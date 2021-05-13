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Основные средства в бухгалтерском и налоговом учете

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Рубрика Основные средства
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Основные средства (ОС) — это активы, которые позволяют компании вести свою деятельность. В нашей статье вы узнаете, как правильно их учитывать, и познакомитесь с основными изменениями в законодательстве.

Новый учет основных средств в 2021 году

С первого января 2021 года разрешено применять в работе новый стандарт по бухгалтерскому учету ОС — ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденные Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н. Обязательными новые правила станут с отчетности за 2022 год, поэтому сейчас можно продолжать вести учет по правилам действующего ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н).

В качестве основных изменений в правилах можно отметить следующие:

  • исключили условие о том, что основным средством можно признать только то имущество, которое не планировали продавать в дальнейшем. Вместо этого объект можно будет переквалифицировать в долгосрочный актив к продаже;
  • отменили лимит по стоимости объекта для признания его основным средством. Теперь лимит можно будет установить самостоятельно в учетной политике. Например, можно предусмотреть лимит как в налоговом учете — 100 тыс. рублей;
  • обязали распределять основные средства по видам и группам. Виды объектов следующие: недвижимость, средства транспортные, машины и оборудование, инвентарь производственный и хозяйственный, другие. В группы надо объединять объекты одного вида, которые используют схожим образом;
  • появилась обязанность проверять основные средства на факт обесценения по стандарту МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Чтобы применять новый стандарт в работе, необходимо провести в учете единовременную корректировку. После этого следует настроить учет объектов по видам и характеру их использования.

Основные средства в бухгалтерском учете

В бухучете к ОС относят объекты, которые можно использовать в течение длительного периода времени — свыше 12 месяцев. Кроме того, основное средство должно быть:

  • дороже 40 тыс. рублей. В учетной политике можно предусмотреть лимит ниже этой суммы, тогда будет дозволено амортизировать более дешевые активы;
  • предназначено для использования в производственной или управленческой деятельности или для передачи в аренду, а не для перепродажи;
  • способно приносить доход в будущем.

Объекты со сроком полезного использования (СПИ) больше 12 месяцев, но стоимостью меньше лимита, не учитываются ни в составе основных средств, ни в составе запасов. Такие активы списывают на расходы единовременно, минуя счет 10 учета (п. 5 ПБУ 6/01, п. 3 ФСБУ 5/2019).

Налоговый учет основных средств

В налоговом учете основным средством считается движимое и недвижимое имущество, которое соответствует трем критериям. Во-первых, срок эксплуатации актива должен превышать 12 месяцев. Во-вторых, первоначальная стоимость объектов должна быть выше лимита 100 тыс. рублей. В-третьих, основное средство должно использоваться в деятельности как средство труда для производства, реализации или управления (ст. 256, 257 НК РФ).

В случае, если имущество стоит менее 100 тыс. рублей, его списывают единовременно в составе материальных расходов. Из правила есть исключение. В налоговом учете вне зависимости от стоимости к ОС относят неотделимые и некомпенсируемые арендодателем улучшения арендуемого имущества (п. 5 ПБУ 6/01, п. 1 ст. 256 НК РФ).

Способы учета амортизации основных средств

В бухгалтерском учете предусмотрены другие правила начисления амортизации, которые отличаются от тех, которые предусмотрены в налоговом учете.

Так, в бухучете существует четыре разных метода амортизации ОС:

  • линейный;
  • уменьшаемого остатка;
  • списания стоимости по сумме чисел лет СПИ;
  • списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

Организация вправе применять разные способы начисления амортизации к различным группам однородных ОС. Изменить способ начисления амортизации по конкретному объекту после его ввода в эксплуатацию нельзя.

Выбранный способ начисления амортизации закрепляют в учетной политике для целей бухгалтерского учета (п. 18 ПБУ 6/01).

В налоговом учете амортизацию можно начислять линейным или нелинейным способом. Выбранный метод необходимо закрепить в учетной политике для целей налогообложения.

