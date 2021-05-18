Роботы-бухгалтеры нескоро заменят бухгалтеров-людей

Вы верите в перспективу оказаться в мире, где, как в каком-нибудь голливудском фильме-антиутопии, роботы заменят людей сначала на тяжелых работах, затем вытеснят и с ключевых постов в управлении государствами, а в итоге просто захватят планету и «выпилят» человечество?

А как не поверить — хотя бы в глубине души. Два-три последних года журналисты, ссылаясь на неких аналитиков, вдруг принялись дружно пророчить большие неприятности в обозримой перспективе: от исчезновения множества профессий до глобальной замены всех трудящихся роботами. Не объясняя испуганным читателям и зрителям, как же в таком случае многие из нас будут зарабатывать на хлеб насущный.

Да ладно бы — журналисты. Прогнозы из той же оперы озвучиваются и персонами официальными, известными. То глава Сбера Г.Греф сообщит о сокращении 30 тысяч бухгалтеров. То глава совета Центра стратегических разработок А.Кудрин предскажет смерть профессиям юриста, экономиста и бухгалтера еще до 2030 года. То министр финансов А.Силуанов объявит бухгалтеров и охранников, так сказать, вымирающими видами. И у всех похожие аргументы: технологии наступают, прогресс требует жертв .

Впрочем, судя по постам и комментариям в блогах, далеко не всё бухгалтерское сообщество обеспокоено мрачными предсказаниями относительно своего будущего. Участники обсуждений уверены: уж главбухи-то будут нужны всегда. Ну, а «просто бухам» без квалификации налоговых консультантов и аудиторов трудновато придётся разве что в секторе малого бизнеса с упрощенной бухгалтерией, где их действительно скоро заменит централизованный налоговый онлайн-мониторинг — одна из главных инициатив ФНС и нового премьера М.Мишустина. К тому вроде бы всё идёт, однако когда придёт, неизвестно. Поэтому «простые» бухгалтеры в возрасте 50 надеются спокойно досидеть в своих креслах до пенсии.

Судя по публикациям в деловых СМИ, такая расслабленность не нравится аналитикам. Они выносят низовым сотрудникам бухгалтерий безапелляционный и суровый приговор: в недалеком будущем окажутся востребованными исключительно эксперты, умеющие создавать своему рабочему месту дополнительные ценности. Этакие универсалы — аналитики big data, налоговые аудиторы, юристы, консультанты (в общем, «всё в одном»). Лишь специалисты такого уровня могут гарантировать предприятию, с одной стороны, безопасность и уверенность в противостоянии с государственным контролем, с другой — правильную стратегию в финансовом планировании. Так что, милый мой бухгалтер, срочно на курсы повышения квалификации!

Кто прав, естественно, покажет время. И похоже, что время пока на стороне скептиков: в России, по разным оценкам, от полутора до трех миллионов бухгалтеров, но что-то незаметно, чтобы численность их ощутимо сокращалась. В 2021 году место обычного бухгалтера — это по-прежнему одна из самых популярных вакансий на сайтах рекрутинговых агентств. Зарплаты предлагаются не астрономические, но вполне достойные: от 35-40 тыс (без учета Москвы и госкомпаний).

И всё же повод для беспокойства имеется — как у тех, кто всю жизнь работает бухгалтером и не может представить себя в другой роли, так и у молодежи, мечтавшей об этой стабильной работе с гарантированным, как казалось раньше, трудоустройством. Что станет с отраслью учета? Когда в ней начнутся структурные изменения? Есть ли сейчас смысл учиться на бухгалтера? Где и на кого стоит переобучиться?

Тема животрепещущая, но глубокого экспертного анализа ситуации в интернете, пожалуй, не найти. Как ни странно, пока что в основном можно встретить мнения на этот счет отдельных экспертов, которые (при всем уважении) не слишком знакомы широкой публике. Причем даже в профессиональном сообществе.

Тем более ценно мнение, что называется, человека от сохи — дипломированного экономиста, опытнейшего бухгалтера, налогового аудитора и консультанта Юлии Верещагиной, московской бизнес-леди. Предлагаем вашему вниманию её мысли и рассуждения.

