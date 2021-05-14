Где поставить отметку о подписании договора с контрагентом в 1С: Бухгалтерии ред. 3.0?

Раньше многие бухгалтеры, особенно те, кто занимается договорами, могли лишь мечтать о том, чтобы в программе появилась галочка, которая показывала бы подписан ли договор с контрагентом или нет. И на какие только ухищрения тогда не шли сотрудники. Но теперь в 1С появилась та самая заветная галочка. Где она находится и как с ней работать, поделимся в этой статье.

Для контроля данного факта в справочнике «Договоры» есть галочка «Договор подписан». Установив ее, пользователь может контролировать, какие договоры уже подписаны, а какие — еще нет.

Как получить информацию об этом и как проверить наличие подписи, разберемся на примерах.

Первый вариант настройки справочника «Договоры»

Шаг 1. Откройте справочник «Договоры» и нажав кнопку «Еще» выберите команду «Настроить список»:

Шаг 2. В окне настройки списка на закладке «Отбор» нажмите кнопку «Добавить новый элемент».

Условие отбора определяет значение реквизита — «Договор подписан». Пользователь при формировании списка выбирает нужное ему значение: «Да» или «Нет».

Нажмите кнопку «Завершить редактирование».

В результате такой настройки, в справочнике отобразятся элементы, согласно заданному пользователем условию. В верхней части справочника «Договоры» появится поле дополнительного отбора — «Договор подписан».

Так, в дополнение к имеющимся вариантам отбора, пользователь сможет устанавливать фильтр по наличию подписи.

Убрать настройку можно в том же пункте, просто удалив установленный отбор.

Рассмотрим еще один вариант настройки справочника «Договоры».

Второй вариант настройки справочника «Договоры»

Шаг 1. Нажав кнопку «Еще», выберите команду «Изменить форму».

Шаг 2. Выделите пункт «Ссылка» в левой части окна «Элементы формы» и нажмите кнопку «Добавить поля».

В открывшемся окне выберите поле «Договор подписан».

В результате в списке элементов формы появится строка «Договор подписан (Ссылка)».

По нажатию кнопки «Ок» в справочнике «Договоры» появится новая колонка с отметкой о подписи договора.

Причем пользователь может в колонке «Договор подписан» устанавливать сортировку, нажав на маленькую стрелочку. В результате договоры сгруппируются по принципу: сначала подписанные, потом без подписи, или наоборот.

Рассмотрим, как можно распечатать в виде отчета список договоров и проверить наличие подписей.

Печатная форма справочника «Договоры» с отметкой о наличии подписи

Шаг 1. Нажмите кнопку «Еще» в справочнике «Договоры» и выберите команду «Вывести список».

В результате предыдущей настройки при формировании списка элементов справочника становится доступен и элемент «Договор подписан».

Шаг 2. Выберите нужные поля, включая поле «Договор подписан», и нажмите «Ок».

В форме списка отобразится информация о договорах с контрагентами с отметкой, имеется на них подпись или нет.

Это самый простой вариант получения информации из справочника «Договоры».

Но есть еще один способ, разберем его подробно.

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Получение информации из справочника «Договоры» при помощи «Универсального отчета»

Шаг 1. Перейдите в раздел «Отчеты» и выберите «Универсальный отчет».

Шаг 2. В настройке отчета выберите «Справочники» — «Договоры» и нажмите «Сформировать». Вместе с информацией в графе «Договор пописан» отчет выведет много лишнего.

Чтобы исключить ненужную информацию из отчета, нажмите кнопку «Настройки» и на закладке «Поля и сортировки» уберите лишние галочки, оставив поле «Договор подписан».