Независимо от выбранного способа амортизации стоимость некоторых ОС можно списывать только линейным способом. В частности, линейным методом амортизируют:

  • здания, сооружения, передаточные устройства и нематериальные активы, СПИ которых превышает 20 лет и которые входят в 8-ю—10-ю амортизационные группы;
  • объекты, эксплуатация которых связана с добычей углеводородного сырья на новых морских месторождениях (с 1 января 2014 года).

Остальное имущество амортизируют только тем способом, который указан в учетной политике. Изменить выбранный метод начисления амортизации можно только с начала следующего налогового периода. При этом менять метод амортизации можно не чаще одного раза в пять лет (п. 1, 3 ст. 259 НК).

Далее рассмотрим подробно, как в налоговом учете рассчитать амортизацию линейным и нелинейным методом.

Линейный метод. На практике данный способ амортизации наиболее распространен, так как позволяет сблизить данные бухгалтерского и налогового учета.

При линейном методе амортизацию начисляют по каждому объекту ОС. Для расчета суммы амортизации сначала определяют ежемесячную норму амортизации. Формула следующая:

Норма амортизации=1:СПИ (в месяцах)x100%

Затем рассчитывают ежемесячную сумму амортизации по следующей формуле:

Ежемесячная сумма амортизации=Норма амортизацииx

 

Первоначальная стоимость основного средства (восстановительная стоимость по объектам, принятым на учет до 1 января 2002 года)

 

Такие правила начисления амортизации линейным методом установлены п. 2 ст. 259.1 Налогового кодекса РФ.

Пример.

Организация приобрела основное средство — компьютер по цене 150 000 рублей (без НДС). Компьютер относится ко второй амортизационной группе со сроком полезного использования от 2 до 3 лет (классификация, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, далее — классификация).

Организация решила, что СПИ компьютера — 3 года. По решению руководства расходы на его приобретение будут списываться посредством амортизации в течение 32 месяцев (на основании документов).

В учетной политике для целей налогообложения амортизация по компьютерной технике начисляется линейным методом. Амортизационная премия не применяется.

Бухгалтер организации рассчитал норму амортизации следующим образом:

1 : 32 мес. × 100% = 3,125%.

Ежемесячная сумма амортизации составила:

150 000 руб. × 3,125% = 4 687,5 рубля.

Нелинейный метод. Основное отличие нелинейного метода от линейного заключается в том, что амортизация начисляется не по каждому основному средству, а по группе объектов и замедляется ближе к концу срока полезного использования имущества.

Чтобы рассчитать амортизацию по нелинейному способу, нужно руководствоваться следующим алгоритмом, который приведен ниже.

Сначала определяют состав амортизационных групп по СПИ в соответствии с классификацией.

При этом если порядок начисления амортизации по основным средствам, включенным в одну и ту же группу будет различаться, внутри нее нужно выделить одну или несколько подгрупп. Например, так нужно сделать, если часть активов эксплуатируется в условиях агрессивной среды.

Затем определяют суммарный баланс амортизационной группы (подгруппы). Для этого нужно рассчитать суммарную стоимость ОС, входящих в группу или подгруппу, на 1-е число месяца, с которого принято решение применять нелинейный метод. В дальнейшем нужно определять стоимость объектов на 1-е число каждого месяца. Формула следующая:

Суммарный баланс амортизационной группы (подгруппы)=Суммарный баланс амортизационной группы (подгруппы) на начало предыдущего месяца  Первоначальная стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию в предыдущем месяце/-Сумма, на которую увеличилась (уменьшилась) первоначальная стоимость основных средств (достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, частичная ликвидация)Сумма начисленной амортизации за предыдущий месяц.

При списании объектов амортизируемого имущества суммарный баланс соответствующей амортизационной группы (подгруппы) дополнительно уменьшается на остаточную стоимость таких объектов (п. 3, 4 и 10 ст. 259.2 НК РФ).

