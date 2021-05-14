Бюджетный учет нематериальных активов в 2021 году

Чем руководствоваться
Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы» утвердил приказ Минфина России от 15.11.2019 № 181н.
Он действует с бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности 2021 года. А при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета его применяют с 1 января 2021 года.
- объект нефинансовых активов;
- предназначен для неоднократного и/или постоянного использования в деятельности учреждения свыше 12 месяцев;
- не имеет материально-вещественной формы;
- возможна идентификация (выделение, отделение) от другого имущества, в отношении которого при приобретении (создании) возникли исключительные права, права в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование права на такой актив.
СГС «Нематериальные активы» охватывает следующие вопросы, связанные с учётом НМА:
- признание (принятие к бухучету);
- оценка при признании по первоначальной стоимости (в результате обменных/необменных операций, создание собственными силами);
- последующая оценка;
- амортизация;
- обесценение;
- прекращение признания (выбытие с бухучета);
- раскрытие информации об объектах НМА (результатах операций с ними) в отчетности;
- первое применение и переходные положения.
Методические рекомендации по применению ФСБУ госфинансов «Нематериальные активы» приведены в письме Минфина России от 30.11.2020 № 02-07-07/104384. Это подробный документ с разъяснениями, примерами и расчетами для бухгалтеров, который охватывает обозначенные выше вопросы учёта и отчетности по НМА.
Дополнение к Методическим рекомендациям
Минфин письмом от 02.04.2021 № 02-07-07/25218 дополнил указанные Методические рекомендации по применению стандарта «Нематериальные активы».
Появление этого письма связано с поступающими вопросами учреждений, а также для обеспечения единого подхода при отражении в бухгалтерском (бюджетном) учете операций с объектами нематериальных активов (объектами прав пользования НМА). Особенно при первом применении этого федерального стандарта.
В итоге Минфин дополнил методичку для НМА пятью новыми ситуациями и их решением.
СИТУАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
|Перенос показателей неисключительных прав, принятых к бухучету до 01.01.2021 и отраженных в отчетности за 2020 год на 01.01.2021 на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование», с отражением расходов на их приобретение на счете 040150000 «Расходы будущих периодов»
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Перенос показателей неисключительных прав, срок полезного использования которых на 01.01.2021 более 12 месяцев, отраженных в отчетности за 2020 год на 01.01.2021 на забалансовом счете 01 (с отражением расходов на их приобретение на счете 040150000 в части приходящихся на период права пользования после 01.01.2021), на счет 011160000 «Права пользования нематериальными активами» делают по результатам инвентаризации активов и обязательств операциями 2021 года следующими корреспонденциями:
Расходы, отраженные до даты обязательного применения СГС «Нематериальные активы» (до 01.01.2021) на счете 040150000, на приобретение неисключительных прав срок полезного использования которых на 01.01.2021 не более 12 месяцев (отраженных на забалансовом счете 01) относят на финансовый результат первым рабочим днем года применения стандарта «Нематериальные активы» (разд. 11 Методических рекомендаций).
|Признание неисключительных прав пользования НМА с неопределенным сроком, приобретенных (созданных) до 01.01.2021 и отраженных в отчетности за 2020 год на 01.01.2021 на забалансовом счете 01
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Признание расходов, связанных с приобретением (созданием) неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) с неопределенным сроком их использования, до 01.01.2021 происходило с отражением расходов по дебету счета 040120226 «Расходы по прочим работам, услугам», соответствующих счетов аналитического учета счета 010900226 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» и кредиту 030226730 «Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам».
При этом независимо от срока полезного использования неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, приобретенных (созданных) субъектом учета до 01.01.2021, информацию о таких правах отражали на забалансовом счете 01.
Признание в бюджетном учете неисключительных прав на РИД, расходы по которым до 01.01.2021 не подлежали балансовому учету (относили на фин. результат текущего периода), в связи с вступлением в силу СГС «Нематериальные активы» осуществляют операциями межотчетного периода — по Дт 01116X353 «Увеличение прав пользования НМА с неопределенным сроком полезного использования» и Кт 040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» по справедливой стоимости.
При невозможности ее установить — по стоимости, определяемой в объеме фактических вложений (затрат) учреждения, произведенных при их приобретении (создании) по договору (госконтракту).
При невозможности определения такой стоимости: в условной оценке — один объект, один рубль.
|Особенности отражения прав на результаты интеллектуальной деятельности как исключительных, так и неисключительных, срок полезного использования которых не более 12 месяцев, но переходит за пределы года возникновения таких прав (распространяется на 2 финансовых года)
|Расходы на приобретение прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности, срок полезного использования которых составляет не более 12 месяцев, но переходит за пределы года их приобретения (создания), отражают на счете 040150000 «Расходы будущих периодов». Например, расходы, связанные с приобретением в апреле 2021 года прав пользования на РИД, в соответствии с лицензионным договором сроком на 12 месяцев.
|Признание начисленной до 01.01.2021 амортизации на объекты НМА (исключительные права пользования ими) с неопределенным сроком полезного использования
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Начисление амортизации на НМА, срок использования которых не определен, учтенных на 01.01.2021 в составе нематериальных активов на соответствующих счетах аналитического учета счета 010200000 «Нематериальные активы», прекращается с 01.01.2021 без пересчета ранее начисленной амортизации (п. 26 Стандарта).
При этом в инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) уточняют информацию об объектах НМА, классифицированных на 01.01.2021 как нематериальные активы с неопределенным сроком использования.
|Учет затрат на создание своими силами товарных знаков, торговых наименований и иных объектов аналогичного характера, вкл. внутренне созданную деловую репутацию
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В соответствии с подп. «к» п. 4 СГС «Нематериальные активы» стандарт не применяется в отношении созданных своими силами товарных знаков и знаков обслуживания, выходных данных и/или связанных с ними торговых наименований, формул, рецептов и экспертных знаний, и иных объектов аналогичного характера, а также внутренне созданной деловой репутации. Расходы на их создание признают в качестве расходов текущего периода по мере их возникновения.
Пример. Затраты на разработку товарного знака, созданного собственными силами — работниками учреждения включают:
Расходы на созданные своими силами товарные знаки не формируют стоимость объектов НМА. Их признают в качестве расходов текущего периода.
Вместе с тем, согласно п. 9 СГС «Нематериальные активы», инвентарным объектом НМА признается совокупность прав на результаты интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) согласно патенту, свидетельству и/или возникающих из договора (госконтракта), иного правоустанавливающего документа, подтверждающего право на созданные результаты интеллектуальной деятельности (на средства индивидуализации).
Затраты на регистрацию исключительного права на товарный знак в сумме расходов на оплату регистрационных пошлин формируют стоимость объекта нефинансовых активов, подлежащего признанию в учете в составе группы НМА, на основании свидетельства на товарный знак.
Исключительные права на товарные знаки, отраженные в отчетности за 2020 год на 01.01.2021 на счете 010200000 «Нематериальные активы», учитывают в порядке, применяемом до вступления в силу Стандарта (до 01.01.2021), с учетом начисления амортизации только в части тех объектов, по которым сроки полезного использования определены.