7, 8 ПБУ 6/01).

Для организаций, которые применяют упрощенный порядок бухучета, предусмотрены послабления. Так, первоначальная стоимость основных средств будет сформирована:

при покупке — исходя из цены продавца с учетом затрат на установку;

при самостоятельном сооружении — по цене договора на создание объекта.

Другие затраты, которые непосредственно связаны с покупкой или строительством ОС, можно списать на расходы по обычным видам деятельности (п. 8.1 ПБУ 6/01).

В налоговом учете первоначальную стоимость основных средств формируют с учетом способа их поступления. Получить объект можно следующими способами:

купить у контрагента или изготовить самостоятельно;

получить по договору финансовой аренды (лизинга);

принять безвозмездно в ходе инвентаризации или от собственника;

принять в качестве вклада в уставный капитал;

купить по договору мены (по бартеру);

получить по концессионному соглашению.

Наиболее распространенный способ — это покупка актива. В этом случае в первоначальную стоимость объекта включают его цену, а также расходы, связанные с его привозом, регулировкой, установкой и иными подобными тратами.