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Справка:

Юлия Игоревна Верещагина — предприниматель, владелец и руководитель двух консалтинговых компаний (ООО «Профбухуслуги», ООО «Верещагина Аудит»). Выпускница Академии народного хозяйства им. Плеханова (ныне Российский институт бизнеса). Квалификация по диплому: бухгалтер-экономист. Также имеет второе высшее образование (Институт бухгалтеров). Работала бухгалтером, главным бухгалтером, была индивидуальным предпринимателем. Начала заниматься бизнесом в сфере бухгалтерского аутсорсинга в 1995 году, создав акционерное общество «Профбухуслуги». Общий стаж в консалтинговом и бухгалтерском бизнесе — более 25 лет. Является постоянным консультантом в десяти других фирмах. Двое сыновей также пробуют себя в предпринимательстве.

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— Юлия, вы прошли путь от советского бухгалтера до владелицы современной бухгалтерской фирмы. Можно сказать, что в бухгалтерии вы видели всё! Что думаете про пресловутых «роботов, которые заменят бухгалтеров»? В этом прогнозе есть смысл?

— Смысл, безусловно, есть. Но чтобы до него добраться, нужно отделить зерна от плевел.

Например, нужно понимать, что под «роботом-бухгалтером» не имеется в виду андроид, киборг или кибермеханизм, подобный Google-такси. И это даже не «налоговый бот» наподобие тех, которые используются для общения фирм и клиентов. Это программно-цифровой комплекс, который можно представить как сеть в виде сервера (Федеральная налоговая служба) и клиентов — юрлиц-налогоплательщиков. Смысл данной сети в том, чтобы полностью автоматизировать налоговый учет, исключив участие человека на стороне клиента. Клиентское ПО, включая онлайн-кассу, просто передает все данные о финансовых операциях юрилица на сервер, где все потоки анализируются, после чего автоматически начисляются налоги. Бухгалтер в такой системе не нужен. Причем исчезает он и как учетчик, и как «переговорщик» — посредник между юрлицом и инспектором. Идея гениально простая, вот только почему-то реализация уже затянулась на многие годы. Ведь электронный документооборот, цифровая подпись, онлайн-кассы, не говоря уже о бухгалтерском ПО, существуют давно.

Вот здесь впору сказать о втором нюансе: нашем «особом пути». У нас желаемое расходится с действительностью на десятки, а то и сотни лет. И когда политики или чиновники говорят о роботизации, любопытно, как они себе представляют ее в подшефной России?

Когда создатели Google говорят о роботизации, то им как-то веришь. Когда Илон Маск говорит о космическом туризме, ему тоже веришь. Когда слушаешь или читаешь про бесплатные зарядки для электромобилей на столбах в Нидерландах, то это не вызывает приступа недоверия. А когда в России начинают обсуждать дорожный указатель «Зарядка для электромобилей», это почему-то вызывает у большинства смех. Не замечали? Его появление анонсировали в 2015 году. Ну и что — много у нас мест, где этот знак можно повесить на радость владельцам автокаров?

А много ли у нас беспилотных такси? В США их более 1000, в том числе, говорят, и марки Яндекс. А где беспилотные автобусы, паромы, квадрокоптеры, доставляющие грузы из магазинов в окно покупателю? Где все эти чудеса у нас?

Примерно та же ситуация и с программным обеспечением для «роботизации». Когда-то делались громкие заявления, что скоро российская финансовая система будет переведена на систему блокчейн, которая обеспечивает 100%-ю безопасность сделок. Крупнейшие российские игроки рынка финансовых технологий создавали какие-то ассоциации и проводили какие-то конференции по финтеху. Надо ли говорить, что воз и ныне там?

Вернёмся к нашим чиновникам. Алексей Кудрин сделал свой прогноз 4 года назад. Можете видеть, насколько его прогноз совпадает с реальностью. Стало ли у нас меньше юристов или бухгалтеров по сравнению с 2017 годом? По ощущениям — не очень. Такими темпами их не сильно меньше будет и к роковому 2030-му году.

— Получается, что «скептики» (назовем их так) правы: опасаться нечего, бухгалтеры в России будут нужны всегда, причем и не самой высокой квалификации?

