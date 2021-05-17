Замена штрафа предупреждением: миф или все-таки возможно?

Все знают, что виды административных наказаний, правила их применения, а также суммы штрафов устанавливаются КоАП РФ. Также многие надеются на то, что в Кодексе предусмотрена возможность замены штрафа на предупреждение и надеются, что в некоторых случаях можно отделаться предупреждением.

Так ли все бывает на самом деле? Разберем на конкретном примере.

Документ: Определение ВС РФ № 305-ЭС21-2075 от 26.03.2021 г.

Фабула дела

Налоговики провели проверку по вопросу полноты учета выручки денежных средств в кассу ООО «ПРОМЭКСПЛУАТАЦИЯ» за период с 01.07.2019 г. по 13.01.2020 г. По результатам проверки составили акт, в котором зафиксированы нарушения требований п. 1 ст. 1.2, п. 2 ст. 5 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» выразившиеся в неприменении ООО «ПРОМЭКСПЛУАТАЦИЯ» контрольно-кассовой техники: при осуществлении безналичных расчетов с покупателями транспортных средств по состоянию на 13.01.2020 г. 23 ч 59 мин на сумму 2 млн рублей.

Начальник инспекции вынес постановление о признании виновным ООО «ПРОМЭКСПЛУАТАЦИЯ» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.14.5 КоАП РФ, и назначении административного штрафа в размере трех четвертых от суммы расчета 2 млн руб., что составляет 1,5 млн.

Кроме того, в отношении генерального директора тоже вынесено постановление об административном правонарушении — и ему назначен штраф в 500 тысяч рублей.

Общество согласилось с самим фактом совершения административного правонарушения, но оспорило сумму штрафа. В заявлении ООО «ПРОМЭКСПЛУАТАЦИЯ»:

указало, что выявленное правонарушение не относится к правонарушениям, приводящим к причинению вреда или возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровья людей, окружающему миру;

просит применить положения ст. 4.1.1. КоАП РФ и назначить административное наказание в виде предупреждения;

а также сообщает, что организация устранила нарушения выявленные в ходе проведения проверки.

Все суды, включая и Верховный Суд, подтвердили правомерность привлечения ООО «ПРОМЭКСПЛУАТАЦИЯ» к административной ответственности.

Суды установили, что протокол об административном правонарушении составлен и дело об административном правонарушении рассмотрено с соблюдением требований ст.25.1, 25.4, 25.5, 28.2, 29.7 КоАП РФ. Нарушений процедуры привлечения Общества к административной ответственности, которые могут являться основанием для отмены оспариваемого постановления, согласно разъяснениям, данным в пункте 10 постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 г. N 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», судом не выявлено.

В просьбе же Общества о замене штрафа на предупреждение, т.к. правонарушение совершено впервые, суды отказали.

Основные выводы судов

Согласно ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ, предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровья людей, объектом животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

С учетом взаимосвязанных положений ч. 2 ст. 3.4 и ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ возможность замены наказания в виде административного штрафа предупреждением допускается при наличии совокупности всех обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ.

Суд указал, что помимо прочих условий, установленных статьей 4.1.1 КоАП РФ для возможности замены административного штрафа на предупреждение, основополагающим условием для применения указанной нормы КоАП РФ является то обстоятельство, что административное правонарушение совершено впервые, то есть преференция, предусмотренная статьей 4.1.1 КоАП РФ, является исключительной.

Выводы

Вроде бы все логично, но! Суд дает новое толкование КоАП и указывает на новые требования, которые отсутствуют в Кодексе.

При этом при рассмотрении вопроса о возможности замены административного штрафа на предупреждение должны учитываться совершенные ранее иные административные правонарушения, в том числе не являющиеся однородными по отношению к рассматриваемому правонарушению.

Все дело в том, что при составлении протокола о совершении административного правонарушения генеральный директор ООО «ПРОМЭКСПЛУАТАЦИЯ» сообщил, что Организация и он как физическое лицо привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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Итак, чтобы получить вместо штрафа предупреждение, необходимо...быть святым? Или решать вопрос с проверяющими на месте? Но тогда в Кодексе изначально заложена коррупционная составляющая.

Или, наконец, судьи видят в Кодексах и иных законах то, что простым смертным невидимо? Но тогда и соблюдать законы должны те, кто видит невидимое, а простым смертным это не обязательно.