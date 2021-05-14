Бюджетный учет нематериальных активов в 2021 году

СИТУАЦИЯ РЕШЕНИЕ

Перенос показателей неисключительных прав, принятых к бухучету до 01.01.2021 и отраженных в отчетности за 2020 год на 01.01.2021 на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование», с отражением расходов на их приобретение на счете 040150000 «Расходы будущих периодов» Перенос показателей неисключительных прав, срок полезного использования которых на 01.01.2021 более 12 месяцев, отраженных в отчетности за 2020 год на 01.01.2021 на забалансовом счете 01 (с отражением расходов на их приобретение на счете 040150000 в части приходящихся на период права пользования после 01.01.2021), на счет 011160000 «Права пользования нематериальными активами» делают по результатам инвентаризации активов и обязательств операциями 2021 года следующими корреспонденциями: дебет счета 01066X352 «Увеличение вложений в права пользования НМА с определенным сроком полезного использования» и кредит 040150226 «Расходы будущих периодов по прочим работам, услугам»;

Дт 01116X352 «Увеличение прав пользования НМА с определенным сроком полезного использования» и Кт 01066X352 «Увеличение вложений в права пользования НМА с определенным сроком полезного использования» (в сумме стоимости неисключительного права пользования НМА, отраженной на счете 040150000 на 01.01.2021) с одновременным уменьшением забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование». Расходы, отраженные до даты обязательного применения СГС «Нематериальные активы» (до 01.01.2021) на счете 040150000, на приобретение неисключительных прав срок полезного использования которых на 01.01.2021 не более 12 месяцев (отраженных на забалансовом счете 01) относят на финансовый результат первым рабочим днем года применения стандарта «Нематериальные активы» (разд. 11 Методических рекомендаций).

Признание неисключительных прав пользования НМА с неопределенным сроком, приобретенных (созданных) до 01.01.2021 и отраженных в отчетности за 2020 год на 01.01.2021 на забалансовом счете 01 Признание расходов, связанных с приобретением (созданием) неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) с неопределенным сроком их использования, до 01.01.2021 происходило с отражением расходов по дебету счета 040120226 «Расходы по прочим работам, услугам», соответствующих счетов аналитического учета счета 010900226 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» и кредиту 030226730 «Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам». При этом независимо от срока полезного использования неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, приобретенных (созданных) субъектом учета до 01.01.2021, информацию о таких правах отражали на забалансовом счете 01. Признание в бюджетном учете неисключительных прав на РИД, расходы по которым до 01.01.2021 не подлежали балансовому учету (относили на фин. результат текущего периода), в связи с вступлением в силу СГС «Нематериальные активы» осуществляют операциями межотчетного периода — по Дт 01116X353 «Увеличение прав пользования НМА с неопределенным сроком полезного использования» и Кт 040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» по справедливой стоимости. При невозможности ее установить — по стоимости, определяемой в объеме фактических вложений (затрат) учреждения, произведенных при их приобретении (создании) по договору (госконтракту). При невозможности определения такой стоимости: в условной оценке — один объект, один рубль.

Особенности отражения прав на результаты интеллектуальной деятельности как исключительных, так и неисключительных, срок полезного использования которых не более 12 месяцев, но переходит за пределы года возникновения таких прав (распространяется на 2 финансовых года) Расходы на приобретение прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности, срок полезного использования которых составляет не более 12 месяцев, но переходит за пределы года их приобретения (создания), отражают на счете 040150000 «Расходы будущих периодов». Например, расходы, связанные с приобретением в апреле 2021 года прав пользования на РИД, в соответствии с лицензионным договором сроком на 12 месяцев.

Признание начисленной до 01.01.2021 амортизации на объекты НМА (исключительные права пользования ими) с неопределенным сроком полезного использования Начисление амортизации на НМА, срок использования которых не определен, учтенных на 01.01.2021 в составе нематериальных активов на соответствующих счетах аналитического учета счета 010200000 «Нематериальные активы», прекращается с 01.01.2021 без пересчета ранее начисленной амортизации (п. 26 Стандарта). При этом в инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) уточняют информацию об объектах НМА, классифицированных на 01.01.2021 как нематериальные активы с неопределенным сроком использования.