— Нет. Все сказанное выше означает только несоответствие между красивыми представлениями власти и грубой реальностью. И, пожалуй, добавлю: а также отсутствие ответственности чиновников за происходящее и будущее.

Когда нам сверху говорят, что бухгалтер — отмирающая профессия, мы вправе задать вопрос: допустим, а вы уже придумали, что будут делать полтора-два миллиона бухгалтеров, оказавшись на улице? А еще несколько миллионов юристов, водителей, охранников? Сомневаюсь, что у власти есть внятный ответ на этот вопрос. Граждан просто ставят перед фактом: вот, примерно столько станет ненужных людей. Когда именно, не подскажем, но вы готовьтесь, это может случиться в ближайшее десятилетие.

А как готовиться? Искать советы в СМИ? Довольно много публикаций на эту тему — скрытая или открытая реклама курсов профессиональной переподготовки. То есть, вместо общественной дискуссии предлагается принять мораль власти, явно исповедующей социальный дарвинизм, и пытаться выжить. Боишься, что профессия умрет — получи новую. Естественно, заплати. Много. В кого мог бы переквалифицироваться бухгалтер? Например, в аналитика баз данных. Твоя зарплата 35.000, а курсы стоят 150...200.000? Бери кредит. Вроде бы выход есть, но с кучей оговорок.

На курсы-то ведь берут всех, кто смог заплатить. На способности не смотрят. Уверяют, что ты наверняка потянешь, даже если нет опыта. А учат потом лишь основам, азам. В итоге ты влезаешь в кредит, теряешь время, но никакой гарантии, что получишь новую квалификацию, найдешь работу.

И это ведь ждёт большинство из тех, чьи профессии объявлены отмирающими. Да и счастливчики, которые смогут «вписаться в рынок», освоив на старости лет новую квалификацию — сколько из них смогут создавать «новые ценности»? Кому эти новые ценности будут нужны, какому бизнесу? В теории предполагается, что бизнес у нас растет, становясь все более сложным. На практике — откуда ж этому росту взяться, когда у нас сокращается не только доход населения, но и само население? В том числе за счет «модернизаций», «оптимизаций» и «роботизаций».

Приведу параллель. Помните из курса истории, как луддиты ломали машины? Паровые машины давали работу квалифицированным рабочим, но лишали работы неквалифицированных, которых было намного больше. И никто тогда не заботился, что будет с безработными, их просто вышвыривали на улицу. Но то был XIX век, эпоха «дикого капитализма». У нас получается та же картина. Где стратегия комплексного развития экономики, в которой находились бы места всем лишенным работы вследствие внедрения революционных технологий? Кто и для кого будет создавать «новые ценности», повышая технологичность бизнеса? Кто будет заниматься роботизацией, если у нас выпускники школ в слове «мама» делают четыре ошибки?

— И какой всё же следует вывод?

— В данный момент равно делать выводы. Можно пока только наблюдать картину борьбы двух стихий. С одной стороны — малоэффективное государство, которое обеспечивает до поры, до времени бухгалтеров работой за счет того, что чиновники генерируют дикое количество требований и сложностей, справиться с которыми бизнес без помощи штатного специалиста не в состоянии. Тем самым заставляя предпринимателей трудоустраивать к себе на фирмы «государственных агентов» (которые, получая зарплату в фирмах, фактически вместо государства контролируют собственных работодателей — ну, правда, иногда помогая им уводить от налогов часть доходов). С другой — технический прогресс, который государством тормозится во всю чиновничью дурь. Понемногу, со скрипом прогресс заставляет что-то менять, внедрять новинки, повышать эффективность. Но эта эффективность, прекрасная в целом для государства, не слишком хороша для всеобщей занятости.

Кто в этой борьбе победит? Ну, в конце концов, конечно, прогресс. Вопрос в том, придется ли «нам жить в эту пору прекрасную» (пардон за банальную цитату).

К сожалению, все мы видим, что власть думает не столько о пользе технически новинок для граждан, сколько о пользе прогресса для самой власти. Как бы с ее помощью усилить контроль (который и так, честно говоря, удушающий). Вспомните последние инициативы парламентариев: то вход в интернет по паспорту, то электронные паспорта, то чипизация — слава Богу, пока еще домашних питомцев, но понятно, что нас они тоже не прочь чипировать.

