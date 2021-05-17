Дарение, завещание или договор: как передать наследство дешевле

Честный и объективный анализ ситуации обычно показывает, что владельцам имущества в подавляющем большинстве случаев глубоко безразлична судьба вещей после их смерти. Самым близким родственникам оно отойдёт и так, в силу закона. Суета с завещанием чаще всего связана с тем, что владельцы квартир пытаются обеспечить своё существование в последние годы жизни.

Возможны и попытки манипулирования родственниками, которые без этого забывают про стариков. Случается и такое, что не забывают, но тем кажется, что им уделяют недостаточно много внимания. Именно по этой причине пожилые люди пишут завещания, а потом переписывают по несколько раз в год. Иногда завещатели и сами забывают, кому они отписали свою недвижимость на этот раз.

Если не писать завещание и не подавать заявление на вступление в наследственные права на имущество усопшего

С юридической, психологической, экономической и гражданской позиции проще всего ничего не делать. Дети и близкие родственники в любом случае находятся в первой очереди на получение наследства. Следует признать, что это не только самый дешевый, но и самый надёжный вариант. Оспорить в суде то, что положено по закону очень трудно. Это становится реальным только тогда, когда возникли какие-то непредвиденные обстоятельства.

В некоторых случаях для вступление в наследственные права вообще ничего не нужно.

К примеру, если родитель и его ребёнок жили в одной квартире, а родитель умер, то ребёнок может просто продолжить жить в квартире и использовать её всю, включая и долю умершего родителя. Ему придётся совершать все необходимые платежи в сфере ЖКХ, но это единственное увеличение затрат. К нотариусу он может не ходить и заявление на вступление в имущественные права не писать.

Такое вступление в наследственные права по факту вполне допустимо, но оно создаёт некоторые риски. Если объявятся какие-то родственники, то они могут попробовать претендовать на имущество просто по той причине, что сын не написал заявление на вступление в наследственные права.

Если оставить завещание

Это автоматически означает, что без нотариальных услуг обойтись не получится. У нотариуса придётся заплатить госпошлину, размер которой определён НК РФ, и является единым для всего государства. Пошлина при совершении нотариальных действий, связанных с удостоверением завещания, составляет всего лишь 100 рублей.

Оплата услуг правового характера самого нотариуса существенно превышает размер госпошлины. Нотариус берёт деньги за то, что установит наличие дееспособности, поможет правильно сформулировать мысли, распечатает документ, удостоверит и будет его хранить, и все другие, необходимые в таком случае, нотариальные действия. Величину платежа утверждает региональная нотариальная палата. В Москве и области тариф составляет 2 400 рублей. В провинции эта сумма несколько ниже.

Некоторые типы завещаний потребуют более высоких затрат: совместное завещание супругов — в 3 300 рублей, включающее особое условие о создании наследственного фонда — в 18 000 рублей.

Не будем забывать о том, что наследнику также будет нужно заплатить у нотариуса за оформление вступления в наследственные права. Это, как минимум, 0,3% от стоимости наследуемого имущества и оплата дополнительных услуг нотариуса (ст. 333.24 НК РФ).

Наследственный договор

Основной особенностью завещания является невозможность включить в него встречное представление материального характера. При этом нематериальные представления отделяются от материальных чисто по усмотрению суда, поскольку законодатель не может составить перечень материальных и нематериальных условий, пригодный для всех случаев.

В силу этого разработана и внедрена отдельная форма посмертного распоряжения имуществом, которая может содержать любые условия. Отсюда и некоторые дополнительные отличия. Наследственный договор должен быть открыт для наследника и не является оформленным до тех пор, пока тот с ним не согласится ещё при жизни наследодателя.

В 2021 году в Московском регионе оформление наследственного договора обойдется в 12 000 рублей. Будущие наследники так же будут вынуждены совершить некоторые затраты, связанные с вступлением в имущественные права.

Дарение имущества

Данное волеизъявление ни в коем случае нельзя считать формой наследования. Однако граждане довольно часто дарят своё имущество наследникам. Риск дарственной в том, что такой договор вступает в силу немедленно после подписания. В нём также не может быть никаких встречных представлений. В случае, если такие обнаружатся, то возникает возможность оспорить сделку и признать её недействительной в качестве притворной.

Госпошлина обойдется в 0,5% от стоимости недвижимости, но не более 20 000 рублей. Нотариальные услуги в Московском регионе будут стоить 6 000 рублей.

Если дарится доля в недвижимость, то нотариальная форма договора является обязательной. В случае передачи в дар недвижимости целиком можно обойтись без нотариуса. За регистрацию перехода права собственности придётся заплатить 2 000 рублей (ст. 333.33 НК РФ), а договор можно составить самостоятельно.

При оформлении дарственной у нотариуса придётся выплатить 3 000 рублей плюс 0,2% от стоимости договора — это госпошлина, и еще 6 600 рублей — за нотариальные услуги.

Договор ренты

Это договор возмездной передачи имущества, альтернатива сделке купли-продажи, но с отложенным исполнением. Никакими наследниками в обычном смысле при заключении такого договора и не пахнет. Плательщик ренты ближе к покупателю, им может быть и юридическое лицо, а получатель — к продавцу. Для договора ренты предусмотрена нотариальная форма удостоверения сделки.