Далее определяют норму амортизации и сумму. Нормы амортизации, которые применяются при нелинейном методе, записаны в п. 5 ст. 259.2 НК РФ.

Для каждой амортизационной группы предусмотрены фиксированные нормы амортизации, которые не зависят от СПИ ОС.

Формула для расчета ежемесячной суммы амортизации такая:

Ежемесячная сумма амортизации=Суммарный баланс амортизационной группы на первое число месяцаxНорма амортизации для соответствующей амортизационной группы:100%

Пример.

В мае организация приобрела пять компьютеров. Стоимость одного объекта — 150 000 рублей (без НДС). Компьютеры относятся к 2-й амортизационной группе со сроком полезного использования от 2 до 3 лет (классификация).

В учетной политике учетной политике для целей налогообложения амортизация по ОС, входящим в 2-ю группу, амортизация начисляется нелинейным методом.

По состоянию на 1 мая у организации не было основных средств, входящих в 2-ю амортизационную группу. Суммарный баланс этой амортизационной группы на 1 мая равен нулю.

Компьютеры введены в эксплуатацию в мае. По состоянию на 1 июня суммарный баланс 2-й амортизационной группы составил 750 000 рублей (150 000 руб. × 5 шт.).

Норма амортизации для 2-й амортизационной группы составляет 8,8 процента.

Сумма амортизации за июнь составила 66 000 рублей (750 000 руб. × 8,8%).

В июне организация приобрела еще один компьютер стоимостью 150 000 рублей (без НДС) и в этом же месяце ввела его в эксплуатацию.

Суммарный баланс 2-й амортизационной группы по состоянию на 1 июля равен:

750 000 руб. 150 000 руб. — 66 000 руб. = 834 000 рублей.

Сумма амортизации за июль составила:

834 000 руб. × 8,8% = 73 392 рубля.

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Среднегодовая стоимость основных средств

Организации рассчитывают среднегодовую стоимость основных средств для того, чтобы узнать налоговую базу по налогу на имущество. Недвижимость, которая облагается налогом по среднегодовой стоимости, указана в пп. 1 п. 1 ст. 374 НК РФ.

Для расчета среднегодовой стоимости имущества за год необходимо сложить остаточную стоимость основных средств на начало и на конец периода, а затем полученное значение разделить на 13 (количество месяцев в году, увеличенное на единицу).

При этом остаточную стоимость имущества определяют по данным бухучета. Для этого из первоначальной (восстановительной) стоимости вычитают начисленную амортизацию.

Первоначальная стоимость основных средств

В бухгалтерском учете основные средства отражаются по первоначальной стоимости. При покупке в стоимость актива включают затраты на его приобретение, доставку и приведение в работоспособное состояние. Кроме того, в первоначальную стоимость нужно включить НДС, если объект будет использоваться в деятельности, которая не облагается этим налогом (п. 7, 8 ПБУ 6/01).

Для организаций, которые применяют упрощенный порядок бухучета, предусмотрены послабления. Так, первоначальная стоимость основных средств будет сформирована:

  • при покупке — исходя из цены продавца с учетом затрат на установку;
  • при самостоятельном сооружении — по цене договора на создание объекта.

Другие затраты, которые непосредственно связаны с покупкой или строительством ОС, можно списать на расходы по обычным видам деятельности (п. 8.1 ПБУ 6/01).

В налоговом учете первоначальную стоимость основных средств формируют с учетом способа их поступления. Получить объект можно следующими способами:

  • купить у контрагента или изготовить самостоятельно;
  • получить по договору финансовой аренды (лизинга);
  • принять безвозмездно в ходе инвентаризации или от собственника;
  • принять в качестве вклада в уставный капитал;
  • купить по договору мены (по бартеру);
  • получить по концессионному соглашению.

Наиболее распространенный способ — это покупка актива. В этом случае в первоначальную стоимость объекта включают его цену, а также расходы, связанные с его привозом, регулировкой, установкой и иными подобными тратами.
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