Вот так мы проснемся в дивном, дивном, дивном новом мире уже не людьми, а киборгами, с чипами, которые управляют нашими мозгами и желаниями. Боюсь, это может случиться гораздо быстрее, чем мифические роботы-бухгалтеры заменят роботов-людей.

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Лошади — это для меня не хобби и тем более не прихоть. Они мои воспитатели: учат терпеливости, пунктуальности, эти качества очень важны для бухгалтера. Собака простит вам многое — если, например, вы забудете ее покормить или выгулять, она, скорее всего, отнесется к этому по-дружески легко и будет с вами такой же ласковой псиной. С лошадьми всё иначе. К своим обязанностям вы должны относиться со всей серьезностью. Лошадь нужно кормить, поить по часам, регулярно мыть и чистить конюшню — в общем, ее любовь нужно еще заслужить. Вы понимаете это сразу, как только садитесь в седло. Потому что вы доверяете лошади свою жизнь и здоровье. Бухгалтерия — такая же норовистая барышня, ошибок с ней лучше себе не позволять.

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— Если все так сложно, то почему у вас целых две бухгалтерских фирмы? Вы видите перспективу этого бизнеса?

— Я в этом бизнесе так долго, что уже достигла уровня, когда нельзя ни выйти, ни вывести из игры. Первая компания в приличном плюсе, но было понятно, что ограничиваться только аутсорсингом бухгалтерских услуг и оставаться микропредприятием — это путь в никуда. Нужно расти, расширять ассортимент, позиционируя себя как того самого многопрофильного эксперта, создающего «новые ценности». Но была проблема: клиенты первой компании не были готовы к нашему рывку, они в массе своей привыкли к традиционному бумажному делопроизводству. А нужно было выходить в «облако», как поступают все современные аутсорсеры, внедрять CRM, шаблонизацию рутинных процедур. И чтобы не дергать всеми этими новинками старых клиентов, я просто решила открыть новую компанию. В ее перспективы я, конечно, верю. И хочу оставить ее сыну. Так что Верещагины не уходят с баркаса, хоть за державу и обидно.

— Юлия, в своем кругу вы известны любовью к лошадям, держите конюшню. Это хобби, не совсем обычное для бухгалтера и занятой бизнесвумен, согласны?

— Не соглашусь. Лошади — это для меня не хобби и тем более не прихоть. Они мои воспитатели: учат терпеливости, пунктуальности, эти качества очень важны для бухгалтера. Собака простит вам многое — если, например, вы забудете ее покормить или выгулять, она, скорее всего, отнесется к этому по-дружески легко и будет с вами такой же ласковой псиной. С лошадьми всё иначе. К своим обязанностям вы должны относиться со всей серьезностью. Лошадь нужно кормить и поить по часам, регулярно мыть и чистить конюшню — в общем, ее любовь нужно еще заслужить. Вы понимаете это сразу, как только садитесь в седло. Потому что вы доверяете лошади свою жизнь и здоровье, и она это чувствует. Бухгалтерия — такая же норовистая барышня. А уж бизнес — это просто ковбойское родео.

А ещё лошади — это отдушина, таблетка от стресса. Бухгалтер — профессия вредная, нервы нужны стальные. А в России 75% бухгалтеров — женщины. Как нам расслабляться после работы? Пить, извините, наравне с мужчинами мы не можем.

Есть на телеканале ТНТ программа «Женский стендап», там выступает одна бывшая бухгалтерша. Она себя представляла так: «Я та самая толстая главбух в очках, которая на корпоративах садится на шпагат и поет «Моя шальная императрица».

Вот, меня лошади всегда спасали от шпагатов и плясок на столах. Хотя танцорок понимаю прекрасно: не у всех же такое счастье, как у меня.

— Давайте подведем итог. Что вы советуете бухгалтерам и тем, кто думает сейчас о будущей профессии? Стоящее ли дело? Или «отмирающее»?

— Бухгалтеры люди самостоятельные, разберутся без моих советов. Молодые всё равно никого не слушают. А господину министру финансов хотелось бы передать, что вымирать нам рано, у нас ещё здесь дела.